Nouveau Mercedes GLA : 657 km d’autonomie, une recharge à 320 kW à moins de 50 000€/CHF

Trois versions électriques au lancement

Plus habitable et un grand frunk

TERRAIN

châssis transparent

Un écran pour chaque passager

On en dit quoi ?



Petit frère du nouveau GLC, ce GLA sera sans aucune doute le SUV électrique le plus vendu de la marque ces prochains mois, grâce à un tarif assez contenu, même s'il faudra toujours faire attention aux options. Frunk, one-pédale, connectivité avancée, 800V... Il coche presque toutes les cases, même s'il manque des écrans à l'arrière, CarKey d'Apple et quelques plastiques durs viennent un peu entacher le tableau. Reste que les allemands se sont enfin réveillés sur l'électrique, avec des véhicules convaincants, à défaut d'être vraiment abordable.

. La voiture est abaissée de 20 mm, tandis que l’empattement progresse de 61 mm. La voie arrière est également élargie de 31 mm, avec des jantes de 18 à 20 pouces positionnées au plus près des ailes.À l’avant, la version électrique reçoit une imposante calandre fermée pouvant être entièrement illuminée.. Les optiques adoptent également une signature lumineuse en forme d’étoile, un motif désormais récurrent sur les nouvelles Mercedes.Au sommet de la gamme,. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 5,4 secondes. Une quatrième déclinaison équipée d’une batterie NMC de 71 kWh arrivera au début de l’année 2027.Selon les versions,dotées de la grande batterie.L’architecture électrique de 800 V permet une rechargedans des conditions optimales. La recharge en courant alternatif est limitée à 11 kW de série, mais un chargeur 22 kW sera proposé en option., soit 70 litres de plus que sur l’ancien modèle. Une fois les dossiers rabattus, le volume atteint 1 400 litres. Les versions électriques disposent également d’un généreux coffre avant de 107 litres, suffisamment grand pour accueillir un bagage cabine ou les câbles de recharge.. Elles profitent aussi d’un mode(4x4) et d’une fonction de, qui utilise les caméras pour afficher virtuellement la zone située sous la voiture.Le système repose sur le nouveau. La navigation s’appuie désormais sur des API Google Maps (mais le logiciel de Mercedes reste actif en premier plan), tandis que plus de 40 applications pourront être installées, dont YouTube et Disney+.. En Suisse, les commandes ouvriront le 30 juillet, à partir de 52 200 CHF pour le GLA 200 electric. En France, le tarif débutera sous les 47 000 € afin de profiter du bonus.