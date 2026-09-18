Bolt et Lucid veulent 25 000 robotaxis autonomes en Europe, avec Nvidia à bord

On en dit quoi ?



Voir un acteur qui connaît déjà parfaitement le terrain européen s'attaquer sérieusement au robotaxi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais additionner un accord non contraignant, une plateforme qui n'existe pas encore et un logiciel de conduite toujours inconnu, ça fait quand même beaucoup d'inconnues pour une seule annonce. Promettre 25 000 robotaxis quand on a produit 18 000 voitures en un an, il faut oser. Rendez-vous en 2028 du coup.