La future A110 électrique roule déjà
Par Vincent Lautier - Publié le
Alpine a sorti l'A110 FUTURE, le prototype de développement qui cache la troisième génération de sa berlinette, 100 % électrique cette fois. Il grimpera la côte de Goodwood du 9 au 12 juillet, quelques jours à peine après la sortie de la toute dernière A110 thermique des chaînes de Dieppe. Le calendrier n'a rien d'un hasard, et la version définitive arrive juste après.
Le nom est un peu pompeux, l'objet est sérieux. Sous la carrosserie à peine retouchée de ce prototype se trouve toute la base technique de la prochaine A110, qu'Alpine présente ni plus ni moins comme la première vraie sportive électrique du marché, et qu'elle promet capable de surpasser les meilleures sportives thermiques actuelles. La voiture grimpera chaque jour la côte de Goodwood, du 9 au 12 juillet. Ce Festival of Speed est le grand rendez-vous automobile de l'été en Angleterre, où les constructeurs lancent leurs bolides à pleine vitesse sur une petite route en montée, devant des dizaines de milliers de passionnés. La version de série sera dévoilée dans la foulée, pour une commercialisation attendue courant 2027, sans tarif ni date française communiqués pour l'instant.
C'est au niveau de la fiche technique que l'information est la plus intéressante. La nouvelle plateforme Alpine Performance Platform, une structure en aluminium collé et riveté pensée pour la rigidité et la chasse aux kilos, loge deux packs de batteries distincts en technologie cell-to-pack sous 800 volts, un premier placé devant l'habitacle et un second à l'endroit exact qu'occupait le quatre cylindres turbo de l'actuelle. Résultat, une répartition des masses de 40/60 entre l'avant et l'arrière, fidèle à l'esprit moteur central, et une position de conduite qui est toujours très basse puisque rien ne passe sous le plancher. La propulsion est assurée par deux moteurs électriques sur l'essieu arrière, regroupés dans un bloc trois-en-un avec un onduleur au carbure de silicium, et une répartition active du couple entre les roues toutes les 10 millisecondes.
Le symbole est fort quand même. La dernière A110 thermique, une A110 R 70 en Bleu Alpine, a quitté l'usine normande début juillet après 35 450 berlinettes produites depuis 1969, dont 28 701 pour la seule deuxième génération lancée en 2017. Dieppe assemble déjà l'A390 électrique et conservera bien sûr la future A110. Côté poids, Alpine vise une masse autour de 1 500 kg selon la presse britannique, là où l'actuelle s'en tenait à quelque 1 100 kg.
Sur le papier, cette architecture à deux packs est une bonne idée, parce qu'elle préserve ce qui fait une A110, l'assise basse et les masses sur l'arrière. Sauf que voilà, 400 kg de plus que l'actuelle, ça change un peu la philosophie du produit. Mais bon, Alpine jure que sa berlinette électrique battra les meilleures thermiques du moment. On demande à tester.
Un prototype nommé FUTURE
Le nom est un peu pompeux, l'objet est sérieux. Sous la carrosserie à peine retouchée de ce prototype se trouve toute la base technique de la prochaine A110, qu'Alpine présente ni plus ni moins comme la première vraie sportive électrique du marché, et qu'elle promet capable de surpasser les meilleures sportives thermiques actuelles. La voiture grimpera chaque jour la côte de Goodwood, du 9 au 12 juillet. Ce Festival of Speed est le grand rendez-vous automobile de l'été en Angleterre, où les constructeurs lancent leurs bolides à pleine vitesse sur une petite route en montée, devant des dizaines de milliers de passionnés. La version de série sera dévoilée dans la foulée, pour une commercialisation attendue courant 2027, sans tarif ni date française communiqués pour l'instant.
Deux batteries plutôt qu'une
C'est au niveau de la fiche technique que l'information est la plus intéressante. La nouvelle plateforme Alpine Performance Platform, une structure en aluminium collé et riveté pensée pour la rigidité et la chasse aux kilos, loge deux packs de batteries distincts en technologie cell-to-pack sous 800 volts, un premier placé devant l'habitacle et un second à l'endroit exact qu'occupait le quatre cylindres turbo de l'actuelle. Résultat, une répartition des masses de 40/60 entre l'avant et l'arrière, fidèle à l'esprit moteur central, et une position de conduite qui est toujours très basse puisque rien ne passe sous le plancher. La propulsion est assurée par deux moteurs électriques sur l'essieu arrière, regroupés dans un bloc trois-en-un avec un onduleur au carbure de silicium, et une répartition active du couple entre les roues toutes les 10 millisecondes.
Dieppe tourne la page
Le symbole est fort quand même. La dernière A110 thermique, une A110 R 70 en Bleu Alpine, a quitté l'usine normande début juillet après 35 450 berlinettes produites depuis 1969, dont 28 701 pour la seule deuxième génération lancée en 2017. Dieppe assemble déjà l'A390 électrique et conservera bien sûr la future A110. Côté poids, Alpine vise une masse autour de 1 500 kg selon la presse britannique, là où l'actuelle s'en tenait à quelque 1 100 kg.
On en dit quoi ?
Sur le papier, cette architecture à deux packs est une bonne idée, parce qu'elle préserve ce qui fait une A110, l'assise basse et les masses sur l'arrière. Sauf que voilà, 400 kg de plus que l'actuelle, ça change un peu la philosophie du produit. Mais bon, Alpine jure que sa berlinette électrique battra les meilleures thermiques du moment. On demande à tester.