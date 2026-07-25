Le Volvo EX60 promet jusqu'à 810 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Volvo signe là un SUV électrique très complet, entre des autonomies qui font envie, une recharge parmi les plus rapides du marché et l'accès aux bornes Tesla, le tout à un tarif premium mais cohérent face à la concurrence allemande. Le vrai bon point pour nous, c'est de voir un constructeur passé sous logiciel Google continuer de soigner autant les possesseurs d'iPhone, entre CarPlay sans fil et Apple Music en audio spatial. Trop de marques négligent ce détail. Volvo a eu la bonne idée de ne pas choisir son camp, et ça change tout pour qui vit dans l'écosystème Apple sans vouloir renoncer à une bonne électrique.