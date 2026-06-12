Le Mondial de Paris se remplit à nouveau, 2026 sera une belle édition

On en dit quoi ?



Voir le Mondial de Paris se remplir à nouveau fait plaisir, surtout après une édition 2024 un peu triste. Le salon auto n'est pas mort, il change juste de visage. Et ce visage, il est de plus en plus chinois, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète. Les marques européennes répondent avec de vraies électriques désirables, de la 2CV ressuscitée au gros SUV Volvo longue distance, donc le match promet d'être serré dans les allées.