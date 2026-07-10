MOVA lance un traceur GPS qui parle à votre chien, à 99 euros mais avec abonnement -
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA, le fabricant surtout connu pour ses aspirateurs robots, débarque sur le terrain des animaux de compagnie avec son premier traceur GPS. Le SureTrack Pro localise votre chien ou votre chat au mètre près, mais il fait aussi office de téléphone, puisqu'on peut carrément parler à sa bête et l'entendre à distance. Compté 99 euros, sans oublier l'abonnement.
La marque, qu'on croise plutôt du côté des robots laveurs et de la maison connectée, se constitue tout un petit univers dédié aux animaux, avec déjà une litière et un distributeur de croquettes connectés, et maintenant ce traceur. Le gros argument du SureTrack Pro, c'est sa communication vocale dans les deux sens, une sorte de PetPhone qui vous laisse parler à votre animal et l'entendre où que vous soyez, histoire de le rassurer ou de le rappeler quand il s'est fait la malle. Pour le suivi, MOVA croise plusieurs technologies de positionnement afin d'afficher une localisation au mètre près, rafraîchie toutes les cinq secondes, le tout en 4G ou 5G. Vous savez donc en permanence où traîne votre matou, et vous pouvez même lui glisser un mot.
Le traceur ne s'arrête pas à la localisation. Il gère une protection anti-perte à plusieurs niveaux, permet de tracer jusqu'à quatre zones de sécurité qui vous préviennent si l'animal en sort, et suit son activité au fil des jours avec distance parcourue et rapports hebdomadaires. Une petite LED et un signal sonore aident même à le repérer quand il se planque dans le noir. Côté format, on est sur un boîtier de 36 grammes qui se clipse au collier comme une médaille un peu épaisse, étanche et résistant à la poussière, annoncé pour tenir jusqu'à une semaine sur une charge et bon pour les chats comme les chiens de plus de 3,5 kilos. Une carte SIM est intégrée d'origine, et tout se pilote depuis l'application maison.
Reste le nerf de la guerre, le tarif. Le boîtier est vendu 99 euros sur la boutique française de MOVA, avec un mois d'abonnement offert, sauf qu'un traceur GPS ne sert à rien sans forfait data pour sa carte SIM. Comptez donc 8 euros par mois sur l'engagement d'un an, un peu moins si vous vous liez sur trois ans, ces formules incluant le partage en famille, l'historique de localisation sur un an et toutes les alertes. Autant dire que sur la durée, l'abonnement finit par coûter davantage que le collier lui-même, mais c'est habituel sur ce genre de produit.
Un traceur GPS qui joue aussi les talkies-walkies avec le chien pour 99 euros, l'idée est franchement amusante, surtout venant d'une marque qu'on n'attendait pas du tout là-dessus. Le seul truc à prendre en compte, c'est l'abonnement mensuel qui gonfle la facture avec le temps, mais c'est le lot de tous les colliers connectés, et le service rendu quand la bestiole a filé vaut sans doute ces quelques euros.
Un GPS qui se transforme en téléphone pour animaux
La marque, qu'on croise plutôt du côté des robots laveurs et de la maison connectée, se constitue tout un petit univers dédié aux animaux, avec déjà une litière et un distributeur de croquettes connectés, et maintenant ce traceur. Le gros argument du SureTrack Pro, c'est sa communication vocale dans les deux sens, une sorte de PetPhone qui vous laisse parler à votre animal et l'entendre où que vous soyez, histoire de le rassurer ou de le rappeler quand il s'est fait la malle. Pour le suivi, MOVA croise plusieurs technologies de positionnement afin d'afficher une localisation au mètre près, rafraîchie toutes les cinq secondes, le tout en 4G ou 5G. Vous savez donc en permanence où traîne votre matou, et vous pouvez même lui glisser un mot.
Anti-fugue, zones de sécurité et petit gabarit
Le traceur ne s'arrête pas à la localisation. Il gère une protection anti-perte à plusieurs niveaux, permet de tracer jusqu'à quatre zones de sécurité qui vous préviennent si l'animal en sort, et suit son activité au fil des jours avec distance parcourue et rapports hebdomadaires. Une petite LED et un signal sonore aident même à le repérer quand il se planque dans le noir. Côté format, on est sur un boîtier de 36 grammes qui se clipse au collier comme une médaille un peu épaisse, étanche et résistant à la poussière, annoncé pour tenir jusqu'à une semaine sur une charge et bon pour les chats comme les chiens de plus de 3,5 kilos. Une carte SIM est intégrée d'origine, et tout se pilote depuis l'application maison.
99 euros, mais l'abonnement fait le vrai prix
Reste le nerf de la guerre, le tarif. Le boîtier est vendu 99 euros sur la boutique française de MOVA, avec un mois d'abonnement offert, sauf qu'un traceur GPS ne sert à rien sans forfait data pour sa carte SIM. Comptez donc 8 euros par mois sur l'engagement d'un an, un peu moins si vous vous liez sur trois ans, ces formules incluant le partage en famille, l'historique de localisation sur un an et toutes les alertes. Autant dire que sur la durée, l'abonnement finit par coûter davantage que le collier lui-même, mais c'est habituel sur ce genre de produit.
On en dit quoi ?
Un traceur GPS qui joue aussi les talkies-walkies avec le chien pour 99 euros, l'idée est franchement amusante, surtout venant d'une marque qu'on n'attendait pas du tout là-dessus. Le seul truc à prendre en compte, c'est l'abonnement mensuel qui gonfle la facture avec le temps, mais c'est le lot de tous les colliers connectés, et le service rendu quand la bestiole a filé vaut sans doute ces quelques euros.