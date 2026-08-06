Mercedes-AMG lance sa GT 53 électrique

On en dit quoi ?



Les chiffres sont sans appel, et une berline de 544 chevaux qui dépasse les 800 kilomètres d'autonomie aurait relevé de la science-fiction il y a cinq ans. La charge à 600 kW restera théorique un bon moment, mais on préfère largement une voiture en avance sur les bornes que l'inverse. Reste ce bouton qui fabrique un bruit de moteur thermique dans une auto qui n'en a pas, et qui en dit long sur la difficulté d'AMG à vendre du silence à sa clientèle. Le badge 53 aura vécu deux vies très différentes.