BMW et Mini renoncent au Mondial de Paris 2026, rattrapés par leurs résultats en Chine
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Mondial de l'Auto perd un gros poisson. BMW et Mini, qui avaient pourtant dit oui en janvier, ne viendront finalement pas au salon parisien du 13 au 18 octobre. En cause, des comptes qui ont viré au rouge, avec une Chine qui décroche.
Le Mondial de Paris, c'est le grand rendez-vous automobile français, celui où les marques viennent déballer leurs nouveautés devant le grand public. Alors voir BMW se défiler à quelques mois de l'ouverture, ça compte. Le groupe avait dit banco en début d'année avant de se raviser, et Mini, logée à la même enseigne, reste à quai avec lui. Pour un salon qui essaie péniblement de retrouver son éclat après des éditions bien clairsemées, perdre une marque premium de ce calibre tombe on ne peut plus mal.
Derrière ce forfait, il y a des chiffres qui piquent. Le premier trimestre 2026 a déçu, au point que BMW a rogné ses prévisions et vise désormais une marge opérationnelle de 1 à 3%, contre 4 à 6 espérés au départ. Le coupable est en Chine. Les ventes du constructeur y ont dévissé de près de 20% depuis janvier, sur un marché devenu féroce et largement raflé par les marques locales, où même un mastodonte comme BMW se retrouve à la peine. Quand la maison encaisse un choc pareil, tailler dans un poste aussi visible qu'un salon devient vite un réflexe.
Le plus fou, c'est le contraste. Là où BMW plie bagage, le Mondial 2026 s'annonce au contraire bien garni, avec le retour de généralistes disparus des radars depuis plusieurs éditions et surtout une déferlante venue de Chine, emmenée par des noms comme BYD, Xpeng, Geely ou Li Auto, tous décidés à profiter de la vitrine parisienne pour séduire l'automobiliste européen. À leurs côtés, les habitués répondent présent, de Mercedes à Kia en passant par Volvo, Ford, Honda et Hyundai. Le salon change de visage, et ce sont clairement des marques asiatiques qui s'engouffrent dans la place laissée libre par certains Européens.
Un constructeur premium allemand qui déserte le grand raout parisien pendant que les marques chinoises s'y installent, difficile de trouver plus parlant de ce qui est en train de se jouer dans l'automobile. BMW a beau se justifier par ses comptes, le symbole reste fort. Le Mondial de Paris se tiendra très bien sans lui, mais il n'aura plus tout à fait le même visage qu'avant.
Un désistement de dernière minute
Le Mondial de Paris, c'est le grand rendez-vous automobile français, celui où les marques viennent déballer leurs nouveautés devant le grand public. Alors voir BMW se défiler à quelques mois de l'ouverture, ça compte. Le groupe avait dit banco en début d'année avant de se raviser, et Mini, logée à la même enseigne, reste à quai avec lui. Pour un salon qui essaie péniblement de retrouver son éclat après des éditions bien clairsemées, perdre une marque premium de ce calibre tombe on ne peut plus mal.
Des comptes dans le rouge qui expliquent tout
Derrière ce forfait, il y a des chiffres qui piquent. Le premier trimestre 2026 a déçu, au point que BMW a rogné ses prévisions et vise désormais une marge opérationnelle de 1 à 3%, contre 4 à 6 espérés au départ. Le coupable est en Chine. Les ventes du constructeur y ont dévissé de près de 20% depuis janvier, sur un marché devenu féroce et largement raflé par les marques locales, où même un mastodonte comme BMW se retrouve à la peine. Quand la maison encaisse un choc pareil, tailler dans un poste aussi visible qu'un salon devient vite un réflexe.
Pendant ce temps, les chinois débarquent en force
Le plus fou, c'est le contraste. Là où BMW plie bagage, le Mondial 2026 s'annonce au contraire bien garni, avec le retour de généralistes disparus des radars depuis plusieurs éditions et surtout une déferlante venue de Chine, emmenée par des noms comme BYD, Xpeng, Geely ou Li Auto, tous décidés à profiter de la vitrine parisienne pour séduire l'automobiliste européen. À leurs côtés, les habitués répondent présent, de Mercedes à Kia en passant par Volvo, Ford, Honda et Hyundai. Le salon change de visage, et ce sont clairement des marques asiatiques qui s'engouffrent dans la place laissée libre par certains Européens.
On en dit quoi ?
Un constructeur premium allemand qui déserte le grand raout parisien pendant que les marques chinoises s'y installent, difficile de trouver plus parlant de ce qui est en train de se jouer dans l'automobile. BMW a beau se justifier par ses comptes, le symbole reste fort. Le Mondial de Paris se tiendra très bien sans lui, mais il n'aura plus tout à fait le même visage qu'avant.