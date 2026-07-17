Peugeot dévoile un e-5008 pensé pour les chiens, avec sèche-poils intégré

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir dans ce Dog Concept une opération de communication bien ficelée, puisque cet exemplaire unique ne verra jamais un concessionnaire, et le sèche-poils intégré tient clairement du gadget rigolo. Mais l'idée du mode de surveillance est franchement bonne et pourrait éviter quelques drames chaque été. Courtiser les 64% de maîtres qui partent en vacances avec leur chien reste un pari plutôt bien vu de la part de Peugeot.