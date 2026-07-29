Nouveau Mercedes GLA : 657 km d’autonomie, une recharge à 320 kW à moins de 50 000€/CHF
Par Didier Pulicani - Publié le
Mercedes-Benz renouvelle entièrement son GLA, son SUV compact le plus vendu. Cette nouvelle génération adopte une silhouette plus sportive, un habitacle largement modernisé et surtout une gamme composée, dans un premier temps, de trois motorisations 100 % électriques. Des versions hybrides 48 V rejoindront le catalogue au début de l’année 2027.
Le nouveau GLA conserve des proportions typiques de SUV, mais Mercedes a cherché à lui donner une allure plus dynamique. La voiture est abaissée de 20 mm, tandis que l’empattement progresse de 61 mm. La voie arrière est également élargie de 31 mm, avec des jantes de 18 à 20 pouces positionnées au plus près des ailes.
À l’avant, la version électrique reçoit une imposante calandre fermée pouvant être entièrement illuminée. Elle intègre jusqu’à 608 points lumineux en polycarbonate et 158 micro-LED, capables de produire différentes animations lors de l’accueil du conducteur. Les optiques adoptent également une signature lumineuse en forme d’étoile, un motif désormais récurrent sur les nouvelles Mercedes.
La commercialisation débutera avec trois modèles. Le GLA 200 electric développe 165 kW, soit environ 224 ch, et utilise une batterie LFP de 58 kWh utiles. Le GLA 250+ electric passe à 200 kW, environ 272 ch, avec une batterie NMC de 85 kWh.
Au sommet de la gamme, le GLA 350 4MATIC electric dispose de deux moteurs, d’une transmission intégrale et d’une puissance de 260 kW, soit environ 354 ch. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 5,4 secondes. Une quatrième déclinaison équipée d’une batterie NMC de 71 kWh arrivera au début de l’année 2027.
Selon les versions, l’autonomie atteint jusqu’à 657 km selon le cycle WLTP. La consommation annoncée débute à 14,8 kWh/100 km pour le GLA 200 et à 15,1 kWh/100 km pour les deux versions dotées de la grande batterie.
L’architecture électrique de 800 V permet une recharge rapide atteignant 320 kW en courant continu. Mercedes promet ainsi de récupérer jusqu’à 270 km d’autonomie en dix minutes dans des conditions optimales. La recharge en courant alternatif est limitée à 11 kW de série, mais un chargeur 22 kW sera proposé en option.
L’empattement allongé profite directement aux passagers. L’espace aux jambes progresse de 7 mm à l’avant et de 38 mm à l’arrière, tandis que la garde au toit gagne respectivement 23 et 24 mm.
Le coffre affiche désormais jusqu’à 410 litres, soit 70 litres de plus que sur l’ancien modèle. Une fois les dossiers rabattus, le volume atteint 1 400 litres. Les versions électriques disposent également d’un généreux coffre avant de 107 litres, suffisamment grand pour accueillir un bagage cabine ou les câbles de recharge.
Les variantes 4MATIC peuvent tracter jusqu’à deux tonnes, une valeur assez remarquable pour un SUV électrique compact. Elles profitent aussi d’un mode
L’habitacle change radicalement avec l’arrivée du MBUX Superscreen. Cette dalle regroupe un combiné de 10,25 pouces, un écran central de 14 pouces et, en option, un second écran de 14 pouces destiné au passager avant, comme sur le GLC (en cours de test sur Mac4Ever).
Le système repose sur le nouveau logiciel MB.OS et intègre un assistant vocal utilisant notamment ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. La navigation s’appuie désormais sur des API Google Maps (mais le logiciel de Mercedes reste actif en premier plan), tandis que plus de 40 applications pourront être installées, dont YouTube et Disney+.
Mercedes propose enfin un toit panoramique SKY CONTROL capable de devenir opaque par zones. Il peut également intégrer 172 étoiles lumineuses synchronisées avec l’éclairage d’ambiance. En Suisse, les commandes ouvriront le 30 juillet, à partir de 52 200 CHF pour le GLA 200 electric. En France, le tarif débutera sous les 47 000 € afin de profiter du bonus.
Petit frère du nouveau GLC, ce GLA sera sans aucune doute le SUV électrique le plus vendu de la marque ces prochains mois, grâce à un tarif assez contenu, même s'il faudra toujours faire attention aux options. Frunk, one-pédale, connectivité avancée, 800V... Il coche presque toutes les cases, même s'il manque des écrans à l'arrière, CarKey d'Apple et quelques plastiques durs viennent un peu entacher le tableau. Reste que les allemands se sont enfin réveillés sur l'électrique, avec des véhicules convaincants, à défaut d'être vraiment abordable.
