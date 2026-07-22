BMW et Mini renoncent au Mondial de Paris 2026, rattrapés par leurs résultats en Chine

On en dit quoi ?



Un constructeur premium allemand qui déserte le grand raout parisien pendant que les marques chinoises s'y installent, difficile de trouver plus parlant de ce qui est en train de se jouer dans l'automobile. BMW a beau se justifier par ses comptes, le symbole reste fort. Le Mondial de Paris se tiendra très bien sans lui, mais il n'aura plus tout à fait le même visage qu'avant.