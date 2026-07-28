Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est presque devenue une habitude, et un soulagement pour de nombreux sinistrés, Tesla met souvent à disposition ses bornes de charge gratuitement en cas de désastre climatique ou autre conflit armé.
Le constructeur américain a en effet annoncé ce soir ne pas facturer les SuperCharges dans la zone impactée par les incendies en France et en Espagne :
Les sites concernés sont donc :
La gratuité s'étend du 29 juillet (demain, donc) jusqu'au 5 août, en espérant que ces sites soient enfin sous contrôle d'ici là.
Evidemment, certains n'hésiteront pas à parler d'opération de communication, ce qui permet aussi à Tesla de rappeler que les SuperChargers ne sont pas réservés à la seule clientèle de la marque. On s'étonne quand-même, que d'autres opérateurs, y compris locaux, n'ait pas emboité le pas à Tesla.
De nombreux habitants et vacanciers ayant été évacués, doivent se reloger (souvent à leurs frais) pendant des jours, ce qui n'est pas toujours facile sur le plan financier. Ce petit coup de pouce est donc bienvenu, y compris pour les secours et les taxis, très sollicités dans ces régions.
On en profite pour adresser tout notre soutien aux lecteurs impactés par le désastre... Rappelons à juste titre que l'on peut adresser des dons à la croix-rouge, très mobilisée sur le front des incendies.
Le constructeur américain a en effet annoncé ce soir ne pas facturer les SuperCharges dans la zone impactée par les incendies en France et en Espagne :
Les sites concernés sont donc :
• Arès, France
• Biganos, France
• Mérignac, France
• Bordeaux Lac, France
• Bègles, France
• Castellón, Espagne
• Sagunto, Espagne
• Fuenlabrada, Espagne - Service Center
• Majadahonda, Espagne
• Biganos, France
• Mérignac, France
• Bordeaux Lac, France
• Bègles, France
• Castellón, Espagne
• Sagunto, Espagne
• Fuenlabrada, Espagne - Service Center
• Majadahonda, Espagne
La gratuité s'étend du 29 juillet (demain, donc) jusqu'au 5 août, en espérant que ces sites soient enfin sous contrôle d'ici là.
Un geste très apprécié
Evidemment, certains n'hésiteront pas à parler d'opération de communication, ce qui permet aussi à Tesla de rappeler que les SuperChargers ne sont pas réservés à la seule clientèle de la marque. On s'étonne quand-même, que d'autres opérateurs, y compris locaux, n'ait pas emboité le pas à Tesla.
De nombreux habitants et vacanciers ayant été évacués, doivent se reloger (souvent à leurs frais) pendant des jours, ce qui n'est pas toujours facile sur le plan financier. Ce petit coup de pouce est donc bienvenu, y compris pour les secours et les taxis, très sollicités dans ces régions.
On en profite pour adresser tout notre soutien aux lecteurs impactés par le désastre... Rappelons à juste titre que l'on peut adresser des dons à la croix-rouge, très mobilisée sur le front des incendies.