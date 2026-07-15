Voler le cuivre des bornes de recharge peut désormais mener en prison, une première en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Les voleurs de câbles de bornes de recharge s'en tiraient jusqu'à présent sans grande inquiétude. C'est terminé, puisque la justice française vient de prononcer sa première vraie condamnation contre ce fléau. Deux hommes ont écopé de peines de prison le 8 juin, et le message envoyé au petit monde du vol de cuivre est plutôt clair.
Tout s'est joué devant le tribunal d'Évry-Courcouronnes, qui a condamné les deux prévenus pour des vols commis sur des bornes de recharge publiques. Le premier a écopé d'un an de prison, aménagé sous bracelet électronique, quand le second s'en tire avec un an assorti du sursis. Les deux devront en plus dédommager les opérateurs victimes de leurs méfaits. Pour la filière, cette décision est la toute première réponse pénale sérieuse en France face à un phénomène qui prenait de l'ampleur en toute impunité.
Derrière ces vols, il y a une motivation très terre à terre, le cuivre qui se cache dans les câbles et qui se revend bien. Le problème, c'est que l'addition grimpe vite. Depuis le début de l'année, les opérateurs regroupés dans l'association Charge France ont déposé 427 plaintes, touchant 27 acteurs différents partout sur le territoire, pour des dégâts estimés à près de 9 millions d'euros entre le remplacement du matériel et les pertes d'exploitation. Un simple câble sectionné peut d'ailleurs laisser une borne hors service pendant des semaines, le temps de commander puis d'installer la pièce.
Charge France salue logiquement un vrai tournant, et on comprend le soulagement après des mois de dégradations à répétition. Reste que les peines prononcées paraissent encore légères au regard de l'ampleur des dégâts, et rien ne dit qu'elles suffiront à décourager des réseaux souvent organisés. Le plus rageant dans l'histoire, c'est que ce sont les conducteurs de voitures électriques qui trinquent, privés de bornes en état de marche à cause de quelques kilos de cuivre.
Voir la justice taper enfin du poing sur la table est une bonne chose, tant ces vols pourrissent la vie des automobilistes et freinent le déploiement des bornes. Mais tant qu'un câble volé rapportera plus qu'il ne coûte de risques, on peut craindre que la partie soit loin d'être terminée.
Deux ans de prison au total et des comptes à rendre
Tout s'est joué devant le tribunal d'Évry-Courcouronnes, qui a condamné les deux prévenus pour des vols commis sur des bornes de recharge publiques. Le premier a écopé d'un an de prison, aménagé sous bracelet électronique, quand le second s'en tire avec un an assorti du sursis. Les deux devront en plus dédommager les opérateurs victimes de leurs méfaits. Pour la filière, cette décision est la toute première réponse pénale sérieuse en France face à un phénomène qui prenait de l'ampleur en toute impunité.
Un fléau qui chiffre déjà en millions
Derrière ces vols, il y a une motivation très terre à terre, le cuivre qui se cache dans les câbles et qui se revend bien. Le problème, c'est que l'addition grimpe vite. Depuis le début de l'année, les opérateurs regroupés dans l'association Charge France ont déposé 427 plaintes, touchant 27 acteurs différents partout sur le territoire, pour des dégâts estimés à près de 9 millions d'euros entre le remplacement du matériel et les pertes d'exploitation. Un simple câble sectionné peut d'ailleurs laisser une borne hors service pendant des semaines, le temps de commander puis d'installer la pièce.
Un tournant, mais le combat est loin d'être gagné
Charge France salue logiquement un vrai tournant, et on comprend le soulagement après des mois de dégradations à répétition. Reste que les peines prononcées paraissent encore légères au regard de l'ampleur des dégâts, et rien ne dit qu'elles suffiront à décourager des réseaux souvent organisés. Le plus rageant dans l'histoire, c'est que ce sont les conducteurs de voitures électriques qui trinquent, privés de bornes en état de marche à cause de quelques kilos de cuivre.
On en dit quoi ?
Voir la justice taper enfin du poing sur la table est une bonne chose, tant ces vols pourrissent la vie des automobilistes et freinent le déploiement des bornes. Mais tant qu'un câble volé rapportera plus qu'il ne coûte de risques, on peut craindre que la partie soit loin d'être terminée.