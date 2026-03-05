BYD va installer 300 stations de recharge ultra-rapide en France
BYD passe à la vitesse supérieure en France avec le déploiement de 300 stations de recharge prévu dès cette année. Ses bornes affichent une puissance de pointe de 1 000 kW, soit le double de ce que propose Tesla avec ses derniers Superchargeurs. La promesse : 400 km d'autonomie en cinq minutes. Mais pour le moment, un seul véhicule est capable d'en profiter.
Le constructeur chinois ne se contente plus de vendre des voitures électriques. BYD lance donc son propre réseau de chargeurs ultra-rapides en Europe, avec des bornes capables de monter jusqu'à 1 000 kW de puissance. Pour donner un ordre d'idée, ça représente environ deux kilomètres d'autonomie récupérés par seconde, avec une recharge potentiellement aussi rapide qu'un plein d'essence. Tesla, de son côté, plafonne à 500 kW avec ses Superchargeurs V4 mais dispose déjà de 250 stations et 3 600 bornes en France.
Pour le moment, un seul véhicule est capable d'encaisser cette puissance : la Denza Z9 GT, le modèle premium de BYD dont le lancement français est prévu en avril. Les autres voitures électriques pourront se brancher sur les bornes, mais la recharge sera bien sûr plus lente. D'autres modèles compatibles arriveront au fil des prochains lancements.
Côté déploiement, BYD compte s'appuyer sur son réseau de concessionnaires, qui devrait doubler cette année pour atteindre environ 200 points de vente. Les premières stations ouvriront au printemps, en même temps que l'arrivée de la Denza Z9 GT. L'Espagne et l'Italie sont aussi dans le viseur, avec des infrastructures de recharge encore très en retard. Les ventes européennes de BYD ont bondi de 228 % en 2025, avec 130 000 unités écoulées et une part de marché de 1,2 %.
Tesla a montré que la recharge propriétaire, c'est aussi ce qui rassure les acheteurs et fait vendre. BYD l'a bien compris, d'autant que ses ventes en Chine commencent à s'essouffler. Mais 300 stations en un an, c'est ambitieux, et il faudra voir si le maillage tient la route en dehors des grands axes.
