Cette BYD roule encore alors que son moteur arrière pend sous la voiture

On en dit quoi ?



L'image d'une voiture qui roule avec son moteur qui pendouille prête à sourire, mais elle montre surtout qu'une électrique moderne peut encaisser une grosse avarie sans s'arrêter, quitte à masquer un vrai danger. La redondance des deux moteurs est une bonne chose sur le principe. Elle ne remplace pas le bon sens, et continuer à rouler dans cet état reste la pire idée possible.