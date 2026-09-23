Alpine A290 et A390 : une finition Collection et du carbone au Mondial de Paris

On en dit quoi ?



Ces finitions donnent un peu plus de choix aux acheteurs, et le volant chauffant sera probablement plus apprécié au quotidien que le carbone derrière les sièges. On aimerait quand même qu'Alpine accompagne cette montée en gamme d'équipements de série plus généreux, plutôt que de rallonger encore le catalogue des suppléments. Sur une sportive déjà chère, payer en plus un pack d'aides à la conduite est quelque peu contrariant.