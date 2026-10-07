Jaguar Type 01 : la GT électrique de 1 030 ch à 160 000 euros du dernier espoir
Par Vincent Lautier - Publié le
La Type 01 est enfin là. Après une pub sans voiture et un concept qui avaient déchaîné internet fin 2024, Jaguar a dévoilé à New York une GT électrique quatre portes de 1 030 chevaux, 5,24 mètres de long et 720 km d'autonomie annoncée, attendue autour de 160 000 euros. La marque anglaise ne vise plus Audi ou BMW, mais bien Bentley et Porsche. Le pari est énorme, et totalement assumé.
On vous en avait parlé à l'époque : fin 2024, Jaguar enterrait son félin bondissant avec une campagne de pub où n'apparaissait aucune voiture, avant de montrer un concept Type 00 tellement clivant que des salariés de la marque se sont fait embrouiller en ligne. Gerry McGovern, le directeur du design à l'origine de cette transformation, a quitté le groupe fin 2025. Et pendant tout ce temps, Jaguar n'a plus vendu la moindre voiture neuve. La Type 01 est donc la version de série de ce fameux concept, et la dernière carte du constructeur britannique.
Trois moteurs électriques se partagent le travail, un à l'avant et deux à l'arrière, pour une puissance cumulée de 1 030 chevaux qui expédie cette berline de plus de cinq mètres de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Jaguar met d'ailleurs plutôt en avant le 100 à 180 km/h, abattu en 4 secondes, un chiffre plus parlant pour une GT pensée pour l'autoroute. La batterie de 118 kWh utiles annonce 720 km d'autonomie WLTP, et son architecture 850 volts permet de récupérer 321 km en 13 minutes sur une borne de 350 kW. Les quatre roues directrices offrent en plus à ce paquebot le rayon de braquage d'une citadine.
Le design ne fait aucun compromis. Les feux arrière sont invisibles tant qu'ils sont éteints, les jantes font 23 pouces de série et la lunette arrière a tout simplement disparu, remplacée par une caméra dont l'image s'affiche au bas du pare-brise. À bord, quatre places seulement, séparées par une immense console en aluminium qui court sur toute la longueur de l'habitacle, avec un écran OLED de 24 pouces face au conducteur et de la pierre de travertin à la place des boiseries. Les journalistes montés à bord décrivent quand même un intérieur étonnamment exigu pour un engin de ce gabarit, et un coffre de 450 litres complètement ouvert sur les sièges. Les commandes ouvriront début 2027, pour des livraisons au second semestre, avec un assemblage entièrement réalisé en Grande-Bretagne.
Jaguar espère 25 000 ventes par an avec une voiture que la moitié des gens trouvent sublime et que l'autre moitié juge franchement ratée. Personne n'a encore réussi à vendre de l'électrique à ce niveau de prix, pas même Porsche. Mais un constructeur centenaire qui préfère tout casser plutôt que de s'éteindre à petit feu, on trouve ça courageux. Le design continuera de diviser, et c'est très exactement ce que Jaguar cherche.
Deux ans de traversée du désert
On vous en avait parlé à l'époque : fin 2024, Jaguar enterrait son félin bondissant avec une campagne de pub où n'apparaissait aucune voiture, avant de montrer un concept Type 00 tellement clivant que des salariés de la marque se sont fait embrouiller en ligne. Gerry McGovern, le directeur du design à l'origine de cette transformation, a quitté le groupe fin 2025. Et pendant tout ce temps, Jaguar n'a plus vendu la moindre voiture neuve. La Type 01 est donc la version de série de ce fameux concept, et la dernière carte du constructeur britannique.
Mais ça donne quoi sous le capot ?
Trois moteurs électriques se partagent le travail, un à l'avant et deux à l'arrière, pour une puissance cumulée de 1 030 chevaux qui expédie cette berline de plus de cinq mètres de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Jaguar met d'ailleurs plutôt en avant le 100 à 180 km/h, abattu en 4 secondes, un chiffre plus parlant pour une GT pensée pour l'autoroute. La batterie de 118 kWh utiles annonce 720 km d'autonomie WLTP, et son architecture 850 volts permet de récupérer 321 km en 13 minutes sur une borne de 350 kW. Les quatre roues directrices offrent en plus à ce paquebot le rayon de braquage d'une citadine.
Pas de lunette arrière
Le design ne fait aucun compromis. Les feux arrière sont invisibles tant qu'ils sont éteints, les jantes font 23 pouces de série et la lunette arrière a tout simplement disparu, remplacée par une caméra dont l'image s'affiche au bas du pare-brise. À bord, quatre places seulement, séparées par une immense console en aluminium qui court sur toute la longueur de l'habitacle, avec un écran OLED de 24 pouces face au conducteur et de la pierre de travertin à la place des boiseries. Les journalistes montés à bord décrivent quand même un intérieur étonnamment exigu pour un engin de ce gabarit, et un coffre de 450 litres complètement ouvert sur les sièges. Les commandes ouvriront début 2027, pour des livraisons au second semestre, avec un assemblage entièrement réalisé en Grande-Bretagne.
On en dit quoi ?
Jaguar espère 25 000 ventes par an avec une voiture que la moitié des gens trouvent sublime et que l'autre moitié juge franchement ratée. Personne n'a encore réussi à vendre de l'électrique à ce niveau de prix, pas même Porsche. Mais un constructeur centenaire qui préfère tout casser plutôt que de s'éteindre à petit feu, on trouve ça courageux. Le design continuera de diviser, et c'est très exactement ce que Jaguar cherche.