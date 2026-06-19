4 000 robotaxis Waymo rappelés pour avoir erré dans des chantiers

Qu’en penser ?



Ces incidents montrent que la conduite autonome n’est plus confrontée à des problèmes fondamentaux de circulation classique, mais à une multitude de cas particuliers particulièrement complexes à anticiper. Les zones de travaux, qui évoluent parfois d’heure en heure, constituent l’un des défis les plus difficiles pour les algorithmes.



La réaction de Waymo apparaît plutôt prudente : suspension immédiate des trajets concernés, signalement aux régulateurs et rappel logiciel volontaire. Mais à mesure que les robotaxis se déploient dans de nouvelles villes, chaque erreur devient beaucoup plus visible. Et dans un secteur où la confiance du public est essentielle, quelques cônes de chantier mal interprétés peuvent rapidement devenir un problème de réputation.