Apple place Apple Maps au cœur des futures Ford électriques
Par Vincent Lautier - Publié le
Après avoir enterré son projet de voiture, Apple revient dans l'automobile par une autre porte. Ford vient d'annoncer que sa future plateforme de véhicules électriques intégrera Apple Maps directement dans le tableau de bord, dès 2027. Une première du genre, puisque le logiciel d'Apple ne se contentera pas d'afficher un itinéraire, il aidera aussi la voiture à rouler toute seule sur autoroute.
Jusqu'à présent, la présence d'Apple dans nos voitures se limitait à CarPlay, qui recopie l'écran de l'iPhone pour accéder à quelques applications. Là, le principe change complètement. Grâce à un nouvel outil baptisé MapKit for Automotive, Apple Maps sera installé à demeure dans la Ford, sans passer par votre téléphone et sans surcoût, comme l'a confirmé Jim Farley, le patron de Ford. Concrètement, vous retrouverez la navigation vocale en langage naturel, le trafic en temps réel, la recherche de lieux avec ses fiches détaillées et surtout une gestion intelligente des recharges, avec un préconditionnement de la batterie pour accélérer le plein aux bornes. Ford avait déjà testé l'idée sur certaines Mustang Mach-E, qui chauffent leur batterie quand on lance un itinéraire vers un chargeur.
Les données routières très précises d'Apple Maps vont nourrir la prochaine version de BlueCruise, le système maison de Ford qui permet déjà de lâcher le volant sur certaines autoroutes. Objectif affiché, une conduite mains libres capable de gérer le trajet d'une bretelle d'entrée jusqu'à la sortie, ce qui ne serait pas possible sans la technologie d'Apple selon Ford. Fait rare, les ingénieurs des deux entreprises travaillent main dans la main sur le sujet, alors qu'Apple et les constructeurs avançaient jusqu'ici chacun dans leur coin. Le tout équipera un véhicule électrique abordable, un pick-up affiché autour de 30 000 dollars, soit près de 28 000 euros en conversion approximative, développé par une équipe Ford dirigée par un ancien de Tesla.
Cette alliance n'a rien d'évident, car beaucoup de constructeurs se méfient d'Apple et de Google, de peur de leur abandonner leurs revenus et le lien avec leurs clients. Le rapport de force parle de lui-même, avec une valorisation de 4 800 milliards de dollars pour Apple contre 58 milliards pour Ford. Tesla et Rivian n'ont jamais accepté CarPlay et ont bâti leur propre logiciel, et General Motors compte carrément remplacer CarPlay par son système maison sur ses futures voitures. Sauf que voilà, développer un bon logiciel embarqué reste très compliqué pour les marques traditionnelles, ce qui explique en partie la montée des constructeurs chinois comme Xiaomi, réputés pour des interfaces plus simples et plus abouties. Ford choisit donc le chemin inverse en s'appuyant sur Apple, qui promet de proposer sa solution à d'autres marques. CarPlay, lui, restera disponible en parallèle, et Apple assure ne pas collecter les données de localisation rattachables à un conducteur.
Il y a quelque chose d'assez fou à voir Apple, qui a dépensé des fortunes pendant des années sur une voiture jamais sortie, s'installer finalement dans l'automobile en vendant son logiciel plutôt qu'un véhicule. Eddy Cue le dit lui-même, ce n'est qu'un début, et Apple Maps s'appuie ici sur dix ans de travail pour devenir bien plus qu'une simple carte. Pour l'utilisateur, l'idée d'une navigation Apple soignée et gratuite, capable en plus d'aider à conduire, a de quoi séduire, surtout à ce prix. Reste que tout ceci vise d'abord le marché américain à l'horizon 2027, et qu'on ignore encore si cette Ford et son Apple Maps embarqué feront un jour le voyage jusqu'en Europe. En attendant, Apple a trouvé une façon maligne d'entrer dans nos voitures sans jamais avoir à en construire une.
Apple Maps embarqué dans la voiture, sans iPhone
Jusqu'à présent, la présence d'Apple dans nos voitures se limitait à CarPlay, qui recopie l'écran de l'iPhone pour accéder à quelques applications. Là, le principe change complètement. Grâce à un nouvel outil baptisé MapKit for Automotive, Apple Maps sera installé à demeure dans la Ford, sans passer par votre téléphone et sans surcoût, comme l'a confirmé Jim Farley, le patron de Ford. Concrètement, vous retrouverez la navigation vocale en langage naturel, le trafic en temps réel, la recherche de lieux avec ses fiches détaillées et surtout une gestion intelligente des recharges, avec un préconditionnement de la batterie pour accélérer le plein aux bornes. Ford avait déjà testé l'idée sur certaines Mustang Mach-E, qui chauffent leur batterie quand on lance un itinéraire vers un chargeur.
Apple s'invite dans la conduite mains libres
Les données routières très précises d'Apple Maps vont nourrir la prochaine version de BlueCruise, le système maison de Ford qui permet déjà de lâcher le volant sur certaines autoroutes. Objectif affiché, une conduite mains libres capable de gérer le trajet d'une bretelle d'entrée jusqu'à la sortie, ce qui ne serait pas possible sans la technologie d'Apple selon Ford. Fait rare, les ingénieurs des deux entreprises travaillent main dans la main sur le sujet, alors qu'Apple et les constructeurs avançaient jusqu'ici chacun dans leur coin. Le tout équipera un véhicule électrique abordable, un pick-up affiché autour de 30 000 dollars, soit près de 28 000 euros en conversion approximative, développé par une équipe Ford dirigée par un ancien de Tesla.
Un pari que d'autres constructeurs refusent
Cette alliance n'a rien d'évident, car beaucoup de constructeurs se méfient d'Apple et de Google, de peur de leur abandonner leurs revenus et le lien avec leurs clients. Le rapport de force parle de lui-même, avec une valorisation de 4 800 milliards de dollars pour Apple contre 58 milliards pour Ford. Tesla et Rivian n'ont jamais accepté CarPlay et ont bâti leur propre logiciel, et General Motors compte carrément remplacer CarPlay par son système maison sur ses futures voitures. Sauf que voilà, développer un bon logiciel embarqué reste très compliqué pour les marques traditionnelles, ce qui explique en partie la montée des constructeurs chinois comme Xiaomi, réputés pour des interfaces plus simples et plus abouties. Ford choisit donc le chemin inverse en s'appuyant sur Apple, qui promet de proposer sa solution à d'autres marques. CarPlay, lui, restera disponible en parallèle, et Apple assure ne pas collecter les données de localisation rattachables à un conducteur.
On en dit quoi ?
Il y a quelque chose d'assez fou à voir Apple, qui a dépensé des fortunes pendant des années sur une voiture jamais sortie, s'installer finalement dans l'automobile en vendant son logiciel plutôt qu'un véhicule. Eddy Cue le dit lui-même, ce n'est qu'un début, et Apple Maps s'appuie ici sur dix ans de travail pour devenir bien plus qu'une simple carte. Pour l'utilisateur, l'idée d'une navigation Apple soignée et gratuite, capable en plus d'aider à conduire, a de quoi séduire, surtout à ce prix. Reste que tout ceci vise d'abord le marché américain à l'horizon 2027, et qu'on ignore encore si cette Ford et son Apple Maps embarqué feront un jour le voyage jusqu'en Europe. En attendant, Apple a trouvé une façon maligne d'entrer dans nos voitures sans jamais avoir à en construire une.