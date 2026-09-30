Range Rover Sport Electric : 550 ch et 609 km, mais à quel prix ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Range Rover Sport passe à l'électrique avec une batterie de 118,5 kWh, tout en conservant la silhouette et les capacités de franchissement du modèle thermique. Land Rover ouvre les commandes en France à partir de 119 100 euros, avec deux niveaux de puissance et des livraisons attendues en 2027.
Après l'avant-première de Goodwood cet été, le Range Rover Sport Electric dévoile sa fiche technique complète. Comme le Range Rover Electric, il conserve une plateforme commune aux versions thermiques et hybrides, dans laquelle prennent place deux moteurs, un sur chaque essieu. La version EV450 développe 450 chevaux, alors que l'EV550 monte à 550 chevaux, avec le même couple de 850 Nm dans les deux cas. Sur cette dernière, le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, malgré une masse qui démarre à 2,77 tonnes pour la gamme.
Le prix d'appel concerne bien l'EV450 Dynamic SE, et non la version la plus puissante. Les habitués retrouveront aussi la carrosserie de 4,95 mètres, avec une calandre fermée et des roues redessinées pour limiter la consommation, sans changement dans les proportions.
La batterie NMC est assemblée à Wolverhampton, au Royaume-Uni, et sa capacité utile permet d'annoncer jusqu'à 609 kilomètres en cycle WLTP. C'est beaucoup d'énergie embarquée pour une autonomie qui n'a rien d'exceptionnel à ce niveau de prix, même si les dimensions du Range expliquent une partie du résultat. Côté recharge, l'architecture 800 volts accepte jusqu'à 350 kW sur une borne rapide compatible, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en 22 minutes.
Vous aurez aussi une prise de chaque côté du véhicule, ce qui évitera certaines manoeuvres pour rejoindre une borne mal placée. Attention par contre, seule celle de droite accepte la charge rapide en courant continu, la prise de gauche servant uniquement à la recharge en courant alternatif.
Le passage à l'électrique permet toujours de traverser un gué de 90 centimètres, et la suspension pneumatique accompagne une transmission intégrale pilotée électroniquement. Les roues arrière directrices sont de série sur l'EV550, en option sur l'EV450, histoire de faciliter les manoeuvres avec ce gros SUV. La batterie contribue aussi à abaisser le centre de gravité.
Dans l'habitacle, l'écran central de 13,1 pouces conserve Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système audio Meridian peut compter jusqu'à 29 haut-parleurs avec une réduction active du bruit, alors que le mode de conduite à une pédale permet de ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Le confort passe donc aussi par des détails assez utiles au quotidien.
L'électrique convient très bien à l'idée d'un Range Rover silencieux et confortable, sans imposer aux clients de changer toutes leurs habitudes. Mais à ce tarif, la grosse batterie ne suffit peut-être pas à justifier l'achat, et le choix se fera davantage sur la finition et l'attachement à la marque que sur l'efficacité énergétique.
Deux moteurs au programme
Après l'avant-première de Goodwood cet été, le Range Rover Sport Electric dévoile sa fiche technique complète. Comme le Range Rover Electric, il conserve une plateforme commune aux versions thermiques et hybrides, dans laquelle prennent place deux moteurs, un sur chaque essieu. La version EV450 développe 450 chevaux, alors que l'EV550 monte à 550 chevaux, avec le même couple de 850 Nm dans les deux cas. Sur cette dernière, le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, malgré une masse qui démarre à 2,77 tonnes pour la gamme.
Le prix d'appel concerne bien l'EV450 Dynamic SE, et non la version la plus puissante. Les habitués retrouveront aussi la carrosserie de 4,95 mètres, avec une calandre fermée et des roues redessinées pour limiter la consommation, sans changement dans les proportions.
609 kilomètres annoncés
La batterie NMC est assemblée à Wolverhampton, au Royaume-Uni, et sa capacité utile permet d'annoncer jusqu'à 609 kilomètres en cycle WLTP. C'est beaucoup d'énergie embarquée pour une autonomie qui n'a rien d'exceptionnel à ce niveau de prix, même si les dimensions du Range expliquent une partie du résultat. Côté recharge, l'architecture 800 volts accepte jusqu'à 350 kW sur une borne rapide compatible, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en 22 minutes.
Vous aurez aussi une prise de chaque côté du véhicule, ce qui évitera certaines manoeuvres pour rejoindre une borne mal placée. Attention par contre, seule celle de droite accepte la charge rapide en courant continu, la prise de gauche servant uniquement à la recharge en courant alternatif.
Toujours un franchisseur
Le passage à l'électrique permet toujours de traverser un gué de 90 centimètres, et la suspension pneumatique accompagne une transmission intégrale pilotée électroniquement. Les roues arrière directrices sont de série sur l'EV550, en option sur l'EV450, histoire de faciliter les manoeuvres avec ce gros SUV. La batterie contribue aussi à abaisser le centre de gravité.
Dans l'habitacle, l'écran central de 13,1 pouces conserve Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système audio Meridian peut compter jusqu'à 29 haut-parleurs avec une réduction active du bruit, alors que le mode de conduite à une pédale permet de ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Le confort passe donc aussi par des détails assez utiles au quotidien.
On en dit quoi ?
L'électrique convient très bien à l'idée d'un Range Rover silencieux et confortable, sans imposer aux clients de changer toutes leurs habitudes. Mais à ce tarif, la grosse batterie ne suffit peut-être pas à justifier l'achat, et le choix se fera davantage sur la finition et l'attachement à la marque que sur l'efficacité énergétique.