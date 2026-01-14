1 000 ch, 4 moteurs : la future BMW M3 électrique s'annonce monstrueuse
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW vient de dévoiler les premières images officielles de sa future M3 100 % électrique. Quatre moteurs indépendants, une batterie de plus de 100 kWh et une puissance annoncée au-delà des 1 000 ch. La berline sportive passera à l'électrique en 2027 sans renier ses gènes.
Un moteur par roue, sans mécanique entre elles
La future M3 électrique repose sur la plateforme Neue Klasse et adopte une configuration inédite : un moteur par roue, sans aucune connexion mécanique entre elles. Sur une voiture classique, un mécanisme appelé différentiel permet aux roues de tourner à des vitesses différentes dans les virages. Ici, BMW supprime totalement cette pièce et confie ce travail à un logiciel qui ajuste chaque moteur en temps réel.
Le constructeur ne confirme pas la puissance exacte, mais parle de
plus de 1 000 chet d'un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes environ. Certaines sources internes évoquent plutôt une fourchette entre 800 et 900 ch pour la version de série.
Le plaisir de conduite préservé
Bonne nouvelle pour les amateurs de sensations : la M3 électrique pourra rouler uniquement avec les roues arrière motrices. Une déconnexion mécanique permet de couper physiquement les moteurs avant, pas seulement de les désactiver électroniquement. Le mode drift, qui permet de faire glisser l'arrière de la voiture, reste donc au programme. La batterie de plus de 100 kWh utilise une technologie haute tension (800 volts) avec des cellules conçues pour délivrer un maximum de puissance plutôt qu'une grande autonomie. BMW assume ce choix : la M3 électrique privilégie les performances aux longs trajets sur autoroute.
Des artifices pour retrouver les sensations d'un moteur thermique
Comme la Hyundai Ioniq 5 N, la M3 électrique embarquera des changements de vitesse simulés et une bande-son artificielle (on vous parle de ça par ici d'ailleurs). BMW justifie ce choix par la nécessité de masquer les à-coups qui peuvent survenir quand quatre moteurs se répartissent la puissance. Quatre superordinateurs baptisés
Superbrainsgèrent l'ensemble : comportement routier, conduite autonome, écran central et confort. Côté écologie, le constructeur mise sur des matériaux composites à base de fibres naturelles, qui réduisent les émissions de CO2 de 40 % par rapport à la fibre de carbone classique.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré pari technique. Quatre moteurs, zéro pièce mécanique pour gérer les roues et tout qui passe par du logiciel : BMW joue gros sur la fiabilité et le ressenti au volant. Le mode roues arrière motrices et le drift mode montrent que le constructeur ne veut pas abandonner l'ADN sportif de la M3. Sauf que voilà, le poids annoncé dépasse les 2 tonnes, contre 1,5 tonne pour la version essence. Et les bruits de moteur artificiels risquent de diviser. Prix estimé entre 85 000 et 100 000 euros pour un lancement en mars 2027. BMW proposera aussi une M3 thermique six cylindres en parallèle, pour ceux qui préfèrent le bon vieux moteur à explosion.