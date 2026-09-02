Range Rover Electric : jusqu'à 611 km d'autonomie, 350 kW en charge pour 161 500 euros

On en dit quoi ?



Land Rover a mis deux ans de plus que prévu, et le résultat est exactement le même Range Rover, avec la même finition, mais sans le V8. Les 600 km sont corrects sans être remarquables, la recharge à 350 kW est le vrai argument, et le prix est simplement celui d'un Range Rover, pour une clientèle qui sait ce qu'elle achète. L'absence de prise 230 volts sur un engin qu'on vend aussi pour le bivouac est quand même un peu curieuse.