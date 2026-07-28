Volvo éteint définitivement le lidar de ses EX90 et rembourse environ 1 500 euros

On en dit quoi ?



Rembourser le prix de l'option, c'est correct sur le papier, sauf que le calcul est un peu court. Un acheteur d'EX90 n'a pas mis plus de 80 000 euros dans un SUV électrique pour un capteur en soi, il l'a fait pour la promesse de conduite autonome qui allait avec, et cette promesse-là ne vaut pas 1 500 euros. Difficile de ne pas remarquer l'ironie non plus, une marque bâtie sur la sécurité explique aujourd'hui que le capteur censé éviter un accident grave sur cinq n'était pas indispensable. Les propriétaires vont garder pendant des années une bosse aérodynamique parfaitement morte au-dessus du pare-brise, souvenir d'une technologie que Volvo a abandonnée avant même de l'allumer. Voilà exactement le risque qu'on prend en achetant une voiture pour ce qu'elle promet de devenir plutôt que pour ce qu'elle fait le jour de la livraison.