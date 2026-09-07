Audi A2 e-tron : la compacte électrique est officielle, de 38 600 à 52 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Audi a levé le voile ce lundi sur l'A2 e-tron, sa nouvelle compacte électrique d'entrée de gamme, avec des prix français compris entre 38 600 et 52 000 euros et des commandes ouvertes le 10 septembre pour des livraisons en décembre. Jusqu'à 649 km d'autonomie, quatre niveaux de puissance et une consommation de 12,8 kWh aux 100 km qui en fait l'Audi de série la plus sobre jamais produite.
Le nom renvoie à la petite A2 tout aluminium de 1999, vendue à 176 000 exemplaires avant d'être arrêtée en 2005 parce qu'elle coûtait trop cher à fabriquer et à réparer, mais la nouvelle n'a plus grand-chose à voir avec ce monospace miniature. Elle mesure 4,32 m de long pour 1,79 m de large et 1,55 m de haut, avec un empattement de 2,77 m, un coffre de 396 à 1 336 litres et un petit coffre avant de 13 litres, et elle prend la place des A1 et Q2 thermiques qui disparaissent du catalogue à la fin de l'année. Sous la carrosserie, on retrouve la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, la même que celle de l'ID.3 Neo, et l'assemblage se fera à Ingolstadt.
Audi propose trois batteries, deux au lithium-fer-phosphate de 50 et 58 kWh utiles et une au nickel-manganèse-cobalt de 79 kWh, associées à des moteurs de 170, 190 et 231 ch, plus une version de 326 ch réservée à la plus grosse batterie.
L'autonomie s'étale de 423 km pour la version de base à 649 km pour la grande batterie, et la consommation descend à 12,8 kWh aux 100 km sur la version de 190 ch avec le pack efficience. La recharge rapide plafonne entre 105 et 183 kW selon la batterie, de quoi passer de 10 à 80 % en 24 à 29 minutes, et la voiture sait renvoyer du courant vers la maison.
A 38 600 euros en entrée de gamme, l'A2 e-tron se place quelques milliers d'euros au-dessus de sa cousine Volkswagen, ce qui est à peu près la règle chez Audi, et elle grimpe à 52 000 euros pour la version de 326 ch et 79 kWh. Les commandes ouvrent jeudi 10 septembre, les premières livraisons sont prévues en décembre et le public pourra la voir en vrai au Mondial de Paris en octobre.
Le nom fait plaisir aux nostalgiques, mais l'aluminium et l'audace de 1999 ont laissé la place à une compacte très raisonnable, bien née et surtout très efficiente, ce qui est finalement ce qu'on demande à une électrique en 2026. Le tarif d'entrée est correct pour une Audi, la grande batterie à 649 km a de quoi rassurer, et on aurait juste aimé un peu plus de folie dans le dessin pour un modèle qui porte ce nom-là. Une bonne voiture, donc, mais pas vraiment une A2 historique On a quand même hâte de la tester.
Une compacte, pas un SUV
Le nom renvoie à la petite A2 tout aluminium de 1999, vendue à 176 000 exemplaires avant d'être arrêtée en 2005 parce qu'elle coûtait trop cher à fabriquer et à réparer, mais la nouvelle n'a plus grand-chose à voir avec ce monospace miniature. Elle mesure 4,32 m de long pour 1,79 m de large et 1,55 m de haut, avec un empattement de 2,77 m, un coffre de 396 à 1 336 litres et un petit coffre avant de 13 litres, et elle prend la place des A1 et Q2 thermiques qui disparaissent du catalogue à la fin de l'année. Sous la carrosserie, on retrouve la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, la même que celle de l'ID.3 Neo, et l'assemblage se fera à Ingolstadt.
Trois batteries et 649 km au mieux
Audi propose trois batteries, deux au lithium-fer-phosphate de 50 et 58 kWh utiles et une au nickel-manganèse-cobalt de 79 kWh, associées à des moteurs de 170, 190 et 231 ch, plus une version de 326 ch réservée à la plus grosse batterie.
L'autonomie s'étale de 423 km pour la version de base à 649 km pour la grande batterie, et la consommation descend à 12,8 kWh aux 100 km sur la version de 190 ch avec le pack efficience. La recharge rapide plafonne entre 105 et 183 kW selon la batterie, de quoi passer de 10 à 80 % en 24 à 29 minutes, et la voiture sait renvoyer du courant vers la maison.
Le prix face à l'ID.3 Neo
A 38 600 euros en entrée de gamme, l'A2 e-tron se place quelques milliers d'euros au-dessus de sa cousine Volkswagen, ce qui est à peu près la règle chez Audi, et elle grimpe à 52 000 euros pour la version de 326 ch et 79 kWh. Les commandes ouvrent jeudi 10 septembre, les premières livraisons sont prévues en décembre et le public pourra la voir en vrai au Mondial de Paris en octobre.
On en dit quoi ?
Le nom fait plaisir aux nostalgiques, mais l'aluminium et l'audace de 1999 ont laissé la place à une compacte très raisonnable, bien née et surtout très efficiente, ce qui est finalement ce qu'on demande à une électrique en 2026. Le tarif d'entrée est correct pour une Audi, la grande batterie à 649 km a de quoi rassurer, et on aurait juste aimé un peu plus de folie dans le dessin pour un modèle qui porte ce nom-là. Une bonne voiture, donc, mais pas vraiment une A2 historique On a quand même hâte de la tester.