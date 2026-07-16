CarPlay va enfin lire des vidéos avec iOS 27, sauf qu'aucun constructeur n'a encore dit oui

On en dit quoi ?



Franchement, l'idée est bonne, surtout pour tuer le temps pendant une longue recharge électrique. Le souci, c'est qu'annoncer la vidéo dans CarPlay sans un seul constructeur à bord, ça revient un peu à vendre du vent. Tant qu'aucune marque ne dira oui, ça restera une case cochée sur un slide de la WWDC, et sur ce coup Apple court déjà derrière Android.