Range Rover Sport Electric : 550 ch et 609 km, mais à quel prix ?

On en dit quoi ?



L'électrique convient très bien à l'idée d'un Range Rover silencieux et confortable, sans imposer aux clients de changer toutes leurs habitudes. Mais à ce tarif, la grosse batterie ne suffit peut-être pas à justifier l'achat, et le choix se fera davantage sur la finition et l'attachement à la marque que sur l'efficacité énergétique.