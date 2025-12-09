Votre prochaine Ford électrique sera fabriquée... par Renault dans le Nord !

On en dit quoi ?



C'est un rapprochement assez inattendu qui en dit long sur la pression chinoise. Ford, qui ferme des usines en Allemagne et réduit ses effectifs à Cologne, trouve en Renault un partenaire compétitif sur les petites voitures, un segment qui n'existe pas aux États-Unis mais est crucial en Europe. De son côté, Renault conforte sa position de champion français de l'électrique et assure du volume pour ses usines du Nord. Une fusion ? Les deux patrons balaient l'idée d'un revers de main, Ford étant contrôlé par la famille fondatrice. Reste à voir si cette alliance résistera à l'épreuve du temps, les partenariats automobiles ayant une fâcheuse tendance à mal vieillir. À quand une Mustang sur base de Twingo ?