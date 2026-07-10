MOVA lance un traceur GPS qui parle à votre chien, à 99 euros mais avec abonnement

On en dit quoi ?



Un traceur GPS qui joue aussi les talkies-walkies avec le chien pour 99 euros, l'idée est franchement amusante, surtout venant d'une marque qu'on n'attendait pas du tout là-dessus. Le seul truc à prendre en compte, c'est l'abonnement mensuel qui gonfle la facture avec le temps, mais c'est le lot de tous les colliers connectés, et le service rendu quand la bestiole a filé vaut sans doute ces quelques euros.