Spider-Man s’invite sur l’écran des BMW au démarrage !

surprise

SPIDER-MAN S’INVITE SUR L’ÉCRAN DE LA BMW

DES PROPRIÉTAIRES PAS VRAIMENT SOUS LE CHARME

BMW ASSURE QUE CE N’EST PAS UNE PUBLICITÉ

donc ce n'est pas une pub mais un placement de produit ?

surprise spéciale

Qu’en penser ?



L’animation Spider-Man reste relativement anodine et peut être ignorée sans la lancer. Le problème soulevé par les propriétaires est davantage celui du précédent qu’elle pourrait créer. Les écrans occupent désormais une place centrale dans les voitures modernes et constituent potentiellement des espaces publicitaires particulièrement convoités. Pour les constructeurs, la tentation de les monétiser pourrait donc devenir importante...

Depuis le 27 juillet,. En appuyant dessus, le conducteur déclenche une animation plein écran de 19 secondes, accompagnée deet même d’utilisant l’éclairage d’ambiance de l’habitacle.L’opération concerne les. Elle est déployée dans plus de 70 marchés et doit se poursuivre jusqu’au 10 août. L’animation est également disponible dans l’application Festive intégrée au système du véhicule.Sur. Certains jugent particulièrementde recevoir des contenus promotionnels directement sur l’écran d’une voiture pouvant dépasser largement les 100 000 dollars. D’autres réclament surtout, craignant que cette première expérience ouvre la porte à davantage de contenus publicitaires.: le conducteur doit toucher la notification pour afficher la séquence complète. La situation rappelle à certains internautes l’affaire de l’album, qu’Apple avait ajouté automatiquement aux bibliothèques iTunes de millions d’utilisateurs en 2014. Face à la polémique, Cupertino avait finalement proposé un outil permettant de le supprimer.Face aux critiques, BMW répond : il ne s’agirait pas d’une publicité. Le constructeur explique que cette animation fait partie d’unautour de Spider-Man: Brand New Day. Des véhicules BMW apparaissent d’ailleurs dans le film () : la subtilité est tout de même difficile à appréhender.Dans son communiqué, la marque présente même cette opération comme unedestinée aux propriétaires. La nuance peine néanmoins à convaincre certains utilisateurs : le contenu met en avant un produit commercial dans le cadre d’un partenariat de marque, directement sur un écran intégré au véhicule.La polémique est d’autant plus intéressante que BMW avait déclaré fin 2023. Le constructeur avait déjà utilisé son système multimédia pour proposer des animations à l’occasion de certaines fêtes, mais la promotion d’un film commercial franchit visiblement une limite pour une partie de ses clients.Précisions pour les utilisateurs d’iPhone que CarPlay n’est pas responsable de cette notification.et apparaît indépendamment de l’interface d’Apple.