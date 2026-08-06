Mercedes-AMG lance sa GT 53 électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Mercedes-AMG complète sa GT quatre portes par une version d'accès, entièrement électrique. Deux moteurs pour 544 chevaux, plus de 800 kilomètres d'autonomie annoncés, et une puissance de charge qui grimpe jusqu'à 600 kW. Le prix et l'ouverture des commandes sont prévus le 13 août, d'abord en Suisse. Un bouton se charge même de restituer une sonorité de six-cylindres.
Deux machines synchrones se partagent le travail et délivrent ensemble jusqu'à 544 chevaux, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avec les quatre roues motrices. La batterie annonce 106 kWh utiles et plus de 800 kilomètres en cycle WLTP, ce qui reste rare pour une berline coupé de ce gabarit et de cette puissance.
La transmission passe par une boîte à deux rapports, une solution que peu de constructeurs ont retenue et qui sert à concilier les reprises et la consommation à vitesse stabilisée. Cette GT 53 ouvre la gamme, donc des versions plus musclées viendront se placer au-dessus.
L'architecture électrique travaille en 800 volts et accepte, selon Mercedes, jusqu'à 600 kW en charge rapide, avec plus de 500 kilomètres récupérés en dix minutes. Le chiffre est spectaculaire sur le papier. Il suppose surtout de trouver une borne capable de délivrer une telle puissance, et le réseau européen plafonne aujourd'hui très largement en dessous, y compris sur les stations les plus récentes. La promesse vaut donc pour les prochaines années plus que pour l'été prochain, et elle dit surtout que la voiture ne sera pas le maillon faible.
Le communiqué garde pour la fin une ligne qui résume assez bien l'époque : une pression sur un bouton déclenche une expérience sonore de six-cylindres. Le badge 53 désignait jusqu'à présent, chez AMG, un six-cylindres en ligne bien réel. Il désigne maintenant deux moteurs électriques et un haut-parleur qui en imite un. Mercedes annonce le tarif et l'ouverture des commandes pour le 13 août en Suisse, sans aucune indication de prix ni de calendrier pour la France à ce stade.
Les chiffres sont sans appel, et une berline de 544 chevaux qui dépasse les 800 kilomètres d'autonomie aurait relevé de la science-fiction il y a cinq ans. La charge à 600 kW restera théorique un bon moment, mais on préfère largement une voiture en avance sur les bornes que l'inverse. Reste ce bouton qui fabrique un bruit de moteur thermique dans une auto qui n'en a pas, et qui en dit long sur la difficulté d'AMG à vendre du silence à sa clientèle. Le badge 53 aura vécu deux vies très différentes.
544 chevaux et 800 kilomètres sur la même fiche
Deux machines synchrones se partagent le travail et délivrent ensemble jusqu'à 544 chevaux, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avec les quatre roues motrices. La batterie annonce 106 kWh utiles et plus de 800 kilomètres en cycle WLTP, ce qui reste rare pour une berline coupé de ce gabarit et de cette puissance.
La transmission passe par une boîte à deux rapports, une solution que peu de constructeurs ont retenue et qui sert à concilier les reprises et la consommation à vitesse stabilisée. Cette GT 53 ouvre la gamme, donc des versions plus musclées viendront se placer au-dessus.
500 kilomètres repris en dix minutes
L'architecture électrique travaille en 800 volts et accepte, selon Mercedes, jusqu'à 600 kW en charge rapide, avec plus de 500 kilomètres récupérés en dix minutes. Le chiffre est spectaculaire sur le papier. Il suppose surtout de trouver une borne capable de délivrer une telle puissance, et le réseau européen plafonne aujourd'hui très largement en dessous, y compris sur les stations les plus récentes. La promesse vaut donc pour les prochaines années plus que pour l'été prochain, et elle dit surtout que la voiture ne sera pas le maillon faible.
Le six-cylindres est devenu une bande-son
Le communiqué garde pour la fin une ligne qui résume assez bien l'époque : une pression sur un bouton déclenche une expérience sonore de six-cylindres. Le badge 53 désignait jusqu'à présent, chez AMG, un six-cylindres en ligne bien réel. Il désigne maintenant deux moteurs électriques et un haut-parleur qui en imite un. Mercedes annonce le tarif et l'ouverture des commandes pour le 13 août en Suisse, sans aucune indication de prix ni de calendrier pour la France à ce stade.
On en dit quoi ?
Les chiffres sont sans appel, et une berline de 544 chevaux qui dépasse les 800 kilomètres d'autonomie aurait relevé de la science-fiction il y a cinq ans. La charge à 600 kW restera théorique un bon moment, mais on préfère largement une voiture en avance sur les bornes que l'inverse. Reste ce bouton qui fabrique un bruit de moteur thermique dans une auto qui n'en a pas, et qui en dit long sur la difficulté d'AMG à vendre du silence à sa clientèle. Le badge 53 aura vécu deux vies très différentes.