BYD double son réseau de stations de charge en cinq mois. Et en Europe ?
Par Vincent Lautier - Publié le
BYD a inauguré la semaine dernière à Shenzhen sa 10 000eme station Flash Charging, cinq mois après la 5 000eme. Ces bornes de 1 500 kW rechargent une batterie Blade 2.0 de 10 à 97 % en neuf minutes, et près d'un tiers des clients roulent avec une autre marque. Le constructeur en veut 20 000 d'ici décembre, plus 3 000 en Europe, où les premières ouvrent à peine.
Le réseau comptait 4 239 stations fin février, 5 000 au 1er avril et 10 000 le 28 août, ce qui fait une moyenne de 34 stations ouvertes chaque jour depuis le printemps dans plus de 300 villes chinoises. BYD ne construit pas tout seul, la plupart des 20 000 stations visées d'ici la fin de l'année passent par des partenaires comme Sinopec et PetroChina, qui posent les bornes sur leurs stations-service. Une station Flash Charging est un bloc en T avec deux câbles et un stockage tampon d'environ 380 kWh en cellules Blade LFP, ce qui lui permet d'envoyer 1 500 kW sans raccordement hors norme au réseau électrique. Pour tenir l'objectif de décembre, il faudra quand même passer à 80 stations par jour sur les quatre derniers mois.
En six mois, le réseau a délivré 210 millions de kWh à 1,83 million de conducteurs, et près d'un conducteur sur trois roule dans une autre marque, les bornes étant ouvertes à tout le monde. Les neuf minutes promises ne valent par contre que pour les modèles équipés de la Blade 2.0 lancée en mars.
On vous en parlait en janvier : BYD promet 300 stations en France via ses concessionnaires, et depuis avril 3 000 en Europe en douze mois, avec des bornes bridées à 1 000 kW sur un seul câble CCS2. Depuis, une première station a ouvert au Royaume-Uni en juin, qui doit en aligner 300 d'ici décembre, et BYD y offre dix-huit mois de recharge aux premiers acheteurs de Denza. Sauf que voilà, la seule voiture vendue chez nous qui approche cette puissance est toujours la Denza Z9 GT, facturée 117 500 euros. Le règlement européen AFIR n'exige que 600 kW par aire de recharge en 2027, le câble européen de BYD fait déjà près du double.
La cadence chinoise n'a aucun équivalent, et avec un tiers d'utilisateurs venus d'autres marques, le réseau sert déjà bien au-delà de la gamme BYD. Passer de 34 à 80 stations par jour d'ici décembre relève quand même du pari, même avec les pétroliers d'État en renfort. Chez nous, le problème n'est pas la borne mais tout ce qu'il y a autour, avec une seule voiture compatible à près de 120 000 euros. On sera déjà contents de voir les 300 stations françaises avant les 20 000 chinoises.
Trente-quatre stations par jour
Le réseau comptait 4 239 stations fin février, 5 000 au 1er avril et 10 000 le 28 août, ce qui fait une moyenne de 34 stations ouvertes chaque jour depuis le printemps dans plus de 300 villes chinoises. BYD ne construit pas tout seul, la plupart des 20 000 stations visées d'ici la fin de l'année passent par des partenaires comme Sinopec et PetroChina, qui posent les bornes sur leurs stations-service. Une station Flash Charging est un bloc en T avec deux câbles et un stockage tampon d'environ 380 kWh en cellules Blade LFP, ce qui lui permet d'envoyer 1 500 kW sans raccordement hors norme au réseau électrique. Pour tenir l'objectif de décembre, il faudra quand même passer à 80 stations par jour sur les quatre derniers mois.
Un tiers de clients qui ne roulent pas en BYD
En six mois, le réseau a délivré 210 millions de kWh à 1,83 million de conducteurs, et près d'un conducteur sur trois roule dans une autre marque, les bornes étant ouvertes à tout le monde. Les neuf minutes promises ne valent par contre que pour les modèles équipés de la Blade 2.0 lancée en mars.
Et l'Europe dans tout ça ?
On vous en parlait en janvier : BYD promet 300 stations en France via ses concessionnaires, et depuis avril 3 000 en Europe en douze mois, avec des bornes bridées à 1 000 kW sur un seul câble CCS2. Depuis, une première station a ouvert au Royaume-Uni en juin, qui doit en aligner 300 d'ici décembre, et BYD y offre dix-huit mois de recharge aux premiers acheteurs de Denza. Sauf que voilà, la seule voiture vendue chez nous qui approche cette puissance est toujours la Denza Z9 GT, facturée 117 500 euros. Le règlement européen AFIR n'exige que 600 kW par aire de recharge en 2027, le câble européen de BYD fait déjà près du double.
On en dit quoi ?
La cadence chinoise n'a aucun équivalent, et avec un tiers d'utilisateurs venus d'autres marques, le réseau sert déjà bien au-delà de la gamme BYD. Passer de 34 à 80 stations par jour d'ici décembre relève quand même du pari, même avec les pétroliers d'État en renfort. Chez nous, le problème n'est pas la borne mais tout ce qu'il y a autour, avec une seule voiture compatible à près de 120 000 euros. On sera déjà contents de voir les 300 stations françaises avant les 20 000 chinoises.