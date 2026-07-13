La Renault 5 électrique s'offre un look de bête de rallye pour 2350 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le préparateur Milltek vient de dévoiler à Goodwood un kit carrosserie large pour la Renault 5 E-Tech et l'Alpine A290. Inspiré de la R5 de rallye des années 80, il donne un vrai look de compétition pour environ 2 350 euros, et surtout il se pose et se retire sans percer ni découper la voiture.
Milltek a présenté son kit au Festival of Speed de Goodwood, avec une nette inspiration de la R5 Maxi Turbo de 1985, l'une des voitures les plus folles du rallye de l'époque. Au menu, des ailes élargies avec extracteurs d'air, un bouclier avant revu, une poupe retravaillée, des bas de caisse en aluminium et un gros becquet arrière qui ne passe pas inaperçu. La vraie astuce est ailleurs, puisque ces pièces en plastique se fixent par collage localisé, sans la moindre découpe, et se retirent ensuite sans laisser de trace. De quoi préserver la valeur de revente, ce qui n'est pas rien sur une voiture récente. Le kit s'adapte d'ailleurs aussi bien à la Renault 5 E-Tech qu'à l'Alpine A290, la version sportive maison de la citadine.
Côté tarif, le kit démarre autour de 2 350 euros hors taxes, soit 2 000 livres, et il est possible d'acheter les éléments à l'unité plutôt que l'ensemble complet. Les premières séries limitées seront livrées cet automne. L'intérêt saute aux yeux quand on le compare à la Renault 5 Turbo 3E, la version radicale et électrique du constructeur, facturée elle autour de 155 000 euros. Là, vous récupérez l'allure agressive pour le prix d'un jeu de pneus un peu haut de gamme.
Il faut quand même garder la tête froide. Ce kit ne change rien sous le capot, la R5 reste la même citadine électrique avec ses 95 à 150 chevaux selon les versions, et vous ne gagnerez pas une seconde au chrono.
Le collage amovible sur des ailes élargies devra aussi prouver qu'il tient dans le temps, entre les lavages haute pression et les intempéries. Et afficher des allures de voiture de course sur une petite électrique tient un peu du déguisement, mais bon, c'est le jeu.
Offrir à sa R5 électrique des airs de bête de rallye pour le prix de quatre pneus, sans rien abîmer sur la voiture, c'est une idée plutôt rigolote. Ça ne la rendra pas plus rapide, mais le plaisir n'est pas toujours là où on croit, et ce genre de kit réversible a le mérite de ne rien casser.
Un look de R5 de rallye qui se colle et se décolle
Milltek a présenté son kit au Festival of Speed de Goodwood, avec une nette inspiration de la R5 Maxi Turbo de 1985, l'une des voitures les plus folles du rallye de l'époque. Au menu, des ailes élargies avec extracteurs d'air, un bouclier avant revu, une poupe retravaillée, des bas de caisse en aluminium et un gros becquet arrière qui ne passe pas inaperçu. La vraie astuce est ailleurs, puisque ces pièces en plastique se fixent par collage localisé, sans la moindre découpe, et se retirent ensuite sans laisser de trace. De quoi préserver la valeur de revente, ce qui n'est pas rien sur une voiture récente. Le kit s'adapte d'ailleurs aussi bien à la Renault 5 E-Tech qu'à l'Alpine A290, la version sportive maison de la citadine.
2 350 euros, loin des six chiffres de la Turbo 3E
Côté tarif, le kit démarre autour de 2 350 euros hors taxes, soit 2 000 livres, et il est possible d'acheter les éléments à l'unité plutôt que l'ensemble complet. Les premières séries limitées seront livrées cet automne. L'intérêt saute aux yeux quand on le compare à la Renault 5 Turbo 3E, la version radicale et électrique du constructeur, facturée elle autour de 155 000 euros. Là, vous récupérez l'allure agressive pour le prix d'un jeu de pneus un peu haut de gamme.
Malin, mais ça reste du look
Il faut quand même garder la tête froide. Ce kit ne change rien sous le capot, la R5 reste la même citadine électrique avec ses 95 à 150 chevaux selon les versions, et vous ne gagnerez pas une seconde au chrono.
Le collage amovible sur des ailes élargies devra aussi prouver qu'il tient dans le temps, entre les lavages haute pression et les intempéries. Et afficher des allures de voiture de course sur une petite électrique tient un peu du déguisement, mais bon, c'est le jeu.
On en dit quoi ?
Offrir à sa R5 électrique des airs de bête de rallye pour le prix de quatre pneus, sans rien abîmer sur la voiture, c'est une idée plutôt rigolote. Ça ne la rendra pas plus rapide, mais le plaisir n'est pas toujours là où on croit, et ce genre de kit réversible a le mérite de ne rien casser.