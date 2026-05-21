XPENG démarre la production de série de son Robotaxi GX

On en dit quoi ?



XPENG ne perd pas de temps. L'autre point qui ressort, c'est le pari d'un seul grand modèle d'IA, le VLA 2.0, qui pilote à la fois le Robotaxi, le robot humanoïde IRON et les eVTOL maison. Côté écosystème, c'est une stratégie cohérente qui mutualise la R&D entre la voiture, le robot et l'engin volant. Peut-être que le vrai sujet, c'est moins la techno que la capacité d'exécution à grande échelle, et là XPENG vient de marquer un point.