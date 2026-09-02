Range Rover Electric : jusqu'à 611 km d'autonomie, 350 kW en charge pour 161 500 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Land Rover a enfin montré la version définitive du Range Rover Electric, ce 2 septembre, après deux ans de prototypes. Le grand SUV garde sa carrosserie et son gabarit, mais reçoit une batterie de 118,5 kWh maison, 550 chevaux, une recharge à 350 kW et un prix qui démarre au-dessus du V8. Les commandes sont ouvertes au Royaume-Uni.
Sous le plancher, JLR a logé 344 cellules prismatiques en deux étages, fabriquées maison, pour 118,5 kWh utiles sur une architecture 800 volts. Land Rover annonce jusqu'à 611 km en cycle WLTP, et donne aussi son estimation en usage réel, à savoir 535 km. Les deux moteurs, un par essieu et 260 kW chacun, donnent une puissance système de 550 chevaux et 850 Nm de couple, ce qui expédie les 2 885 kilos de l'engin à 96 km/h en 4,3 secondes. La recharge accepte 350 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80 % en 22 minutes environ.
Le tout-terrain n'a pas été sacrifié. La répartition du couple entre les essieux se règle en continu, l'arrière pouvant tout recevoir ou rien du tout, la voiture démarre en côte à 33 degrés et grimpe des pentes de 45 degrés, et une fonction ThermAssist préchauffe la batterie par grand froid.
Il n'y a pas de coffre sous le capot, et pas de prise pour alimenter un appareil extérieur non plus, Land Rover ayant répondu que ce n'était pas une priorité. Le poids atteint 2 885 kilos, 75 de plus que l'hybride rechargeable. Au Royaume-Uni, le tarif démarre à 154 070 livres, un peu au-dessus du V8 essence équivalent, et L'Argus annonce 161 500 euros pour la France, où le Range Rover thermique commence à 149 400 euros.
Land Rover a mis deux ans de plus que prévu, et le résultat est exactement le même Range Rover, avec la même finition, mais sans le V8. Les 600 km sont corrects sans être remarquables, la recharge à 350 kW est le vrai argument, et le prix est simplement celui d'un Range Rover, pour une clientèle qui sait ce qu'elle achète. L'absence de prise 230 volts sur un engin qu'on vend aussi pour le bivouac est quand même un peu curieuse.
C'est la batterie qui change tout
Sous le plancher, JLR a logé 344 cellules prismatiques en deux étages, fabriquées maison, pour 118,5 kWh utiles sur une architecture 800 volts. Land Rover annonce jusqu'à 611 km en cycle WLTP, et donne aussi son estimation en usage réel, à savoir 535 km. Les deux moteurs, un par essieu et 260 kW chacun, donnent une puissance système de 550 chevaux et 850 Nm de couple, ce qui expédie les 2 885 kilos de l'engin à 96 km/h en 4,3 secondes. La recharge accepte 350 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80 % en 22 minutes environ.
Le tout-terrain n'a pas été sacrifié. La répartition du couple entre les essieux se règle en continu, l'arrière pouvant tout recevoir ou rien du tout, la voiture démarre en côte à 33 degrés et grimpe des pentes de 45 degrés, et une fonction ThermAssist préchauffe la batterie par grand froid.
Pas de prise, pas de coffre avant
Il n'y a pas de coffre sous le capot, et pas de prise pour alimenter un appareil extérieur non plus, Land Rover ayant répondu que ce n'était pas une priorité. Le poids atteint 2 885 kilos, 75 de plus que l'hybride rechargeable. Au Royaume-Uni, le tarif démarre à 154 070 livres, un peu au-dessus du V8 essence équivalent, et L'Argus annonce 161 500 euros pour la France, où le Range Rover thermique commence à 149 400 euros.
On en dit quoi ?
Land Rover a mis deux ans de plus que prévu, et le résultat est exactement le même Range Rover, avec la même finition, mais sans le V8. Les 600 km sont corrects sans être remarquables, la recharge à 350 kW est le vrai argument, et le prix est simplement celui d'un Range Rover, pour une clientèle qui sait ce qu'elle achète. L'absence de prise 230 volts sur un engin qu'on vend aussi pour le bivouac est quand même un peu curieuse.