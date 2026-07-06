Taxis autonomes : Waymo débarque à Paris

On en dit quoi ?



Renault avait déjà signé avec l'américain en 2019 pour des navettes entre Roissy et La Défense, la région Île-de-France promettait 100 millions d'euros d'aménagements en vue des Jeux de Paris. Personne ne les a jamais vues rouler. Cette fois il y a un SIREN, des statuts et une adresse dans le 8e, du concret. Le plus dur commence maintenant : convaincre Bruxelles, rassurer les assureurs et affronter des taxis parisiens qui vont sans aucun doute tout brûler dès que le premier taxi autonome va commencer à rouler par chez nous. Souvenez-vous des premiers VTC...