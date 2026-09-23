Alpine A290 et A390 : une finition Collection et du carbone au Mondial de Paris
Par Vincent Lautier - Publié le
La citadine électrique d'Alpine aura droit à une finition Collection, alors que l'A390 élargira son catalogue de personnalisation avec de nouvelles couleurs et des habillages plus luxueux. Ces évolutions seront exposées au Mondial de Paris, sans changement de batterie ni hausse de puissance annoncés. La marque prépare aussi un aperçu de sa prochaine A110 électrique.
Sur l'A290, vous aurez toujours le choix entre les 180 ch de la GT et les 220 ch de la GT Performance, puisque la finition Collection sera proposée sur ces deux versions. La différence se verra d'abord sur les passages de roues, peints dans la couleur de la carrosserie, et sur les jantes Snowflake diamantées de 19 pouces. Alpine associe de série le Blanc Nival à un toit noir, avec des étriers de frein avant gris argent et des logos chromés pour accompagner ce look un peu moins tapageur.
Le Bleu Orage Mat sera réservé à cette finition, en option et toujours avec le toit noir. Dans l'habitacle, le mélange de tissu et de textile enduit adopte des tons bleu et gris, et le volant noir sera chauffant. Par contre, il faudra encore passer par les options pour la télémétrie et le pack d'aides à la conduite.
L'A390 servira elle aussi à montrer ce que propose Atelier Alpine, le programme de personnalisation de la marque. Le modèle GTS exposé portera une peinture Bleu Tempête Mat, avec un toit noir et des touches or pâle jusque sur ses jantes Snowflake forgées de 21 pouces. Les sièges sport Sabelt recevront du cuir Nappa gris, alors que le carbone à motif damier mat s'invitera sur la planche de bord, la console et l'arrière des sièges.
Vous pourrez aussi voir une GT en Bleu Alpine Vision avec les nouvelles jantes Comète de 20 pouces. Bonne nouvelle, le catalogue Atelier sera accessible aux deux versions, sans obligation de choisir la GTS pour profiter de ces options.
Les deux voitures sont déjà vendues en France, à partir de 39 300 euros pour l'A290 GT et de 67 500 euros pour l'A390 GT, avant déduction des aides. Ces montants concernent bien les modèles actuels, car Alpine ne chiffre pas encore la Collection ni les nouvelles personnalisations, et ne précise pas leur calendrier de commande.
Le constructeur donnera davantage de détails au Mondial, du 12 au 18 octobre. Avant cela, le 28 septembre, il promet de nouvelles informations et un aperçu du style de l'A110 électrique, dont le prototype de développement A110 Future a déjà été montré.
Ces finitions donnent un peu plus de choix aux acheteurs, et le volant chauffant sera probablement plus apprécié au quotidien que le carbone derrière les sièges. On aimerait quand même qu'Alpine accompagne cette montée en gamme d'équipements de série plus généreux, plutôt que de rallonger encore le catalogue des suppléments. Sur une sportive déjà chère, payer en plus un pack d'aides à la conduite est quelque peu contrariant.
Une A290 Collection
Sur l'A290, vous aurez toujours le choix entre les 180 ch de la GT et les 220 ch de la GT Performance, puisque la finition Collection sera proposée sur ces deux versions. La différence se verra d'abord sur les passages de roues, peints dans la couleur de la carrosserie, et sur les jantes Snowflake diamantées de 19 pouces. Alpine associe de série le Blanc Nival à un toit noir, avec des étriers de frein avant gris argent et des logos chromés pour accompagner ce look un peu moins tapageur.
Le Bleu Orage Mat sera réservé à cette finition, en option et toujours avec le toit noir. Dans l'habitacle, le mélange de tissu et de textile enduit adopte des tons bleu et gris, et le volant noir sera chauffant. Par contre, il faudra encore passer par les options pour la télémétrie et le pack d'aides à la conduite.
Du carbone dans l'A390
L'A390 servira elle aussi à montrer ce que propose Atelier Alpine, le programme de personnalisation de la marque. Le modèle GTS exposé portera une peinture Bleu Tempête Mat, avec un toit noir et des touches or pâle jusque sur ses jantes Snowflake forgées de 21 pouces. Les sièges sport Sabelt recevront du cuir Nappa gris, alors que le carbone à motif damier mat s'invitera sur la planche de bord, la console et l'arrière des sièges.
Vous pourrez aussi voir une GT en Bleu Alpine Vision avec les nouvelles jantes Comète de 20 pouces. Bonne nouvelle, le catalogue Atelier sera accessible aux deux versions, sans obligation de choisir la GTS pour profiter de ces options.
Les tarifs attendront
Les deux voitures sont déjà vendues en France, à partir de 39 300 euros pour l'A290 GT et de 67 500 euros pour l'A390 GT, avant déduction des aides. Ces montants concernent bien les modèles actuels, car Alpine ne chiffre pas encore la Collection ni les nouvelles personnalisations, et ne précise pas leur calendrier de commande.
Le constructeur donnera davantage de détails au Mondial, du 12 au 18 octobre. Avant cela, le 28 septembre, il promet de nouvelles informations et un aperçu du style de l'A110 électrique, dont le prototype de développement A110 Future a déjà été montré.
On en dit quoi ?
Ces finitions donnent un peu plus de choix aux acheteurs, et le volant chauffant sera probablement plus apprécié au quotidien que le carbone derrière les sièges. On aimerait quand même qu'Alpine accompagne cette montée en gamme d'équipements de série plus généreux, plutôt que de rallonger encore le catalogue des suppléments. Sur une sportive déjà chère, payer en plus un pack d'aides à la conduite est quelque peu contrariant.