Aimants, pas de vis et gadgets : BYD transforme l'habitacle de sa berline en jeu de construction
Par Vincent Lautier - Publié le
Fangchengbao, une des marques de BYD, a présenté l'écosystème embarqué de sa future série S, sa toute première berline. L'habitacle est parsemé de connecteurs, d'aimants et de pas de vis normalisés, sur lesquels viennent se fixer toute une famille d'accessoires officiels. La recette rappelle furieusement ce que Xiaomi fait déjà dans sa SU7.
Le principe ? Et bien comme un meuble en kit. La série Fangcheng S inaugure ce que BYD appelle son Smart Ecosystem 2.0, avec trois types de fixations réparties dans la cabine : des ports PIN qui apportent l'alimentation, des surfaces magnétiques et des filetages classiques. Chacun y accroche ce qui lui plaît, un chargeur sans fil aimanté, un cadran intelligent baptisé DIVA, une lampe d'ambiance qui pulse au rythme de la musique, une enceinte portable logée dans la console centrale, et même des boutons physiques supplémentaires qu'on positionne où on veut. Les plus raisonnables se contenteront de la boîte à lunettes ou de la boîte à mouchoirs magnétiques.
Cette série S est un morceau important pour la marque, qui ne vendait jusqu'à présent que des tout-terrain, la gamme Bao, et des SUV urbains, la gamme Ti. Trois carrosseries sont au programme : la Fangcheng S, la SL en berline classique et la S GT en break de chasse, toutes électriques sur le segment des grandes routières. Montrée au salon de Pékin en avril puis homologuée en juin, la voiture doit arriver chez les concessionnaires chinois d'ici la fin du trimestre. Le prix officiel n'a pas encore été communiqué, même si la presse chinoise table sur 250 000 à 300 000 yuans, autour de 30 000 à 36 000 euros. Rien non plus sur un éventuel passage en Europe.
La SU7 de Xiaomi a ouvert ce marché de l'accessoire d'habitacle avec son écosystème maison, ses rails aimantés et ses boutons additionnels, et les observateurs chinois notent que le système de BYD lui ressemble beaucoup. Lei Jun, le patron de Xiaomi, et Wang Chuanfu, celui de BYD, avaient d'ailleurs discuté publiquement de standardiser ces interfaces au salon de Pékin de 2024. La voiture chinoise se vend de plus en plus comme un smartphone, avec sa boutique d'accessoires attitrée.
On trouve l'idée plutôt sympa, parce qu'un intérieur qui s'adapte à son conducteur change agréablement des planches de bord figées et des boutons tactiles imposés. Le revers est assez visible aussi : chaque aimant est une invitation à acheter un gadget de plus, et on imagine bien la boutique officielle qui va avec. En attendant, l'Europe en est encore au YouClip de Dacia et à ses petits clips pour accrocher un porte-gobelet. Personne ne s'est encore risqué à visser une enceinte dans sa console centrale.
Des aimants et des pas de vis partout
Le principe ? Et bien comme un meuble en kit. La série Fangcheng S inaugure ce que BYD appelle son Smart Ecosystem 2.0, avec trois types de fixations réparties dans la cabine : des ports PIN qui apportent l'alimentation, des surfaces magnétiques et des filetages classiques. Chacun y accroche ce qui lui plaît, un chargeur sans fil aimanté, un cadran intelligent baptisé DIVA, une lampe d'ambiance qui pulse au rythme de la musique, une enceinte portable logée dans la console centrale, et même des boutons physiques supplémentaires qu'on positionne où on veut. Les plus raisonnables se contenteront de la boîte à lunettes ou de la boîte à mouchoirs magnétiques.
Trois carrosseries pour une première berline
Cette série S est un morceau important pour la marque, qui ne vendait jusqu'à présent que des tout-terrain, la gamme Bao, et des SUV urbains, la gamme Ti. Trois carrosseries sont au programme : la Fangcheng S, la SL en berline classique et la S GT en break de chasse, toutes électriques sur le segment des grandes routières. Montrée au salon de Pékin en avril puis homologuée en juin, la voiture doit arriver chez les concessionnaires chinois d'ici la fin du trimestre. Le prix officiel n'a pas encore été communiqué, même si la presse chinoise table sur 250 000 à 300 000 yuans, autour de 30 000 à 36 000 euros. Rien non plus sur un éventuel passage en Europe.
C'est Xiaomi qui a lancé la mode
La SU7 de Xiaomi a ouvert ce marché de l'accessoire d'habitacle avec son écosystème maison, ses rails aimantés et ses boutons additionnels, et les observateurs chinois notent que le système de BYD lui ressemble beaucoup. Lei Jun, le patron de Xiaomi, et Wang Chuanfu, celui de BYD, avaient d'ailleurs discuté publiquement de standardiser ces interfaces au salon de Pékin de 2024. La voiture chinoise se vend de plus en plus comme un smartphone, avec sa boutique d'accessoires attitrée.
On en dit quoi ?
On trouve l'idée plutôt sympa, parce qu'un intérieur qui s'adapte à son conducteur change agréablement des planches de bord figées et des boutons tactiles imposés. Le revers est assez visible aussi : chaque aimant est une invitation à acheter un gadget de plus, et on imagine bien la boutique officielle qui va avec. En attendant, l'Europe en est encore au YouClip de Dacia et à ses petits clips pour accrocher un porte-gobelet. Personne ne s'est encore risqué à visser une enceinte dans sa console centrale.