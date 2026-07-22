La France, toujours à la ramasse, recale le FSD de Tesla

On en dit quoi ?



Le seul argument qui devrait tenir, c'est celui de la sécurité. Le point sur la vitesse est un vrai point, mais techniquement pourquoi ne pas tout simplement imposer à Tesla de respecter les vitesses sur notre territoire ? Et surtout, il est désormais acté que les véhicules autonomes conduisent aujourd'hui généralement mieux que les humains (moi le premier). Alors pourquoi attendre encore et encore, et encore ? On aimerait vraiment que la France cesse d'être éternellement à la ramasse sur ces sujets, bon sang de bonsoir.