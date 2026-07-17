Des robotaxis Waymo à court de batterie bloquent San Francisco, le maire réclame des règles

On en dit quoi ?



Un robotaxi qui roule tranquillement un mardi ordinaire, personne n'y trouve à redire, mais un soir de feu d'artifice ou de coupure de courant, c'est une autre histoire. Une voiture sans conducteur, tombée en panne au milieu du trafic et que personne ne peut pousser sur le côté, c'est le genre de scénario qui donne raison au maire. La façon dont San Francisco tranchera servira de modèle bien au-delà de la Californie.