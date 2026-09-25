Lucid arrive en France : jusqu'à 960 km d'autonomie

Haut de gamme

Sept places et 739 km

Mais on pourra les commander quand ?

On en dit quoi ?



Ces autonomies font très envie, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que voilà, à ces tarifs, Lucid se frotte directement à Mercedes et BMW, des marques que la clientèle visée connaît par cœur, avec en face un SAV peu connu. Le pari est osé. Le vrai rendez-vous, ce sont plutôt les deux futurs modèles autour de 43 000 euros que la marque prépare pour l'international.

La gamme démarre avec l'Air Pure à 86 900 euros. Cette version de 442 ch annonce 831 km d'autonomie WLTP, un chiffre que Lucid obtient sans batterie démesurée puisque le pack se contente de 88 kWh, avec une consommation de 11,8 kWh aux 100 km assez impressionnante pour un gabarit pareil. La version Grand Touring, facturée 131 900 euros,. Aucune autre électrique vendue en Europe ne fait mieux. Tout en haut, la Sapphire à 252 900 euros aligne trois moteurs pour 1 251 ch et un 0 à 100 km/h en 2 secondes. Trois fois le prix de la Pure, quand même.Le SUV Gravity attaque à 95 900 euros en version Touring, avec 568 ch et 545 km d'autonomie. Il faut passer au Touring Plus à 99 900 euros pour obtenir les sept places de série, et au Grand Touring à 120 900 euros pour la grosse batterie de 123 kWh qui autorise 739 km d'affilée. Ce dernier récupère aussi, de quoi rassurer sur les longs trajets. Le Grand Touring Ultimate coiffe la gamme à 148 900 euros.C'est là que le bât blesse. Le communiqué parle de modèles « prochainement disponibles »,. L'après-vente sera confiée à Emil Frey France, l'importateur de Mitsubishi et Subaru, et seules les versions Grand Touring seront exposées à Paris, hall 7.1. Lucid est encore un petit constructeur : 15 841 voitures livrées dans le monde en 2025, même si le chiffre progresse de 55 % sur un an. Bonne nouvelle par contre, ces électriques échappent au malus au poids, puisque la taxe prévue pour juillet 2026 a été supprimée avant même d'entrer en vigueur.