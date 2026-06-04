Les bornes de recharge Allego vont se multiplier sur les autoroutes

On en dit quoi ?



Pour qui roule en électrique sur l'axe Paris-Lyon ou vers les Alpes, c'est une vraie avancée, surtout que les grands départs transforment vite une aire bondée en casse-tête. Voir la recharge gagner les aires de repos et pas seulement les aires de service, ça va dans le bon sens. Le hic, c'est le tempo, on parle d'un déploiement qui démarre dans un an et se déroule jusqu'en 2035, donc rien qui change votre prochain trajet d'été. En tous cas, à titre personnel, utilisant beaucoup la carte Allego pour mes recharges, je suis ravi de ce développement de leurs bornes.