Le nouveau GLA conserve des proportions typiques de SUV, mais Mercedes a cherché à lui donner une allure plus dynamique. La voiture est abaissée de 20 mm, tandis que l’empattement progresse de 61 mm. La voie arrière est également élargie de 31 mm, avec des jantes de 18 à 20 pouces positionnées au plus près des ailes.
À l’avant, la version électrique reçoit une imposante calandre fermée pouvant être entièrement illuminée. Elle intègre jusqu’à 608 points lumineux en polycarbonate et 158 micro-LED, capables de produire différentes animations lors de l’accueil du conducteur. Les optiques adoptent également une signature lumineuse en forme d’étoile, un motif désormais récurrent sur les nouvelles Mercedes.
Trois versions électriques au lancement
La commercialisation débutera avec trois modèles. Le GLA 200 electric développe 165 kW, soit environ 224 ch, et utilise une batterie LFP de 58 kWh utiles. Le GLA 250+ electric passe à 200 kW, environ 272 ch, avec une batterie NMC de 85 kWh.
Au sommet de la gamme, le GLA 350 4MATIC electric dispose de deux moteurs, d’une transmission intégrale et d’une puissance de 260 kW, soit environ 354 ch. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 5,4 secondes. Une quatrième déclinaison équipée d’une batterie NMC de 71 kWh arrivera au début de l’année 2027.
Selon les versions, l’autonomie atteint jusqu’à 657 km selon le cycle WLTP. La consommation annoncée débute à 14,8 kWh/100 km pour le GLA 200 et à 15,1 kWh/100 km pour les deux versions dotées de la grande batterie.
L’architecture électrique de 800 V permet une recharge rapide atteignant 320 kW en courant continu. Mercedes promet ainsi de récupérer jusqu’à 270 km d’autonomie en dix minutes dans des conditions optimales. La recharge en courant alternatif est limitée à 11 kW de série, mais un chargeur 22 kW sera proposé en option.
Plus habitable et un grand frunk
L’empattement allongé profite directement aux passagers. L’espace aux jambes progresse de 7 mm à l’avant et de 38 mm à l’arrière, tandis que la garde au toit gagne respectivement 23 et 24 mm.
Le coffre affiche désormais jusqu’à 410 litres, soit 70 litres de plus que sur l’ancien modèle. Une fois les dossiers rabattus, le volume atteint 1 400 litres. Les versions électriques disposent également d’un généreux coffre avant de 107 litres, suffisamment grand pour accueillir un bagage cabine ou les câbles de recharge.
Les variantes 4MATIC peuvent tracter jusqu’à deux tonnes, une valeur assez remarquable pour un SUV électrique compact. Elles profitent aussi d’un mode
TERRAIN(4x4) et d’une fonction de
châssis transparent, qui utilise les caméras pour afficher virtuellement la zone située sous la voiture.
Un écran pour chaque passager
L’habitacle change radicalement avec l’arrivée du MBUX Superscreen. Cette dalle regroupe un combiné de 10,25 pouces, un écran central de 14 pouces et, en option, un second écran de 14 pouces destiné au passager avant, comme sur le GLC (en cours de test sur Mac4Ever).
Le système repose sur le nouveau logiciel MB.OS et intègre un assistant vocal utilisant notamment ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. La navigation s’appuie désormais sur des API Google Maps (mais le logiciel de Mercedes reste actif en premier plan), tandis que plus de 40 applications pourront être installées, dont YouTube et Disney+.
Mercedes propose enfin un toit panoramique SKY CONTROL capable de devenir opaque par zones. Il peut également intégrer 172 étoiles lumineuses synchronisées avec l’éclairage d’ambiance. En Suisse, les commandes ouvriront le 30 juillet, à partir de 52 200 CHF pour le GLA 200 electric. En France, le tarif débutera sous les 47 000 € afin de profiter du bonus.
On en dit quoi ?
Petit frère du nouveau GLC, ce GLA sera sans aucune doute le SUV électrique le plus vendu de la marque ces prochains mois, grâce à un tarif assez contenu, même s'il faudra toujours faire attention aux options. Frunk, one-pédale, connectivité avancée, 800V... Il coche presque toutes les cases, même s'il manque des écrans à l'arrière, CarKey d'Apple et quelques plastiques durs viennent un peu entacher le tableau. Reste que les allemands se sont enfin réveillés sur l'électrique, avec des véhicules convaincants, à défaut d'être vraiment abordable.