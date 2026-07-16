CarPlay va enfin lire des vidéos avec iOS 27, sauf qu'aucun constructeur n'a encore dit oui
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple l'a glissé discrètement lors de sa dernière WWDC, CarPlay va bientôt savoir lire des vidéos directement sur l'écran de la voiture avec iOS 27. YouTube, Apple TV et les autres applications de streaming pourront s'y afficher, mais uniquement à l'arrêt. Le hic, c'est qu'aucun constructeur n'a encore annoncé qu'il comptait jouer le jeu.
Jusqu'ici, CarPlay se contentait de l'audio, de la navigation et des messages. Avec iOS 27, la prochaine grosse mise à jour d'Apple attendue pour cet automne, l'interface pourra afficher et lire des vidéos directement sur l'écran du véhicule. Vous pourrez parcourir les applications de streaming vidéo, comme Apple TV ou YouTube, et lancer un épisode sans même toucher à votre téléphone. La fonction s'appuie sur AirPlay, la technologie de diffusion sans fil d'Apple, déjà utilisée depuis iOS 26.4 pour renvoyer l'image de l'iPhone vers l'écran de la voiture.
Rassurez-vous côté sécurité, la vidéo ne s'affichera que voiture à l'arrêt complet. Au moindre mouvement détecté, l'écran repasse aussitôt en mode audio, donc pas question de mater un film en conduisant. Apple voit surtout ça pour patienter à l'aéroport, meubler une longue recharge électrique ou juste souffler entre deux trajets. Reste une contrainte de taille, il faudra une auto plutôt haut de gamme, capable d'afficher au moins du 1920 par 1080, de lire le codec vidéo H.265 et d'embarquer un minimum de 4 Go de mémoire.
Et c'est là que le bât blesse. Car pour que tout cela marche, la balle est dans le camp des constructeurs, qui doivent activer la fonction dans leurs voitures, aussi bien pour encaisser la charge matérielle que pour repérer que le véhicule est bien garé. Sauf que pour l'instant, pas une seule marque n'a annoncé quoi que ce soit. Pendant ce temps, Google a déjà montré l'équivalent sur Android Auto, avec des partenaires comme Kia, Volvo, Mercedes ou Skoda. Apple a la fonctionnalité, mais toujours pas les voitures pour la faire tourner.
Franchement, l'idée est bonne, surtout pour tuer le temps pendant une longue recharge électrique. Le souci, c'est qu'annoncer la vidéo dans CarPlay sans un seul constructeur à bord, ça revient un peu à vendre du vent. Tant qu'aucune marque ne dira oui, ça restera une case cochée sur un slide de la WWDC, et sur ce coup Apple court déjà derrière Android.
La vidéo arrive dans CarPlay
Jusqu'ici, CarPlay se contentait de l'audio, de la navigation et des messages. Avec iOS 27, la prochaine grosse mise à jour d'Apple attendue pour cet automne, l'interface pourra afficher et lire des vidéos directement sur l'écran du véhicule. Vous pourrez parcourir les applications de streaming vidéo, comme Apple TV ou YouTube, et lancer un épisode sans même toucher à votre téléphone. La fonction s'appuie sur AirPlay, la technologie de diffusion sans fil d'Apple, déjà utilisée depuis iOS 26.4 pour renvoyer l'image de l'iPhone vers l'écran de la voiture.
Seulement à l'arrêt, forcément
Rassurez-vous côté sécurité, la vidéo ne s'affichera que voiture à l'arrêt complet. Au moindre mouvement détecté, l'écran repasse aussitôt en mode audio, donc pas question de mater un film en conduisant. Apple voit surtout ça pour patienter à l'aéroport, meubler une longue recharge électrique ou juste souffler entre deux trajets. Reste une contrainte de taille, il faudra une auto plutôt haut de gamme, capable d'afficher au moins du 1920 par 1080, de lire le codec vidéo H.265 et d'embarquer un minimum de 4 Go de mémoire.
Le vrai problème, personne ne suit
Et c'est là que le bât blesse. Car pour que tout cela marche, la balle est dans le camp des constructeurs, qui doivent activer la fonction dans leurs voitures, aussi bien pour encaisser la charge matérielle que pour repérer que le véhicule est bien garé. Sauf que pour l'instant, pas une seule marque n'a annoncé quoi que ce soit. Pendant ce temps, Google a déjà montré l'équivalent sur Android Auto, avec des partenaires comme Kia, Volvo, Mercedes ou Skoda. Apple a la fonctionnalité, mais toujours pas les voitures pour la faire tourner.
On en dit quoi ?
Franchement, l'idée est bonne, surtout pour tuer le temps pendant une longue recharge électrique. Le souci, c'est qu'annoncer la vidéo dans CarPlay sans un seul constructeur à bord, ça revient un peu à vendre du vent. Tant qu'aucune marque ne dira oui, ça restera une case cochée sur un slide de la WWDC, et sur ce coup Apple court déjà derrière Android.