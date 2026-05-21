XPENG démarre la production de série de son Robotaxi GX
Par Vincent Lautier - Publié le
XPENG a fait sortir d'usine son premier Robotaxi produit en grande série, à Guangzhou. Bâti sur la plateforme du nouveau XPENG GX, ce véhicule autonome de niveau L4 embarque 3 000 TOPS de puissance de calcul, fonctionne sans LiDAR ni cartes haute définition, et entrera en phase pilote au second semestre 2026. Une première en Chine.
Le Robotaxi XPENG repose sur la plateforme du nouveau XPENG GX, un SUV électrique. Le constructeur revendique le premier modèle de Robotaxi prêt pour une production de série en Chine, entièrement développé en interne, du véhicule aux puces en passant par le logiciel. Côté motorisation IA, on trouve quatre puces Turing développées par XPENG, qui délivrent une puissance de calcul embarquée de 3 000 TOPS. C'est selon XPENG le niveau leader actuel de l'industrie. Le véhicule est conçu selon les standards de conduite autonome de niveau L4, ce qui veut dire qu'il peut rouler sans intervention humaine sur un périmètre défini.
Le Robotaxi fonctionne sans LiDAR et sans cartes haute définition, en s'appuyant uniquement sur la vision par caméras et sur un grand modèle de langage maison appelé VLA 2.0. Ce LLM gère la prise de décision en direct, sans passer par l'étape intermédiaire de traduction du langage qu'on trouve dans les architectures classiques Vision-Language-Action. Résultat, la latence de réponse du système tombe sous les 80 millisecondes. XPENG affirme aussi que le système peut se généraliser à différentes villes, voire à différents pays, sans cartographie préalable. C'est le même VLA 2.0 que XPENG utilise pour son robot humanoïde IRON et ses eVTOL.
XPENG a obtenu une autorisation de tests routiers à Guangzhou en janvier, puis a créé une division dédiée en mars pour gérer la stratégie produit, la R&D et les opérations. Les opérations pilotes commerciales sont prévues pour le second semestre 2026, pour valider la viabilité technologique, l'acceptation utilisateur et le modèle économique.
L'objectif affiché, c'est de basculer en opérations entièrement autonomes, sans agent de sécurité à bord, d'ici début 2027. Le constructeur ouvrira aussi le SDK de son Robotaxi à des partenaires extérieurs, avec Amap, la version chinoise de Google Maps, comme premier embarqué. Côté habitacle, XPENG mise sur le haut de gamme avec vitres teintées pour la confidentialité, sièges zéro gravité façon business-class et écrans de divertissement à l'arrière.
XPENG ne perd pas de temps. L'autre point qui ressort, c'est le pari d'un seul grand modèle d'IA, le VLA 2.0, qui pilote à la fois le Robotaxi, le robot humanoïde IRON et les eVTOL maison. Côté écosystème, c'est une stratégie cohérente qui mutualise la R&D entre la voiture, le robot et l'engin volant. Peut-être que le vrai sujet, c'est moins la techno que la capacité d'exécution à grande échelle, et là XPENG vient de marquer un point.
Plateforme GX, niveau L4 et 3 000 TOPS sous le capot
Le Robotaxi XPENG repose sur la plateforme du nouveau XPENG GX, un SUV électrique. Le constructeur revendique le premier modèle de Robotaxi prêt pour une production de série en Chine, entièrement développé en interne, du véhicule aux puces en passant par le logiciel. Côté motorisation IA, on trouve quatre puces Turing développées par XPENG, qui délivrent une puissance de calcul embarquée de 3 000 TOPS. C'est selon XPENG le niveau leader actuel de l'industrie. Le véhicule est conçu selon les standards de conduite autonome de niveau L4, ce qui veut dire qu'il peut rouler sans intervention humaine sur un périmètre défini.
Une solution 100 % vision pilotée par le LLM maison VLA 2.0
Le Robotaxi fonctionne sans LiDAR et sans cartes haute définition, en s'appuyant uniquement sur la vision par caméras et sur un grand modèle de langage maison appelé VLA 2.0. Ce LLM gère la prise de décision en direct, sans passer par l'étape intermédiaire de traduction du langage qu'on trouve dans les architectures classiques Vision-Language-Action. Résultat, la latence de réponse du système tombe sous les 80 millisecondes. XPENG affirme aussi que le système peut se généraliser à différentes villes, voire à différents pays, sans cartographie préalable. C'est le même VLA 2.0 que XPENG utilise pour son robot humanoïde IRON et ses eVTOL.
Phase pilote au second semestre 2026, opérations sans agent de sécurité début 2027
XPENG a obtenu une autorisation de tests routiers à Guangzhou en janvier, puis a créé une division dédiée en mars pour gérer la stratégie produit, la R&D et les opérations. Les opérations pilotes commerciales sont prévues pour le second semestre 2026, pour valider la viabilité technologique, l'acceptation utilisateur et le modèle économique.
L'objectif affiché, c'est de basculer en opérations entièrement autonomes, sans agent de sécurité à bord, d'ici début 2027. Le constructeur ouvrira aussi le SDK de son Robotaxi à des partenaires extérieurs, avec Amap, la version chinoise de Google Maps, comme premier embarqué. Côté habitacle, XPENG mise sur le haut de gamme avec vitres teintées pour la confidentialité, sièges zéro gravité façon business-class et écrans de divertissement à l'arrière.
On en dit quoi ?
XPENG ne perd pas de temps. L'autre point qui ressort, c'est le pari d'un seul grand modèle d'IA, le VLA 2.0, qui pilote à la fois le Robotaxi, le robot humanoïde IRON et les eVTOL maison. Côté écosystème, c'est une stratégie cohérente qui mutualise la R&D entre la voiture, le robot et l'engin volant. Peut-être que le vrai sujet, c'est moins la techno que la capacité d'exécution à grande échelle, et là XPENG vient de marquer un point.