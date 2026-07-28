Tesla offre la recharge aux sinistrés des incendies en France et en Espagne

• Arès, France

• Biganos, France

• Mérignac, France

• Bordeaux Lac, France

• Bègles, France



• Castellón, Espagne

• Sagunto, Espagne

• Fuenlabrada, Espagne - Service Center

• Majadahonda, Espagne

Un geste très apprécié

Le constructeur américain a en effet, en espérant que ces sites soient enfin sous contrôle d'ici là.Evidemment, certains n'hésiteront pas à parler d'opération de communication, ce qui permet aussi à Tesla de rappeler que. On s'étonne quand-même, que d'autres opérateurs, y compris locaux, n'ait pas emboité le pas à Tesla., ce qui n'est pas toujours facile sur le plan financier. Ce petit coup de pouce est donc bienvenu, y compris pour les secours et les taxis, très sollicités dans ces régions.