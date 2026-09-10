À quelle fréquence faut-il remplacer les filtres et fluides moteur ?

Repères visuels des principaux filtres et fluides à surveiller sur un véhicule, avec leur intervalle de remplacement respectif un repère utile avant de consulter le carnet d'entretien propre à votre modèle.

Huile moteur et filtre à huile

• Minérale : 5 000 à 7 000 km

• Semi-synthétique : 7 000 à 10 000 km

• Synthétique : 10 000 à 15 000 km

Filtre à air moteur

Filtre d'habitacle

Filtre à carburant

Liquide de refroidissement

Liquide de frein

Huile de boîte de vitesses

, mais aussi du climat et de la région : un hiver rigoureux dans l'Est ou en montagne sollicite davantage le liquide de refroidissement, tandis que les fortes chaleurs du Sud accélèrent la dégradation de l'huile et du liquide de frein.En résumé,, le liquide de refroidissement tous les 2 à 5 ans, et le liquide de frein tous les 2 ans. Négliger ces échéances ne fait que reporter et alourdir l'intervention future., mais se dégrade avec le temps, plus vite encore en cas de fortes chaleurs ou de trajets urbains fréquents.Selon le type :Le filtre à huile doit être changé à chaque vidange, sans exception. Pour un véhicule peu utilisé, il est préférable de se fier au calendrier plutôt qu'au kilométrage.Ilet réduit la puissance. Remplacement recommandé tous les 15 000 à 30 000 km, ou tous les 10 000 km en zone rurale ou poussiéreuse.Influe sur la qualité de l'air et la climatisation.; deux fois plus souvent dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille, où la pollution est plus élevée.. Intervalle : 30 000-40 000 km (essence), 20 000-30 000 km (diesel). Sur de nombreux modèles récents, il est intégré au réservoir et conçu pour durer toute la vie du véhicule se référer alors au carnet d'entretien.(Alsace, Alpes) comme dans celles aux étés caniculaires (Provence, Occitanie). Remplacement tous les 2 à 5 ans (jusqu'à 5 ans pour les formules « Long Life »), avec contrôle annuel recommandé., ce qui abaisse son point d'ébullition point de vigilance en zone montagneuse. Remplacement basé sur le temps, non le kilométrage : tous les 2 ans.Se dégrade aussi avec le temps :(entretien préventif conseillé même si certains constructeurs annoncent une durée de vie illimitée)