14 000 euros pour 5 kWh : la facture de recharge hallucinante d'un propriétaire de Kia EV9

On en dit quoi ?



Personne ne paiera jamais ces 22 000 dollars, l'erreur est trop grosse. Mais l'histoire a le mérite de rappeler que la facturation de la recharge est une mauvaise idée, et qu'une session qui ne se ferme jamais, facturée au temps, c'est la catastrophe. Le paiement au kWh reste dans tous les cas plus logique.