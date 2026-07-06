La future A110 électrique roule déjà

On en dit quoi ?



Sur le papier, cette architecture à deux packs est une bonne idée, parce qu'elle préserve ce qui fait une A110, l'assise basse et les masses sur l'arrière. Sauf que voilà, 400 kg de plus que l'actuelle, ça change un peu la philosophie du produit. Mais bon, Alpine jure que sa berlinette électrique battra les meilleures thermiques du moment. On demande à tester.