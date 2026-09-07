Audi A2 e-tron : la compacte électrique est officielle, de 38 600 à 52 000 euros

On en dit quoi ?



Le nom fait plaisir aux nostalgiques, mais l'aluminium et l'audace de 1999 ont laissé la place à une compacte très raisonnable, bien née et surtout très efficiente, ce qui est finalement ce qu'on demande à une électrique en 2026. Le tarif d'entrée est correct pour une Audi, la grande batterie à 649 km a de quoi rassurer, et on aurait juste aimé un peu plus de folie dans le dessin pour un modèle qui porte ce nom-là. Une bonne voiture, donc, mais pas vraiment une A2 historique On a quand même hâte de la tester.