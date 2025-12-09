Votre prochaine Ford électrique sera fabriquée... par Renault dans le Nord !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur français et le géant américain viennent d'annoncer un partenariat stratégique. Deux petites voitures électriques Ford seront produites sur la plateforme de la R5 dans les usines de Douai et Maubeuge. Le premier modèle est attendu début 2028.
La menace chinoise pousse les constructeurs occidentaux à s'allier. Renault et Ford ont officialisé ce mardi 9 décembre un partenariat stratégique couvrant les véhicules particuliers et utilitaires. Jim Farley, le patron de Ford, a fait le déplacement à Paris pour signer l'accord avec François Provost, le nouveau directeur général de Renault qui a succédé à Luca de Meo en septembre. Les discussions avaient démarré en mars dernier, lors d'un voyage de Provost à Detroit. Le contexte est limpide : en 2025, pour la première fois, la balance commerciale européenne avec la Chine sur les voitures neuves sera négative, alors qu'elle affichait encore un excédent de 15 milliards d'euros en 2022.
Concrètement, Ford va confier à Renault la production de deux petites voitures électriques basées sur la plateforme Ampere, celle qui sert de socle à la R5 et à la R4. Ces véhicules seront fabriqués dans le pôle ElectriCity, qui regroupe les usines de Douai et Maubeuge dans le Nord. Une excellente nouvelle pour ces sites français qui produisent déjà la R5, la Megane E-Tech, le Scénic électrique et bientôt la R4. Ford conservera le design et l'ADN de ses modèles, mais profitera de l'expertise industrielle de Renault sur les coûts. Le premier véhicule arrivera en concession début 2028, le second suivra peu après.
Au-delà des citadines, les deux constructeurs ont signé une lettre d'intention pour collaborer sur les véhicules utilitaires légers. Ce marché est stratégique : Stellantis y règne en maître, Ford occupe la deuxième place avec 19,9 % de part de marché grâce à sa gamme Transit, et Renault arrive troisième avec 12,9 %. L'idée est de développer et fabriquer ensemble des fourgonnettes sous les deux marques pour mutualiser les coûts. Jim Farley ne cache pas son ambition : créer une force commune contre laquelle les Chinois auraient du mal à rivaliser. Ford travaille déjà avec Volkswagen sur ce segment, mais Farley qualifie l'accord avec Renault de
C'est un rapprochement assez inattendu qui en dit long sur la pression chinoise. Ford, qui ferme des usines en Allemagne et réduit ses effectifs à Cologne, trouve en Renault un partenaire compétitif sur les petites voitures, un segment qui n'existe pas aux États-Unis mais est crucial en Europe. De son côté, Renault conforte sa position de champion français de l'électrique et assure du volume pour ses usines du Nord. Une fusion ? Les deux patrons balaient l'idée d'un revers de main, Ford étant contrôlé par la famille fondatrice. Reste à voir si cette alliance résistera à l'épreuve du temps, les partenariats automobiles ayant une fâcheuse tendance à mal vieillir. À quand une Mustang sur base de Twingo ?
