La R5 électrique hisse Renault au rang de numéro 2 européen
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault est passé devant Tesla et occupe maintenant la deuxième place des constructeurs de voitures électriques en Europe, derrière le seul Volkswagen. Le principal responsable de ce redressement est la R5 E-Tech, la citadine au look rétro qui est devenue en quelques mois la voiture électrique préférée des Français.
Sur le premier mois de 2026, la marque au losange a immatriculé un peu plus de 14 000 voitures électriques en Europe, ce qui la place derrière Volkswagen et ses 17 000 unités, mais désormais devant Tesla. Il y a deux ans, personne n'aurait parié là-dessus. Un constructeur français qui vient bousculer la marque d'Elon Musk sur son propre terrain, cela avait de quoi faire sourire, et pourtant la gamme au losange s'en charge très bien, entre la R5, sa grande soeur la R4, la Mégane et la Scénic électriques, sans oublier la Dacia Spring qui joue la carte du prix plancher.
La R5 reste le modèle qui fait la différence. Lancée en octobre 2024, elle a dépassé les 100 000 exemplaires produits dès la fin 2025, tous assemblés à l'usine de Douai, dans le Nord. Son prix commence à 24 900 euros pour la version de 95 chevaux, avec une batterie de 40 kWh et environ 312 kilomètres d'autonomie, puis grimpe jusqu'à un peu plus de 35 000 euros pour la finition haut de gamme, celle qui reçoit un moteur de 150 chevaux, une batterie de 52 kWh et jusqu'à 410 kilomètres annoncés. À ce tarif, elle se place sous beaucoup de rivales pour une prestation comparable.
C'est sur le marché français que le résultat frappe le plus. Sur les cinq premiers mois de 2026, la R5 s'est vendue à environ 16 400 exemplaires quand la Tesla Model Y en alignait 16 000 sur la même période, et voir une citadine française à moins de 25 000 euros dépasser le SUV le plus vendu de Tesla en dit long sur ce que cherchent vraiment les acheteurs. Beaucoup veulent une électrique abordable et facile à vivre en ville, pas un gros modèle hors de prix. Le choix du rétro et d'un tarif contenu a payé.
Difficile de ne pas saluer le coup. Renault a compris avant beaucoup d'autres qu'une bonne électrique n'a pas besoin d'être un énorme SUV pour trouver son public, et la R5 le prouve chiffres à l'appui. La suite s'annonce plus dure, avec des marques chinoises qui débarquent en nombre et qui savent, elles aussi, casser les prix. Pour l'instant, la marque au losange profite d'un retour en tête qu'on n'attendait plus vraiment.
Renault s'installe sur le podium européen
Sur le premier mois de 2026, la marque au losange a immatriculé un peu plus de 14 000 voitures électriques en Europe, ce qui la place derrière Volkswagen et ses 17 000 unités, mais désormais devant Tesla. Il y a deux ans, personne n'aurait parié là-dessus. Un constructeur français qui vient bousculer la marque d'Elon Musk sur son propre terrain, cela avait de quoi faire sourire, et pourtant la gamme au losange s'en charge très bien, entre la R5, sa grande soeur la R4, la Mégane et la Scénic électriques, sans oublier la Dacia Spring qui joue la carte du prix plancher.
La R5 E-Tech tire toute la gamme
La R5 reste le modèle qui fait la différence. Lancée en octobre 2024, elle a dépassé les 100 000 exemplaires produits dès la fin 2025, tous assemblés à l'usine de Douai, dans le Nord. Son prix commence à 24 900 euros pour la version de 95 chevaux, avec une batterie de 40 kWh et environ 312 kilomètres d'autonomie, puis grimpe jusqu'à un peu plus de 35 000 euros pour la finition haut de gamme, celle qui reçoit un moteur de 150 chevaux, une batterie de 52 kWh et jusqu'à 410 kilomètres annoncés. À ce tarif, elle se place sous beaucoup de rivales pour une prestation comparable.
Le match gagné en France
C'est sur le marché français que le résultat frappe le plus. Sur les cinq premiers mois de 2026, la R5 s'est vendue à environ 16 400 exemplaires quand la Tesla Model Y en alignait 16 000 sur la même période, et voir une citadine française à moins de 25 000 euros dépasser le SUV le plus vendu de Tesla en dit long sur ce que cherchent vraiment les acheteurs. Beaucoup veulent une électrique abordable et facile à vivre en ville, pas un gros modèle hors de prix. Le choix du rétro et d'un tarif contenu a payé.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas saluer le coup. Renault a compris avant beaucoup d'autres qu'une bonne électrique n'a pas besoin d'être un énorme SUV pour trouver son public, et la R5 le prouve chiffres à l'appui. La suite s'annonce plus dure, avec des marques chinoises qui débarquent en nombre et qui savent, elles aussi, casser les prix. Pour l'instant, la marque au losange profite d'un retour en tête qu'on n'attendait plus vraiment.