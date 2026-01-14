1 000 ch, 4 moteurs : la future BMW M3 électrique s'annonce monstrueuse

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré pari technique. Quatre moteurs, zéro pièce mécanique pour gérer les roues et tout qui passe par du logiciel : BMW joue gros sur la fiabilité et le ressenti au volant. Le mode roues arrière motrices et le drift mode montrent que le constructeur ne veut pas abandonner l'ADN sportif de la M3. Sauf que voilà, le poids annoncé dépasse les 2 tonnes, contre 1,5 tonne pour la version essence. Et les bruits de moteur artificiels risquent de diviser. Prix estimé entre 85 000 et 100 000 euros pour un lancement en mars 2027. BMW proposera aussi une M3 thermique six cylindres en parallèle, pour ceux qui préfèrent le bon vieux moteur à explosion.