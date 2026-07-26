Une loi américaine anti-Chine pourrait bannir Mercedes des États-Unis

On en dit quoi ?



L'ironie ne manque pas. Une loi pensée contre la Chine s'apprête à frapper d'abord une marque de Stuttgart, pas les constructeurs de Shenzhen. La méfiance envers les données des voitures connectées se comprend, car personne n'a envie que sa berline transmette ses trajets à l'autre bout du monde, mais bannir un constructeur pour la nationalité de ses actionnaires plutôt que pour ce que font réellement ses voitures ressemble à du protectionnisme un peu déguisé, surtout quand General Motors pousse derrière. Mercedes a jusqu'en 2030 pour trouver la parade, et ses avocats ont sûrement déjà commencé.