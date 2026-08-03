XPENG montre son G9L avant le Mondial de l'Auto
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois a dévoilé aujourd'hui les premières images du G9L, un grand SUV qui viendra se placer au-dessus du G9 sans le remplacer. Sa première européenne aura lieu au Mondial de l'Auto de Paris, en octobre, avec une version six places pour notre marché. Pour les motorisations, les équipements, les prix et les dates, il faudra patienter jusque-là.
Le communiqué ne vous donnera pas beaucoup de détails. On y apprend que le L signifie Luxury, que le véhicule incarne les ambitions de la marque en intelligence artificielle, et qu'il s'inscrit dans un écosystème maison baptisé Physical AI Mobility. Le reste tient en une liste de ce qui sera dit plus tard.
XPENG énumère lui-même les sept points renvoyés au Mondial : caractéristiques techniques, équipements et versions européennes, motorisations, fonctionnalités du système Next Generation Pilot, technologies embarquées, tarifs et dates de commercialisation. Autant dire l'intégralité de ce qu'un acheteur veut savoir.
Deux informations concrètes surnagent quand même. Le G9L a été conçu dès l'origine pour les protocoles de sécurité Euro NCAP, C-NCAP et ANCAP, en vue d'un déploiement sur 64 marchés. Et il sera commercialisé aux côtés du G9, pas à sa place.
Heureusement, le dévoilement s'est fait le même jour en Chine, et là les chiffres circulent. Le G9L mesurerait 5,12 mètres pour un empattement de 3,10 mètres, avec deux moteurs totalisant environ 585 chevaux et une vitesse limitée à 200 km/h. L'architecture 800 volts autoriserait une charge en 5C, soit 10 à 80 % en une dizaine de minutes et près de 450 kilomètres récupérés en neuf minutes.
L'autonomie annoncée grimpe jusqu'à 805 kilomètres, mais en cycle chinois CLTC, autrement dit un protocole bien plus généreux que le WLTP européen. Attendez-vous à un écart important par chez nous. Côté équipement, on parle d'une suspension pneumatique à double chambre de série et d'une conduite assistée qui se passe de LiDAR pour ne s'appuyer que sur des caméras.
Le Mondial de l'Auto se tiendra Porte de Versailles, avec la journée du 12 réservée à la presse et l'ouverture au public du 13 au 18. XPENG y arrivera chargé, avec trois nouveaux SUV dont la commercialisation démarre juste après le salon, le G9L accompagné des Mona L03 et L05.
La marque vend chez nous depuis fin 2024, avec la berline P7+, le G6 et le G9 dont l'entrée de gamme tourne autour de 60 000 euros. Le G9L visera plus haut.
Un SUV de cinq mètres douze développant 585 chevaux et capable de reprendre 450 kilomètres en neuf minutes, ça mérite qu'on s'arrête. L'examen tombera en octobre, avec un tarif français à afficher face à des constructeurs européens qui vendent ce gabarit bien au-delà de 70 000 euros.
Un teaser qui annonce surtout une annonce
Le communiqué ne vous donnera pas beaucoup de détails. On y apprend que le L signifie Luxury, que le véhicule incarne les ambitions de la marque en intelligence artificielle, et qu'il s'inscrit dans un écosystème maison baptisé Physical AI Mobility. Le reste tient en une liste de ce qui sera dit plus tard.
XPENG énumère lui-même les sept points renvoyés au Mondial : caractéristiques techniques, équipements et versions européennes, motorisations, fonctionnalités du système Next Generation Pilot, technologies embarquées, tarifs et dates de commercialisation. Autant dire l'intégralité de ce qu'un acheteur veut savoir.
Deux informations concrètes surnagent quand même. Le G9L a été conçu dès l'origine pour les protocoles de sécurité Euro NCAP, C-NCAP et ANCAP, en vue d'un déploiement sur 64 marchés. Et il sera commercialisé aux côtés du G9, pas à sa place.
Ce que la présentation chinoise a laissé filtrer
Heureusement, le dévoilement s'est fait le même jour en Chine, et là les chiffres circulent. Le G9L mesurerait 5,12 mètres pour un empattement de 3,10 mètres, avec deux moteurs totalisant environ 585 chevaux et une vitesse limitée à 200 km/h. L'architecture 800 volts autoriserait une charge en 5C, soit 10 à 80 % en une dizaine de minutes et près de 450 kilomètres récupérés en neuf minutes.
L'autonomie annoncée grimpe jusqu'à 805 kilomètres, mais en cycle chinois CLTC, autrement dit un protocole bien plus généreux que le WLTP européen. Attendez-vous à un écart important par chez nous. Côté équipement, on parle d'une suspension pneumatique à double chambre de série et d'une conduite assistée qui se passe de LiDAR pour ne s'appuyer que sur des caméras.
Rendez-vous du 12 au 18 octobre
Le Mondial de l'Auto se tiendra Porte de Versailles, avec la journée du 12 réservée à la presse et l'ouverture au public du 13 au 18. XPENG y arrivera chargé, avec trois nouveaux SUV dont la commercialisation démarre juste après le salon, le G9L accompagné des Mona L03 et L05.
La marque vend chez nous depuis fin 2024, avec la berline P7+, le G6 et le G9 dont l'entrée de gamme tourne autour de 60 000 euros. Le G9L visera plus haut.
On en dit quoi ?
Un SUV de cinq mètres douze développant 585 chevaux et capable de reprendre 450 kilomètres en neuf minutes, ça mérite qu'on s'arrête. L'examen tombera en octobre, avec un tarif français à afficher face à des constructeurs européens qui vendent ce gabarit bien au-delà de 70 000 euros.