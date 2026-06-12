Le Mondial de Paris se remplit à nouveau, 2026 sera une belle édition
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Mondial de Paris revient du 12 au 18 octobre 2026 à la Porte de Versailles, et il reprend clairement des couleurs. Plus de 60 marques sont annoncées, contre 48 il y a deux ans, avec le retour de BMW, Mercedes, Volvo et Ford. Surtout, plus de 20 constructeurs chinois débarquent. L'électrique sera partout, des concepts lointains aux modèles déjà en concession.
On l'avait connu en petite forme. L'édition 2024 alignait 48 marques, pas mal de stands vides et un vrai parfum de désintérêt. Pour cette 91e édition, l'organisateur annonce plus de 60 exposants et vise au-delà de 500 000 visiteurs. Le signe le plus parlant, c'est le retour des absents. BMW, Mercedes, Volvo et Ford reviennent après plusieurs éditions à bouder le rendez-vous. Stellantis, de son côté, met le paquet : huit de ses marques, de Peugeot à Lancia, sur un stand commun de plus de 5 300 mètres carrés, avec une soixantaine de voitures. Quelques grands noms manquent quand même à l'appel, comme Porsche, Ferrari ou Toyota, qui se contente d'un stand innovation.
C'est le vrai marqueur de l'année. Là où le salon comptait une dizaine de marques chinoises en 2024, elles seront plus de vingt cette fois. BYD, XPeng, Zeekr, Leapmotor, Chery ou encore GAC viennent planter leur drapeau à Paris, pile au moment où l'Europe s'écharpe sur les droits de douane et la dépendance industrielle. Pour ces constructeurs, le Mondial sert de vitrine grand public pour installer leur nom dans la tête des Français. Et vu le rythme auquel ils sortent des électriques bien équipées et agressives sur le prix, difficile de les prendre de haut.
Côté nouveautés, l'électrique tient le haut de l'affiche. Renault y montrera sa R4 Plein Sud, Peugeot une e-208 GTi qui renoue avec les sportives, et Volvo son EX60, un SUV compact qui vise dans les 700 kilomètres d'autonomie. Alpine présentera un concept qui annonce la future A110 électrique, et Audi sa petite A2 e-tron. Les amateurs de nostalgie ne sont pas oubliés, avec la Citroën 2CV réinventée en électrique, promise pour 2028, et une Fiat Pandina dans la même veine. Bref, du concept encore lointain à la voiture déjà commandable, il y en aura pour tous les budgets.
Voir le Mondial de Paris se remplir à nouveau fait plaisir, surtout après une édition 2024 un peu triste. Le salon auto n'est pas mort, il change juste de visage. Et ce visage, il est de plus en plus chinois, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète. Les marques européennes répondent avec de vraies électriques désirables, de la 2CV ressuscitée au gros SUV Volvo longue distance, donc le match promet d'être serré dans les allées.
Un salon qui a retrouvé l'appétit
On l'avait connu en petite forme. L'édition 2024 alignait 48 marques, pas mal de stands vides et un vrai parfum de désintérêt. Pour cette 91e édition, l'organisateur annonce plus de 60 exposants et vise au-delà de 500 000 visiteurs. Le signe le plus parlant, c'est le retour des absents. BMW, Mercedes, Volvo et Ford reviennent après plusieurs éditions à bouder le rendez-vous. Stellantis, de son côté, met le paquet : huit de ses marques, de Peugeot à Lancia, sur un stand commun de plus de 5 300 mètres carrés, avec une soixantaine de voitures. Quelques grands noms manquent quand même à l'appel, comme Porsche, Ferrari ou Toyota, qui se contente d'un stand innovation.
L'offensive chinoise se confirme
C'est le vrai marqueur de l'année. Là où le salon comptait une dizaine de marques chinoises en 2024, elles seront plus de vingt cette fois. BYD, XPeng, Zeekr, Leapmotor, Chery ou encore GAC viennent planter leur drapeau à Paris, pile au moment où l'Europe s'écharpe sur les droits de douane et la dépendance industrielle. Pour ces constructeurs, le Mondial sert de vitrine grand public pour installer leur nom dans la tête des Français. Et vu le rythme auquel ils sortent des électriques bien équipées et agressives sur le prix, difficile de les prendre de haut.
Les électriques à ne pas rater
Côté nouveautés, l'électrique tient le haut de l'affiche. Renault y montrera sa R4 Plein Sud, Peugeot une e-208 GTi qui renoue avec les sportives, et Volvo son EX60, un SUV compact qui vise dans les 700 kilomètres d'autonomie. Alpine présentera un concept qui annonce la future A110 électrique, et Audi sa petite A2 e-tron. Les amateurs de nostalgie ne sont pas oubliés, avec la Citroën 2CV réinventée en électrique, promise pour 2028, et une Fiat Pandina dans la même veine. Bref, du concept encore lointain à la voiture déjà commandable, il y en aura pour tous les budgets.
On en dit quoi ?
Voir le Mondial de Paris se remplir à nouveau fait plaisir, surtout après une édition 2024 un peu triste. Le salon auto n'est pas mort, il change juste de visage. Et ce visage, il est de plus en plus chinois, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète. Les marques européennes répondent avec de vraies électriques désirables, de la 2CV ressuscitée au gros SUV Volvo longue distance, donc le match promet d'être serré dans les allées.