14 000 euros pour 5 kWh : la facture de recharge hallucinante d'un propriétaire de Kia EV9
Par Vincent Lautier - Publié le
Un propriétaire de Kia EV9 au Canada a eu la surprise de recevoir une facture de recharge de 22 308 dollars canadiens, soit environ 14 000 euros. Le plus fou, c'est qu'il n'a rechargé que 4,91 kWh, de quoi gagner une trentaine de kilomètres. En cause, une session de recharge restée ouverte pendant plus d'un an et facturée à l'heure.
Tout part d'une borne Hypercharge de niveau 2, installée dans un immeuble résidentiel. Le conducteur branche sa voiture le 17 mai 2025 au soir, récupère ses quelques kilowattheures, puis débranche. Sauf que la borne, elle, perd la communication et ne clôture jamais la session. Aux yeux du système, la recharge continue tranquillement son bonhomme de chemin. Elle ne sera officiellement arrêtée que le 25 août 2026, soit quinze mois plus tard. Pendant tout ce temps, le compteur a tourné dans le vide, alors que la voiture n'était évidemment plus branchée.
C'est là que le choix du mode de facturation fait pose problème. Au Canada, la recharge est fréquemment facturée au temps passé, autour de 2 dollars de l'heure, et non à l'énergie réellement consommée. Une session qui reste active quinze mois, c'est donc des milliers d'heures à payer. Le montant aurait même pu être bien pire, mais Dieu merci un bug logiciel a joué en faveur du client. Le système n'a compté que les jours, heures, minutes et secondes, en oubliant purement et simplement les années et les mois. La facture affiche du coup une durée loufoque de 7 jours et quelques heures, ce qui explique qu'on s'arrête à 22 000 dollars et pas à un chiffre encore plus vertigineux. Le propriétaire, un certain IntelliDev sur Reddit, a bien sûr contesté, sans réponse de Hypercharge à ce jour.
Au delà de l'anecdote, l'affaire pointe un vrai défaut. Facturer une recharge à l'heure plutôt qu'au kilowattheure, c'est ouvrir la porte à ce genre de dérapage dès qu'une borne bugue. En France et en Europe, la recharge publique se paie le plus souvent au kWh, parfois avec un supplément d'occupation quand on laisse sa voiture branchée trop longtemps, qui pose d'ailleurs lui même souvent problème, comme vous le raconter souvent Didier sur X et le compte Instagram de Mac4ever. Dans tous les cas il faut garder un œil sur ses relevés, car les erreurs de facturation existent aussi chez nous.
Personne ne paiera jamais ces 22 000 dollars, l'erreur est trop grosse. Mais l'histoire a le mérite de rappeler que la facturation de la recharge est une mauvaise idée, et qu'une session qui ne se ferme jamais, facturée au temps, c'est la catastrophe. Le paiement au kWh reste dans tous les cas plus logique.
Un bug hors de prix
Tout part d'une borne Hypercharge de niveau 2, installée dans un immeuble résidentiel. Le conducteur branche sa voiture le 17 mai 2025 au soir, récupère ses quelques kilowattheures, puis débranche. Sauf que la borne, elle, perd la communication et ne clôture jamais la session. Aux yeux du système, la recharge continue tranquillement son bonhomme de chemin. Elle ne sera officiellement arrêtée que le 25 août 2026, soit quinze mois plus tard. Pendant tout ce temps, le compteur a tourné dans le vide, alors que la voiture n'était évidemment plus branchée.
Facturation à l'heure
C'est là que le choix du mode de facturation fait pose problème. Au Canada, la recharge est fréquemment facturée au temps passé, autour de 2 dollars de l'heure, et non à l'énergie réellement consommée. Une session qui reste active quinze mois, c'est donc des milliers d'heures à payer. Le montant aurait même pu être bien pire, mais Dieu merci un bug logiciel a joué en faveur du client. Le système n'a compté que les jours, heures, minutes et secondes, en oubliant purement et simplement les années et les mois. La facture affiche du coup une durée loufoque de 7 jours et quelques heures, ce qui explique qu'on s'arrête à 22 000 dollars et pas à un chiffre encore plus vertigineux. Le propriétaire, un certain IntelliDev sur Reddit, a bien sûr contesté, sans réponse de Hypercharge à ce jour.
Le vrai souci, c'est la facturation au temps
Au delà de l'anecdote, l'affaire pointe un vrai défaut. Facturer une recharge à l'heure plutôt qu'au kilowattheure, c'est ouvrir la porte à ce genre de dérapage dès qu'une borne bugue. En France et en Europe, la recharge publique se paie le plus souvent au kWh, parfois avec un supplément d'occupation quand on laisse sa voiture branchée trop longtemps, qui pose d'ailleurs lui même souvent problème, comme vous le raconter souvent Didier sur X et le compte Instagram de Mac4ever. Dans tous les cas il faut garder un œil sur ses relevés, car les erreurs de facturation existent aussi chez nous.
On en dit quoi ?
Personne ne paiera jamais ces 22 000 dollars, l'erreur est trop grosse. Mais l'histoire a le mérite de rappeler que la facturation de la recharge est une mauvaise idée, et qu'une session qui ne se ferme jamais, facturée au temps, c'est la catastrophe. Le paiement au kWh reste dans tous les cas plus logique.