Cette BYD roule encore alors que son moteur arrière pend sous la voiture
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vidéo tournée en Chine montre un BYD Tang, grand SUV électrique aussi vendu en France, qui continue d'avancer alors que son moteur arrière s'est détaché et traîne sous la caisse. La scène est improbable, mais elle s'explique par l'architecture à deux moteurs du véhicule. BYD parle d'un choc violent sous le châssis, pas d'un défaut de fabrication.
La séquence a été filmée à Shenyang. On y voit le bloc moteur arrière du Tang pendre sous la voiture et racler la route, alors que le SUV roule toujours. L'explication tient à sa conception. Le Tang est un modèle à quatre roues motrices, avec un moteur électrique à l'avant et un autre à l'arrière. Quand celui de l'arrière a cédé, celui de l'avant a continué de fonctionner, et la voiture a roulé comme une simple traction avant le temps de l'incident.
Pouvoir rouler sur un seul moteur peut sembler rassurant. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Un bloc de plusieurs dizaines de kilos qui traîne sur l'asphalte, des câbles haute tension peut-être sectionnés et un dessous de caisse à nu, voilà exactement le genre de cas où il faut s'arrêter tout de suite. Le conducteur aurait dû se ranger sur le bas-côté au lieu de poursuivre.
BYD met en cause un impact violent avec un objet immergé sous la chaussée, et écarte donc un problème de fabrication. Ce ne serait pas le premier constructeur concerné par ce type de mésaventure. Un essieu arrière avait lâché sur un Chery Omoda 5 en 2024, à cause d'un défaut de soudure, et des boulons de roue mal serrés avaient touché le Toyota bZ4X en 2022. Les deux cas s'étaient soldés par des rappels. En France, ce grand SUV sept places est vendu à partir d'environ 72 000 euros, avec une batterie de 108 kWh et près de 530 kilomètres d'autonomie annoncés.
L'image d'une voiture qui roule avec son moteur qui pendouille prête à sourire, mais elle montre surtout qu'une électrique moderne peut encaisser une grosse avarie sans s'arrêter, quitte à masquer un vrai danger. La redondance des deux moteurs est une bonne chose sur le principe. Elle ne remplace pas le bon sens, et continuer à rouler dans cet état reste la pire idée possible.
Un moteur qui lâche, l'autre qui prend le relais
La séquence a été filmée à Shenyang. On y voit le bloc moteur arrière du Tang pendre sous la voiture et racler la route, alors que le SUV roule toujours. L'explication tient à sa conception. Le Tang est un modèle à quatre roues motrices, avec un moteur électrique à l'avant et un autre à l'arrière. Quand celui de l'arrière a cédé, celui de l'avant a continué de fonctionner, et la voiture a roulé comme une simple traction avant le temps de l'incident.
Une situation qui reste dangereuse
Pouvoir rouler sur un seul moteur peut sembler rassurant. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Un bloc de plusieurs dizaines de kilos qui traîne sur l'asphalte, des câbles haute tension peut-être sectionnés et un dessous de caisse à nu, voilà exactement le genre de cas où il faut s'arrêter tout de suite. Le conducteur aurait dû se ranger sur le bas-côté au lieu de poursuivre.
Un incident isolé plutôt qu'un défaut de la marque
BYD met en cause un impact violent avec un objet immergé sous la chaussée, et écarte donc un problème de fabrication. Ce ne serait pas le premier constructeur concerné par ce type de mésaventure. Un essieu arrière avait lâché sur un Chery Omoda 5 en 2024, à cause d'un défaut de soudure, et des boulons de roue mal serrés avaient touché le Toyota bZ4X en 2022. Les deux cas s'étaient soldés par des rappels. En France, ce grand SUV sept places est vendu à partir d'environ 72 000 euros, avec une batterie de 108 kWh et près de 530 kilomètres d'autonomie annoncés.
On en dit quoi ?
L'image d'une voiture qui roule avec son moteur qui pendouille prête à sourire, mais elle montre surtout qu'une électrique moderne peut encaisser une grosse avarie sans s'arrêter, quitte à masquer un vrai danger. La redondance des deux moteurs est une bonne chose sur le principe. Elle ne remplace pas le bon sens, et continuer à rouler dans cet état reste la pire idée possible.