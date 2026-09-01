Renault améliore son Scenic électrique sans toucher au prix
Par Vincent Lautier - Publié le
Deux ans après son lancement, le Scenic E-Tech s'offre une belle série d'améliorations sans passer par la case restylage. Plus d'autonomie, une charge nettement plus rapide, l'intelligence artificielle Gemini à bord et même un chargeur sans fil Qi2, le tout à prix inchangé. Renault soigne un de ses véhicules électriques phares, au moment où la concurrence chinoise déferle sur l'Europe.
Le gros du travail se joue sous le plancher. La batterie NMC passe de 87 à 89 kWh, ce qui fait grimper l'autonomie de 625 à 642 kilomètres selon le cycle WLTP. Un second pack, en chimie LFP cette fois, arrivera dans quelques semaines avec 67 kWh et 467 kilomètres d'autonomie, là où l'ancienne version de 60 kWh plafonnait à 420. La charge rapide progresse de 25 % dans les deux cas. Comptez 24 minutes pour passer de 15 à 80 % avec la petite batterie, qui accepte 165 kW en pointe, et 28 minutes avec la grande, limitée à 150 kW. Sur un long trajet, la pause café suffit désormais à repartir sereinement.
C'est un volet intéressant. L'écran OpenR Link accueille l'intelligence artificielle Google Gemini, avec 2 Go de données par mois inclus pendant trois ans pour la faire tourner. Renault ajoute aussi un chargeur sans fil Qi2, le même standard magnétique que le MagSafe des iPhone récents, ce qui reste rare dans l'automobile. Les aides à la conduite progressent aussi.
La surveillance du conducteur devient standard sur toutes les versions. Une fonction Multi Target analyse désormais plusieurs véhicules à la fois pour mieux anticiper les insertions et les coupures de file, pendant qu'un nouveau mode Smart se charge de choisir tout seul la configuration la plus adaptée à votre façon de conduire et aux conditions du moment.
Le style, lui, évolue à la marge, avec deux nouvelles teintes de carrosserie, des jantes de 19 et 20 pouces et des boucliers passés au noir brillant, pendant que la finition Techno reçoit de nouveaux sièges et deux selleries inédites dans l'habitacle. Le catalogue d'accessoires réserve des surprises. On y trouve une machine à café Handpresso et même un siège-auto pensé pour les animaux de compagnie. Aucune hausse de tarif n'a été communiquée, la gamme repart donc aux prix actuels.
Cette mise à jour est exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui défend sa place. Plutôt que de gonfler la facture avec un restylage cosmétique, Renault améliore ce qui comptait vraiment, l'autonomie et surtout la vitesse de charge, le vrai point faible des longs trajets. L'arrivée du Qi2 fera plaisir aux possesseurs d'iPhone, et Gemini à bord mérite d'être essayé avant de juger. À prix constant, difficile de faire la fine bouche.
Des batteries retravaillées et une charge accélérée
Le gros du travail se joue sous le plancher. La batterie NMC passe de 87 à 89 kWh, ce qui fait grimper l'autonomie de 625 à 642 kilomètres selon le cycle WLTP. Un second pack, en chimie LFP cette fois, arrivera dans quelques semaines avec 67 kWh et 467 kilomètres d'autonomie, là où l'ancienne version de 60 kWh plafonnait à 420. La charge rapide progresse de 25 % dans les deux cas. Comptez 24 minutes pour passer de 15 à 80 % avec la petite batterie, qui accepte 165 kW en pointe, et 28 minutes avec la grande, limitée à 150 kW. Sur un long trajet, la pause café suffit désormais à repartir sereinement.
Gemini s'invite sur l'écran, le Qi2 aussi
C'est un volet intéressant. L'écran OpenR Link accueille l'intelligence artificielle Google Gemini, avec 2 Go de données par mois inclus pendant trois ans pour la faire tourner. Renault ajoute aussi un chargeur sans fil Qi2, le même standard magnétique que le MagSafe des iPhone récents, ce qui reste rare dans l'automobile. Les aides à la conduite progressent aussi.
La surveillance du conducteur devient standard sur toutes les versions. Une fonction Multi Target analyse désormais plusieurs véhicules à la fois pour mieux anticiper les insertions et les coupures de file, pendant qu'un nouveau mode Smart se charge de choisir tout seul la configuration la plus adaptée à votre façon de conduire et aux conditions du moment.
Quelques retouches cosmétiques pour la forme
Le style, lui, évolue à la marge, avec deux nouvelles teintes de carrosserie, des jantes de 19 et 20 pouces et des boucliers passés au noir brillant, pendant que la finition Techno reçoit de nouveaux sièges et deux selleries inédites dans l'habitacle. Le catalogue d'accessoires réserve des surprises. On y trouve une machine à café Handpresso et même un siège-auto pensé pour les animaux de compagnie. Aucune hausse de tarif n'a été communiquée, la gamme repart donc aux prix actuels.
On en dit quoi ?
Cette mise à jour est exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui défend sa place. Plutôt que de gonfler la facture avec un restylage cosmétique, Renault améliore ce qui comptait vraiment, l'autonomie et surtout la vitesse de charge, le vrai point faible des longs trajets. L'arrivée du Qi2 fera plaisir aux possesseurs d'iPhone, et Gemini à bord mérite d'être essayé avant de juger. À prix constant, difficile de faire la fine bouche.