BMW i1 : la BMW électrique la moins chère est prévue pour 2028
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW a confirmé le lancement d'une compacte 100 % électrique d'entrée de gamme pour 2028, pensée d'abord pour l'Europe. Cette future Série 1 électrique, que tout le monde appelle déjà i1, se basera sur la plateforme Neue Klasse de l'iX3 et laissera tomber la traction au profit d'un moteur arrière. La Série 1 essence, elle, continuera sa route en parallèle.
La Série 1 est une traction depuis 2019, un choix que les amateurs de la marque n'ont jamais vraiment digéré. L'électrique va remettre les choses dans l'ordre. D'après Autocar, la i1 recevra de série un moteur unique sur l'essieu arrière, qui pourrait grimper jusqu'à 326 ch, et une déclinaison xDrive à deux moteurs suivrait, peut-être même une version M d'environ 469 ch qui en ferait la Série 1 la plus puissante jamais vendue. BMW n'a validé aucun de ces chiffres. La marque s'est contentée de confirmer, lors de son Capital Markets Day, qu'une électrique d'entrée de gamme arriverait bien en 2028.
Cette i1 sera une vraie Neue Klasse, avec tout ce que ça implique : architecture électronique repensée, logiciel développé en interne et nouvelle génération de batteries. Sur l'iX3, cette base 800 volts encaisse des recharges à 400 kW, et on peut s'attendre à des valeurs proches sur la compacte, même si rien n'est encore chiffré. Dans l'habitacle, on devrait retrouver l'écran central incliné de 17,9 pouces et le bandeau Panoramic iDrive qui court sur toute la base du pare-brise à la place des compteurs classiques. Pour une entrée de gamme, c'est généreux.
Pas question d'enterrer le thermique pour autant. La Série 1 essence sera renouvelée en parallèle sur la plateforme actuelle, avec ses trois et quatre cylindres mis à jour et un style aligné sur celui de l'électrique. Les deux voitures partageront donc un nom et une silhouette de compacte cinq portes, mais rien en dessous, puisque les plateformes n'ont rien en commun. La cible est claire : l'Europe, où la Série 1 s'écoule à quelque 200 000 exemplaires par an, France et Italie en tête, alors que les Etats-Unis n'y auront pas droit. Côté prix, rien n'a filtré pour le moment, mais cette i1 deviendrait la BMW électrique la moins chère du catalogue.
C'est quand même amusant de voir l'électrique rendre à la Série 1 ce que la chasse aux coûts lui avait retiré en 2019. Une compacte premium à propulsion, avec la technologie de l'iX3 à bord, ça a de quoi parler aux conducteurs européens, et on comprend que BMW vise d'abord notre marché. Sauf que 2028, c'est loin. D'ici là, Mercedes aura déployé toute sa gamme CLA, Volkswagen aura renouvelé ses compactes électriques, et les Chinois n'attendront personne. Il faudra quand même surveiller le tarif, parce que c'est lui qui décidera si cette i1 devient la vraie porte vers la gamme BMW ou juste une compacte électrique de plus.
Le retour de la propulsion
La Série 1 est une traction depuis 2019, un choix que les amateurs de la marque n'ont jamais vraiment digéré. L'électrique va remettre les choses dans l'ordre. D'après Autocar, la i1 recevra de série un moteur unique sur l'essieu arrière, qui pourrait grimper jusqu'à 326 ch, et une déclinaison xDrive à deux moteurs suivrait, peut-être même une version M d'environ 469 ch qui en ferait la Série 1 la plus puissante jamais vendue. BMW n'a validé aucun de ces chiffres. La marque s'est contentée de confirmer, lors de son Capital Markets Day, qu'une électrique d'entrée de gamme arriverait bien en 2028.
La technologie de l'iX3
Cette i1 sera une vraie Neue Klasse, avec tout ce que ça implique : architecture électronique repensée, logiciel développé en interne et nouvelle génération de batteries. Sur l'iX3, cette base 800 volts encaisse des recharges à 400 kW, et on peut s'attendre à des valeurs proches sur la compacte, même si rien n'est encore chiffré. Dans l'habitacle, on devrait retrouver l'écran central incliné de 17,9 pouces et le bandeau Panoramic iDrive qui court sur toute la base du pare-brise à la place des compteurs classiques. Pour une entrée de gamme, c'est généreux.
Deux Série 1 au catalogue
Pas question d'enterrer le thermique pour autant. La Série 1 essence sera renouvelée en parallèle sur la plateforme actuelle, avec ses trois et quatre cylindres mis à jour et un style aligné sur celui de l'électrique. Les deux voitures partageront donc un nom et une silhouette de compacte cinq portes, mais rien en dessous, puisque les plateformes n'ont rien en commun. La cible est claire : l'Europe, où la Série 1 s'écoule à quelque 200 000 exemplaires par an, France et Italie en tête, alors que les Etats-Unis n'y auront pas droit. Côté prix, rien n'a filtré pour le moment, mais cette i1 deviendrait la BMW électrique la moins chère du catalogue.
On en dit quoi ?
C'est quand même amusant de voir l'électrique rendre à la Série 1 ce que la chasse aux coûts lui avait retiré en 2019. Une compacte premium à propulsion, avec la technologie de l'iX3 à bord, ça a de quoi parler aux conducteurs européens, et on comprend que BMW vise d'abord notre marché. Sauf que 2028, c'est loin. D'ici là, Mercedes aura déployé toute sa gamme CLA, Volkswagen aura renouvelé ses compactes électriques, et les Chinois n'attendront personne. Il faudra quand même surveiller le tarif, parce que c'est lui qui décidera si cette i1 devient la vraie porte vers la gamme BMW ou juste une compacte électrique de plus.