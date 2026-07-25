Le Volvo EX60 promet jusqu'à 810 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Volvo a détaillé son EX60, un SUV électrique de taille moyenne qui vient chasser sur les terres de l'Audi Q6 e-tron et du Porsche Macan électrique. Grosses autonomies, recharge très rapide, habitacle sous Google, mais sans tourner le dos aux iPhone. Les premières livraisons françaises sont attendues pour septembre 2026, à partir de 66 500 euros.
L'EX60 inaugure une nouvelle plateforme baptisée SPA3, avec une architecture électrique en 800 volts qui devient peu à peu la norme sur le premium et permet d'annoncer, selon la version, une autonomie qui grimpe de 620 km en cycle WLTP pour l'entrée de gamme à propulsion jusqu'à 810 km pour la déclinaison la plus musclée à deux moteurs. Il faudra probablement tabler sur 10 à 15% de moins une fois lancé sur la route, et les grandes jantes de 22 pouces rognent elles aussi quelques kilomètres au passage.
Même en retirant cette marge, on reste sur des chiffres franchement bonns pour un SUV qui frôle les 4,80 mètres. La gamme démarre à 66 500 euros pour la P6, passe à 69 500 euros pour la P10 à transmission intégrale et grimpe jusqu'à 75 500 euros pour la P12, la finition Ultra ajoutant environ 6 900 euros à chaque motorisation. Une version baroudeuse Cross Country est aussi prévue, mais elle n'arrivera pas avant le second semestre 2027.
C'est peut-être là que l'EX60 impressionne le plus. Son architecture 800 volts lui permet d'encaisser jusqu'à 370 kW en pointe, de quoi passer de 10 à 80% de batterie en 16 à 19 minutes selon la version, et Volvo va même jusqu'à promettre environ 250 km d'autonomie récupérés en dix minutes sur une borne assez costaude.
La voiture reçoit en prime une prise au standard NACS, celui de Tesla, ce qui lui ouvre l'accès direct au vaste réseau de Superchargeurs sans le moindre adaptateur. Voir un constructeur suédois adopter la prise maison de Tesla en dit long sur le poids pris par ce réseau. Attention quand même, cet avantage vaut surtout pour les États-Unis, là où le NACS s'est imposé comme la norme. En Europe, on garde la prise CCS2 classique : notre EX60 se branchera avec ce connecteur habituel, sachant que Tesla a déjà ouvert une partie de ses Superchargeurs aux autres marques par ici. Face à des rivales comme le Genesis GV70 ou le Rivian R1S, ce cocktail d'autonomie et de recharge rapide a de quoi peser dans la balance.
Voilà le point qui va rassurer pas mal de monde ici. L'EX60 tourne sous un système maison dopé aux services Google, avec Google Maps, le Play Store et l'assistant Gemini directement intégrés au grand écran OLED de 15 pouces, mais Volvo n'a pas sacrifié l'univers Apple pour autant, puisque CarPlay sans fil est livré de série et que l'application Apple Music se retrouve carrément intégrée en natif, avec la prise en charge de l'audio spatial.
Votre iPhone et votre abonnement Apple restent donc parfaitement chez eux dans une voiture pourtant pensée autour de Google. C'est loin d'être toujours le cas, puisque plusieurs marques passées sous Android Automotive ont carrément rangé CarPlay au placard, au grand dam de leurs clients sur iPhone.
Volvo signe là un SUV électrique très complet, entre des autonomies qui font envie, une recharge parmi les plus rapides du marché et l'accès aux bornes Tesla, le tout à un tarif premium mais cohérent face à la concurrence allemande. Le vrai bon point pour nous, c'est de voir un constructeur passé sous logiciel Google continuer de soigner autant les possesseurs d'iPhone, entre CarPlay sans fil et Apple Music en audio spatial. Trop de marques négligent ce détail. Volvo a eu la bonne idée de ne pas choisir son camp, et ça change tout pour qui vit dans l'écosystème Apple sans vouloir renoncer à une bonne électrique.
Un gros SUV aux autonomies généreuses
L'EX60 inaugure une nouvelle plateforme baptisée SPA3, avec une architecture électrique en 800 volts qui devient peu à peu la norme sur le premium et permet d'annoncer, selon la version, une autonomie qui grimpe de 620 km en cycle WLTP pour l'entrée de gamme à propulsion jusqu'à 810 km pour la déclinaison la plus musclée à deux moteurs. Il faudra probablement tabler sur 10 à 15% de moins une fois lancé sur la route, et les grandes jantes de 22 pouces rognent elles aussi quelques kilomètres au passage.
Même en retirant cette marge, on reste sur des chiffres franchement bonns pour un SUV qui frôle les 4,80 mètres. La gamme démarre à 66 500 euros pour la P6, passe à 69 500 euros pour la P10 à transmission intégrale et grimpe jusqu'à 75 500 euros pour la P12, la finition Ultra ajoutant environ 6 900 euros à chaque motorisation. Une version baroudeuse Cross Country est aussi prévue, mais elle n'arrivera pas avant le second semestre 2027.
Une recharge express
C'est peut-être là que l'EX60 impressionne le plus. Son architecture 800 volts lui permet d'encaisser jusqu'à 370 kW en pointe, de quoi passer de 10 à 80% de batterie en 16 à 19 minutes selon la version, et Volvo va même jusqu'à promettre environ 250 km d'autonomie récupérés en dix minutes sur une borne assez costaude.
La voiture reçoit en prime une prise au standard NACS, celui de Tesla, ce qui lui ouvre l'accès direct au vaste réseau de Superchargeurs sans le moindre adaptateur. Voir un constructeur suédois adopter la prise maison de Tesla en dit long sur le poids pris par ce réseau. Attention quand même, cet avantage vaut surtout pour les États-Unis, là où le NACS s'est imposé comme la norme. En Europe, on garde la prise CCS2 classique : notre EX60 se branchera avec ce connecteur habituel, sachant que Tesla a déjà ouvert une partie de ses Superchargeurs aux autres marques par ici. Face à des rivales comme le Genesis GV70 ou le Rivian R1S, ce cocktail d'autonomie et de recharge rapide a de quoi peser dans la balance.
CarePlay et Apple Music
Voilà le point qui va rassurer pas mal de monde ici. L'EX60 tourne sous un système maison dopé aux services Google, avec Google Maps, le Play Store et l'assistant Gemini directement intégrés au grand écran OLED de 15 pouces, mais Volvo n'a pas sacrifié l'univers Apple pour autant, puisque CarPlay sans fil est livré de série et que l'application Apple Music se retrouve carrément intégrée en natif, avec la prise en charge de l'audio spatial.
Votre iPhone et votre abonnement Apple restent donc parfaitement chez eux dans une voiture pourtant pensée autour de Google. C'est loin d'être toujours le cas, puisque plusieurs marques passées sous Android Automotive ont carrément rangé CarPlay au placard, au grand dam de leurs clients sur iPhone.
On en dit quoi ?
Volvo signe là un SUV électrique très complet, entre des autonomies qui font envie, une recharge parmi les plus rapides du marché et l'accès aux bornes Tesla, le tout à un tarif premium mais cohérent face à la concurrence allemande. Le vrai bon point pour nous, c'est de voir un constructeur passé sous logiciel Google continuer de soigner autant les possesseurs d'iPhone, entre CarPlay sans fil et Apple Music en audio spatial. Trop de marques négligent ce détail. Volvo a eu la bonne idée de ne pas choisir son camp, et ça change tout pour qui vit dans l'écosystème Apple sans vouloir renoncer à une bonne électrique.