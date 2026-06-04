Les bornes de recharge Allego vont se multiplier sur les autoroutes
Par Vincent Lautier - Publié le
Allego vient de remporter l'appel d'offres d'APRR pour équiper 36 aires d'autoroute en recharge ultra-rapide, dont 31 aires de repos et 5 aires de service. L'opérateur devient le premier acteur de recharge du réseau APRR et revendique la troisième place sur les autoroutes françaises. Bonne nouvelle pour les longs trajets.
Jusqu'à présent, APRR avait déjà garni la totalité de ses aires de service en bornes de recharge. La nouveauté, c'est l'arrivée des prises sur les aires de repos, ces emplacements plus modestes où l'on s'arrête surtout pour souffler. Allego sera le seul opérateur à les équiper, ce qui resserre clairement le maillage sur les grands axes. En ajoutant ces stations à celles déjà gérées pour VINCI Autoroutes, l'opérateur exploitera 58 stations ultra-rapides sur autoroute en France, soit 700 points de charge au total. De quoi, selon Allego, se hisser au troisième rang des réseaux autoroutiers derrière TotalEnergies et Ionity, même si le marché compte aussi des acteurs comme Tesla et Fastned.
Côté technique, les bornes mêlent prises CCS pour la charge rapide et prises Type 2, plus lentes, destinées aux hybrides rechargeables, aux anciens modèles et à quelques voitures récentes comme la Twingo de base. La puissance grimpe jusqu'à 300 kW, ce qui permet une recharge en vingt à trente minutes environ sur une voiture compatible. Bon point pour les vacanciers chargés, la plupart des sites prévoient une borne pensée pour les véhicules longs, du type voiture avec remorque, caravane ou camping-car. Allego annonce aussi une montée vers la très haute puissance, avec des bornes capables d'atteindre 400 kW dès 2030.
C'est là que l'enthousiasme retombe un peu. Les 20 premières aires de repos ne seront équipées qu'en mai 2027, sur les A5, A6, A31, A36 et A39, suivies de 11 autres fin juin 2028 sur les A5, A6, A36, A71 et A77. Chaque station ouvrira avec onze points de charge en moyenne, et le dispositif est prévu pour grandir au fil des années, jusqu'à 31 points sur les plus grandes aires d'ici 2035. Les stations doivent aussi soigner le décor, avec des panneaux solaires, des pavés drainants et du mobilier en plastique recyclé. Sur le papier, le plan est sérieux, mais il vise clairement le long terme.
Pour qui roule en électrique sur l'axe Paris-Lyon ou vers les Alpes, c'est une vraie avancée, surtout que les grands départs transforment vite une aire bondée en casse-tête. Voir la recharge gagner les aires de repos et pas seulement les aires de service, ça va dans le bon sens. Le hic, c'est le tempo, on parle d'un déploiement qui démarre dans un an et se déroule jusqu'en 2035, donc rien qui change votre prochain trajet d'été. En tous cas, à titre personnel, utilisant beaucoup la carte Allego pour mes recharges, je suis ravi de ce développement de leurs bornes.
Allego débarque sur les aires de repos
Jusqu'à présent, APRR avait déjà garni la totalité de ses aires de service en bornes de recharge. La nouveauté, c'est l'arrivée des prises sur les aires de repos, ces emplacements plus modestes où l'on s'arrête surtout pour souffler. Allego sera le seul opérateur à les équiper, ce qui resserre clairement le maillage sur les grands axes. En ajoutant ces stations à celles déjà gérées pour VINCI Autoroutes, l'opérateur exploitera 58 stations ultra-rapides sur autoroute en France, soit 700 points de charge au total. De quoi, selon Allego, se hisser au troisième rang des réseaux autoroutiers derrière TotalEnergies et Ionity, même si le marché compte aussi des acteurs comme Tesla et Fastned.
300 kW maintenant, 400 kW promis pour 2030
Côté technique, les bornes mêlent prises CCS pour la charge rapide et prises Type 2, plus lentes, destinées aux hybrides rechargeables, aux anciens modèles et à quelques voitures récentes comme la Twingo de base. La puissance grimpe jusqu'à 300 kW, ce qui permet une recharge en vingt à trente minutes environ sur une voiture compatible. Bon point pour les vacanciers chargés, la plupart des sites prévoient une borne pensée pour les véhicules longs, du type voiture avec remorque, caravane ou camping-car. Allego annonce aussi une montée vers la très haute puissance, avec des bornes capables d'atteindre 400 kW dès 2030.
Un calendrier qui s'étire jusqu'en 2035
C'est là que l'enthousiasme retombe un peu. Les 20 premières aires de repos ne seront équipées qu'en mai 2027, sur les A5, A6, A31, A36 et A39, suivies de 11 autres fin juin 2028 sur les A5, A6, A36, A71 et A77. Chaque station ouvrira avec onze points de charge en moyenne, et le dispositif est prévu pour grandir au fil des années, jusqu'à 31 points sur les plus grandes aires d'ici 2035. Les stations doivent aussi soigner le décor, avec des panneaux solaires, des pavés drainants et du mobilier en plastique recyclé. Sur le papier, le plan est sérieux, mais il vise clairement le long terme.
On en dit quoi ?
Pour qui roule en électrique sur l'axe Paris-Lyon ou vers les Alpes, c'est une vraie avancée, surtout que les grands départs transforment vite une aire bondée en casse-tête. Voir la recharge gagner les aires de repos et pas seulement les aires de service, ça va dans le bon sens. Le hic, c'est le tempo, on parle d'un déploiement qui démarre dans un an et se déroule jusqu'en 2035, donc rien qui change votre prochain trajet d'été. En tous cas, à titre personnel, utilisant beaucoup la carte Allego pour mes recharges, je suis ravi de ce développement de leurs bornes.