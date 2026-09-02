BYD double son réseau de stations de charge en cinq mois. Et en Europe ?

On en dit quoi ?



La cadence chinoise n'a aucun équivalent, et avec un tiers d'utilisateurs venus d'autres marques, le réseau sert déjà bien au-delà de la gamme BYD. Passer de 34 à 80 stations par jour d'ici décembre relève quand même du pari, même avec les pétroliers d'État en renfort. Chez nous, le problème n'est pas la borne mais tout ce qu'il y a autour, avec une seule voiture compatible à près de 120 000 euros. On sera déjà contents de voir les 300 stations françaises avant les 20 000 chinoises.