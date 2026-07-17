Peugeot dévoile un e-5008 pensé pour les chiens, avec sèche-poils intégré
Par Vincent Lautier - Publié le
Peugeot a présenté un concept plutôt inattendu, un e-5008 électrique entièrement aménagé pour voyager avec son chien. Entre le matelas, la gamelle intégrée, le harnais connecté et même un sèche-poils embarqué, la marque a poussé l'idée jusqu'au bout. Ce prototype unique ne sera pas commercialisé, mais il surfe sur une tendance bien réelle.
Baptisé e-5008 Dog Concept, ce modèle imaginé par le studio de design de Stellantis repose sur le grand SUV électrique sept places de la marque au lion. L'idée n'est pas tombée du ciel, puisqu'elle s'appuie sur une étude selon laquelle près de 64% des propriétaires de chiens comptaient partir en vacances avec leur animal, quitte à choisir leur destination en fonction du confort de la bête. Peugeot a donc voulu montrer à quoi ressemblerait la voiture idéale pour toute la famille, membre à quatre pattes compris.
Dans le détail, l'habitacle reçoit un appui spécial au niveau de la fenêtre pour que le chien puisse sortir la tête sans se contorsionner, un matelas modulable qui court de la banquette jusqu'au coffre, une gamelle intégrée, un harnais connecté et des housses de protection sur les sièges avant.
Le gadget le plus improbable reste ce sèche-poils dissimulé sous le plancher du coffre, qui fonctionne grâce à la fonction V2L, cette capacité de la voiture à servir de grosse batterie pour alimenter des appareils extérieurs.
Au milieu de tous ces à-côtés, deux idées sortent du lot. Le mode Dog Guardian maintient une température correcte dans l'habitacle, permet de surveiller l'animal à distance et prévient le propriétaire si le chien reste seul à bord, ce qui est loin d'être un détail quand on sait combien de chiens meurent chaque été enfermés dans une voiture en plein soleil. La fonction Dog Retriever émet quant à elle des signaux sonores pour retrouver un chien qui s'est éloigné et l'inciter à remonter, le tout sur une base e-5008 déjà vendue en France à partir d'environ 45 000 euros, avec jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie sur les versions les plus endurantes.
Difficile de ne pas voir dans ce Dog Concept une opération de communication bien ficelée, puisque cet exemplaire unique ne verra jamais un concessionnaire, et le sèche-poils intégré tient clairement du gadget rigolo. Mais l'idée du mode de surveillance est franchement bonne et pourrait éviter quelques drames chaque été. Courtiser les 64% de maîtres qui partent en vacances avec leur chien reste un pari plutôt bien vu de la part de Peugeot.
Un concept né d'une vraie tendance
Baptisé e-5008 Dog Concept, ce modèle imaginé par le studio de design de Stellantis repose sur le grand SUV électrique sept places de la marque au lion. L'idée n'est pas tombée du ciel, puisqu'elle s'appuie sur une étude selon laquelle près de 64% des propriétaires de chiens comptaient partir en vacances avec leur animal, quitte à choisir leur destination en fonction du confort de la bête. Peugeot a donc voulu montrer à quoi ressemblerait la voiture idéale pour toute la famille, membre à quatre pattes compris.
Matelas, gamelle et sèche-poils intégré
Dans le détail, l'habitacle reçoit un appui spécial au niveau de la fenêtre pour que le chien puisse sortir la tête sans se contorsionner, un matelas modulable qui court de la banquette jusqu'au coffre, une gamelle intégrée, un harnais connecté et des housses de protection sur les sièges avant.
Le gadget le plus improbable reste ce sèche-poils dissimulé sous le plancher du coffre, qui fonctionne grâce à la fonction V2L, cette capacité de la voiture à servir de grosse batterie pour alimenter des appareils extérieurs.
Deux fonctions qui pourraient vraiment servir
Au milieu de tous ces à-côtés, deux idées sortent du lot. Le mode Dog Guardian maintient une température correcte dans l'habitacle, permet de surveiller l'animal à distance et prévient le propriétaire si le chien reste seul à bord, ce qui est loin d'être un détail quand on sait combien de chiens meurent chaque été enfermés dans une voiture en plein soleil. La fonction Dog Retriever émet quant à elle des signaux sonores pour retrouver un chien qui s'est éloigné et l'inciter à remonter, le tout sur une base e-5008 déjà vendue en France à partir d'environ 45 000 euros, avec jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie sur les versions les plus endurantes.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas voir dans ce Dog Concept une opération de communication bien ficelée, puisque cet exemplaire unique ne verra jamais un concessionnaire, et le sèche-poils intégré tient clairement du gadget rigolo. Mais l'idée du mode de surveillance est franchement bonne et pourrait éviter quelques drames chaque été. Courtiser les 64% de maîtres qui partent en vacances avec leur chien reste un pari plutôt bien vu de la part de Peugeot.