Range Rover Sport Electric : le grand SUV sportif passe à l'électrique

On en dit quoi ?



Communiquer au compte-gouttes sur une voiture pas tout à fait finie, Range Rover maîtrise, et l'attente monte comme prévu. Le plus intrigant reste cette signature sonore artificielle censée habiller le silence de l'électrique, un pari gonflé sur un modèle bâti sur le caractère et la présence. Sur le papier, la marque a les moyens de réussir sa bascule électrique sans renier ce qui fait un Range Rover Sport, et c'est là tout l'enjeu de cette fin d'année.