BYD va installer 300 stations de recharge ultra-rapide en France

On en dit quoi ?



Tesla a montré que la recharge propriétaire, c'est aussi ce qui rassure les acheteurs et fait vendre. BYD l'a bien compris, d'autant que ses ventes en Chine commencent à s'essouffler. Mais 300 stations en un an, c'est ambitieux, et il faudra voir si le maillage tient la route en dehors des grands axes.