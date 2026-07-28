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Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne

Par Didier Pulicani - Publié le

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C'est presque devenue une habitude, et un soulagement pour de nombreux sinistrés, Tesla met souvent à disposition ses bornes de charge gratuitement en cas de désastre climatique ou autre conflit armé.

Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne


Le constructeur américain a en effet annoncé ce soir ne pas facturer les SuperCharges dans la zone impactée par les incendies en France et en Espagne :

Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne


Les sites concernés sont donc :

• Arès, France
• Biganos, France
• Mérignac, France
• Bordeaux Lac, France
• Bègles, France

• Castellón, Espagne
• Sagunto, Espagne
• Fuenlabrada, Espagne - Service Center
• Majadahonda, Espagne


La gratuité s'étend du 29 juillet (demain, donc) jusqu'au 5 août, en espérant que ces sites soient enfin sous contrôle d'ici là.

Un geste très apprécié



Evidemment, certains n'hésiteront pas à parler d'opération de communication, ce qui permet aussi à Tesla de rappeler que les SuperChargers ne sont pas réservés à la seule clientèle de la marque. On s'étonne quand-même, que d'autres opérateurs, y compris locaux, n'ait pas emboité le pas à Tesla.

Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne


De nombreux habitants et vacanciers ayant été évacués, doivent se reloger (souvent à leurs frais) pendant des jours, ce qui n'est pas toujours facile sur le plan financier. Ce petit coup de pouce est donc bienvenu, y compris pour les secours et les taxis, très sollicités dans ces régions.

On en profite pour adresser tout notre soutien aux lecteurs impactés par le désastre... Rappelons à juste titre que l'on peut adresser des dons à la croix-rouge, très mobilisée sur le front des incendies.