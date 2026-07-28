Volvo éteint définitivement le lidar de ses EX90 et rembourse environ 1 500 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Volvo a confirmé qu'il abandonnait pour de bon le lidar de ses EX90 et ES90, et qu'il indemnisait les propriétaires déjà équipés. En Norvège, la compensation atteint 18 000 couronnes, l'équivalent de la remise de 1 500 euros appliquée aux versions sans capteur. Le module, lui, reste vissé sur le toit, définitivement inactif.
La marque met fin à sa collaboration avec son fournisseur de lidar et abandonne le développement des fonctions prévues autour de ce capteur. Les fonctions annoncées ne sortiront jamais, et la collecte de données via le lidar va s'arrêter progressivement. Sur les voitures déjà livrées, la bosse posée à l'avant du toit restera donc à sa place sans plus rien faire, puisqu'il n'existe aucune dépose ni aucune modification prévue. Volvo répète que ses deux électriques restent très sûres sans lui, et l'EX90 conserve effectivement huit caméras, cinq radars et seize capteurs à ultrasons.
Le lidar Luminar devait servir de socle au Highway Pilot, la conduite autonome sur autoroute que Volvo mettait en avant depuis 2022, et la marque annonçait qu'il aiderait à réduire les accidents graves jusqu'à 20 %. Sur les voitures livrées, il n'a jamais rien fait d'autre que collecter des données. Volvo avait rompu avec Luminar en novembre dernier en invoquant le non-respect de ses obligations contractuelles, et la production sort d'usine sans capteur depuis la fin 2025. Luminar a depuis déposé le bilan, sa liquidation a été confirmée en avril, et l'entreprise a menacé Volvo de poursuites.
Les clients norvégiens équipés d'un EX90 ou d'un ES90 récupèrent leurs 18 000 couronnes en passant par leur concessionnaire. Aux États-Unis, un courrier envoyé en juin propose plutôt trois formules d'environ 1 500 dollars en bons de services plutôt qu'en argent, à réclamer avant le 31 décembre. Côté français, Volvo n'a annoncé aucun montant pour l'instant, et les propriétaires d'EX90 concernés devront se tourner vers leur concessionnaire. La remise de 1 500 euros sur les finitions sans lidar, elle, est bien appliquée chez nous.
Rembourser le prix de l'option, c'est correct sur le papier, sauf que le calcul est un peu court. Un acheteur d'EX90 n'a pas mis plus de 80 000 euros dans un SUV électrique pour un capteur en soi, il l'a fait pour la promesse de conduite autonome qui allait avec, et cette promesse-là ne vaut pas 1 500 euros. Difficile de ne pas remarquer l'ironie non plus, une marque bâtie sur la sécurité explique aujourd'hui que le capteur censé éviter un accident grave sur cinq n'était pas indispensable. Les propriétaires vont garder pendant des années une bosse aérodynamique parfaitement morte au-dessus du pare-brise, souvenir d'une technologie que Volvo a abandonnée avant même de l'allumer. Voilà exactement le risque qu'on prend en achetant une voiture pour ce qu'elle promet de devenir plutôt que pour ce qu'elle fait le jour de la livraison.
Un capteur qui ne servira plus à rien
La marque met fin à sa collaboration avec son fournisseur de lidar et abandonne le développement des fonctions prévues autour de ce capteur. Les fonctions annoncées ne sortiront jamais, et la collecte de données via le lidar va s'arrêter progressivement. Sur les voitures déjà livrées, la bosse posée à l'avant du toit restera donc à sa place sans plus rien faire, puisqu'il n'existe aucune dépose ni aucune modification prévue. Volvo répète que ses deux électriques restent très sûres sans lui, et l'EX90 conserve effectivement huit caméras, cinq radars et seize capteurs à ultrasons.
Ce qui avait été promis
Le lidar Luminar devait servir de socle au Highway Pilot, la conduite autonome sur autoroute que Volvo mettait en avant depuis 2022, et la marque annonçait qu'il aiderait à réduire les accidents graves jusqu'à 20 %. Sur les voitures livrées, il n'a jamais rien fait d'autre que collecter des données. Volvo avait rompu avec Luminar en novembre dernier en invoquant le non-respect de ses obligations contractuelles, et la production sort d'usine sans capteur depuis la fin 2025. Luminar a depuis déposé le bilan, sa liquidation a été confirmée en avril, et l'entreprise a menacé Volvo de poursuites.
Combien, et pour qui
Les clients norvégiens équipés d'un EX90 ou d'un ES90 récupèrent leurs 18 000 couronnes en passant par leur concessionnaire. Aux États-Unis, un courrier envoyé en juin propose plutôt trois formules d'environ 1 500 dollars en bons de services plutôt qu'en argent, à réclamer avant le 31 décembre. Côté français, Volvo n'a annoncé aucun montant pour l'instant, et les propriétaires d'EX90 concernés devront se tourner vers leur concessionnaire. La remise de 1 500 euros sur les finitions sans lidar, elle, est bien appliquée chez nous.
On en dit quoi ?
Rembourser le prix de l'option, c'est correct sur le papier, sauf que le calcul est un peu court. Un acheteur d'EX90 n'a pas mis plus de 80 000 euros dans un SUV électrique pour un capteur en soi, il l'a fait pour la promesse de conduite autonome qui allait avec, et cette promesse-là ne vaut pas 1 500 euros. Difficile de ne pas remarquer l'ironie non plus, une marque bâtie sur la sécurité explique aujourd'hui que le capteur censé éviter un accident grave sur cinq n'était pas indispensable. Les propriétaires vont garder pendant des années une bosse aérodynamique parfaitement morte au-dessus du pare-brise, souvenir d'une technologie que Volvo a abandonnée avant même de l'allumer. Voilà exactement le risque qu'on prend en achetant une voiture pour ce qu'elle promet de devenir plutôt que pour ce qu'elle fait le jour de la livraison.