Range Rover Sport Electric : le grand SUV sportif passe à l'électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Range Rover a montré son deuxième modèle 100% électrique en avant-première au Festival de vitesse de Goodwood. Le Range Rover Sport Electric promet d'être
Le Range Rover Sport Electric s'est dévoilé ce week-end lors d'un événement privé au Festival de vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni. Il suit de près le Range Rover Electric, tout premier modèle branché de la maison, présenté lui aussi cet été. Pour marquer le coup, des prototypes ont enchaîné des défis dynamiques, clin d'œil aux exploits maison comme l'ascension des 999 marches du mont Tianmen en Chine.
Détail qui compte, les exemplaires de Goodwood portaient encore la carrosserie du Range Rover Sport actuel, en vente depuis 2022, avec juste de nouvelles jantes et un éclairage de bienvenue propre à l'électrique. La version de série aura sûrement évolué, d'autant que des prototypes camouflés du Sport restylé ont déjà été vus au Nürburgring.
Sur la technique, Range Rover garde ses cartes jusqu'à la présentation complète. La marque a même refusé de donner la puissance officielle, le Sport Electric étant censé reprendre le bloc du Range Rover Electric, soit environ 550 chevaux (405 kW). Elle confirme en revanche plus de puissance et de couple, un châssis retravaillé et une signature sonore diffusée par le système audio.
Et pour ceux que l'électrique rebute (il va quand même falloir y réfléchir les amis !), cette version ne fait que compléter la gamme, qui garde ses hybrides rechargeables, son V8 essence et ses six cylindres essence et diesel.
Sur le tarif, en revanche, silence radio. Range Rover ne dira ses prix français et européens que plus tard, mais le positionnement se devine déjà, tout en haut de la gamme Sport, bien au-dessus des thermiques. Le lancement, sans doute couplé au restylage du Sport, se fera plus tard dans l'année, et il faudra l'attendre pour le prix en euros et la date de livraison en France.
Communiquer au compte-gouttes sur une voiture pas tout à fait finie, Range Rover maîtrise, et l'attente monte comme prévu. Le plus intrigant reste cette signature sonore artificielle censée habiller le silence de l'électrique, un pari gonflé sur un modèle bâti sur le caractère et la présence. Sur le papier, la marque a les moyens de réussir sa bascule électrique sans renier ce qui fait un Range Rover Sport, et c'est là tout l'enjeu de cette fin d'année.
plus dynamique et plus rapide que jamais, avec une révélation complète attendue plus tard en 2026, sans doute à l'occasion du restylage du modèle.
Une avant-première signée Goodwood
Le Range Rover Sport Electric s'est dévoilé ce week-end lors d'un événement privé au Festival de vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni. Il suit de près le Range Rover Electric, tout premier modèle branché de la maison, présenté lui aussi cet été. Pour marquer le coup, des prototypes ont enchaîné des défis dynamiques, clin d'œil aux exploits maison comme l'ascension des 999 marches du mont Tianmen en Chine.
Détail qui compte, les exemplaires de Goodwood portaient encore la carrosserie du Range Rover Sport actuel, en vente depuis 2022, avec juste de nouvelles jantes et un éclairage de bienvenue propre à l'électrique. La version de série aura sûrement évolué, d'autant que des prototypes camouflés du Sport restylé ont déjà été vus au Nürburgring.
Une puissance encore tenue secrète et un son de synthèse
Sur la technique, Range Rover garde ses cartes jusqu'à la présentation complète. La marque a même refusé de donner la puissance officielle, le Sport Electric étant censé reprendre le bloc du Range Rover Electric, soit environ 550 chevaux (405 kW). Elle confirme en revanche plus de puissance et de couple, un châssis retravaillé et une signature sonore diffusée par le système audio.
Le moteur électrique apporte une nouvelle dimension au Range Rover Sport, résume Martin Limpert, Managing Director de la marque, qui promet un modèle appelé à
redéfinir le segment des SUV hautes performances.
Et pour ceux que l'électrique rebute (il va quand même falloir y réfléchir les amis !), cette version ne fait que compléter la gamme, qui garde ses hybrides rechargeables, son V8 essence et ses six cylindres essence et diesel.
Prix et disponibilité encore flous
Sur le tarif, en revanche, silence radio. Range Rover ne dira ses prix français et européens que plus tard, mais le positionnement se devine déjà, tout en haut de la gamme Sport, bien au-dessus des thermiques. Le lancement, sans doute couplé au restylage du Sport, se fera plus tard dans l'année, et il faudra l'attendre pour le prix en euros et la date de livraison en France.
On en dit quoi ?
Communiquer au compte-gouttes sur une voiture pas tout à fait finie, Range Rover maîtrise, et l'attente monte comme prévu. Le plus intrigant reste cette signature sonore artificielle censée habiller le silence de l'électrique, un pari gonflé sur un modèle bâti sur le caractère et la présence. Sur le papier, la marque a les moyens de réussir sa bascule électrique sans renier ce qui fait un Range Rover Sport, et c'est là tout l'enjeu de cette fin d'année.