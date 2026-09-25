Recharge électrique : Geely passe de 10 à 70 % en 4 minutes 30 et double BYD
Par Vincent Lautier - Publié le
Le groupe chinois Geely annonce des temps de charge encore jamais vus sur une voiture de série, grâce à une recharge pilotée par l'IA et à des bornes qui grimpent à 2 250 kW. La démonstration a eu lieu en conditions réelles. BYD, qui paradait il y a six mois avec son Flash Charging, se retrouve donc doublé sur son propre terrain. Sauf qu'en Europe, on n'est franchement pas près d'en profiter.
Geely a détaillé son système Geely Smart Charging le 23 septembre, à Ningbo. L'idée est d'envoyer un maximum de courant sans jamais laisser la batterie chauffer. Pour ça, le modèle d'IA maison Xingrui PowerMind fait tourner dans le cloud un jumeau numérique de la batterie, qui simule son comportement électrochimique tout au long de la charge. Un réseau embarqué dans la voiture ajuste ensuite la puissance en continu. Le système va même jusqu'à prédire la température des cellules 30 secondes à l'avance pour corriger avant la surchauffe. Les gestionnaires de batterie classiques, eux, se contentent de réagir après coup. Geely annonce une température moyenne maintenue sous les 55 degrés, et des batteries qui encaissent quand même 3 500 cycles sans dégradation notable.
La borne de cinquième génération qui accompagne tout ça pousse la puissance 50 % plus haut que le Flash Charging 2.0 de BYD et ses 1 500 kW. Lors de la démonstration, une Lynk & Co 10 équipée de la batterie 12C a bouclé le fameux 10 à 70 % dans les temps annoncés. Il faut ensuite compter 8 minutes 40 pour monter jusqu'à 97 %, alors que BYD demande 9 minutes pour le même exercice. Geely promet aussi 100 000 pistolets compatibles en Chine d'ici fin 2027. La garantie des batteries passe au passage à 8 ans ou 200 000 km.
En Chine, le Galaxy E5 restylé étrenne la version 6C de cette technologie, sur une architecture 800 volts et des batteries de 61,5 et 70 kWh. Par contre, son équivalent européen, le EX5 vendu chez nous depuis le printemps à partir de 37 990 euros, est toujours sur une base 400 volts qui plafonne autour de 100 kW en charge rapide. Aucun calendrier d'arrivée en Europe n'a été donné. Et le problème dépasse d'ailleurs le constructeur, puisque nos bornes les plus puissantes, chez Ionity par exemple, culminent à 350 kW. Même avec la bonne voiture, aucun réseau européen ne pourrait suivre aujourd'hui.
Ces chiffres sont pour le moment des annonces, à vérifier sur la durée. La guerre de communication entre Geely, BYD et CATL pousse d'ailleurs chacun à dégainer un record tous les six mois. N'empêche qu'en Chine, recharger une électrique prend maintenant le temps d'un plein d'essence, ou presque. On peut bien sûr discuter de l'utilité réelle d'une charge en quatre minutes et des poussières au quotidien. Mais le temps qu'on en débatte, eux construisent les bornes qui vont avec, et l'écart avec l'Europe devient franchement gênant.
Mais comment ils font ?
Geely a détaillé son système Geely Smart Charging le 23 septembre, à Ningbo. L'idée est d'envoyer un maximum de courant sans jamais laisser la batterie chauffer. Pour ça, le modèle d'IA maison Xingrui PowerMind fait tourner dans le cloud un jumeau numérique de la batterie, qui simule son comportement électrochimique tout au long de la charge. Un réseau embarqué dans la voiture ajuste ensuite la puissance en continu. Le système va même jusqu'à prédire la température des cellules 30 secondes à l'avance pour corriger avant la surchauffe. Les gestionnaires de batterie classiques, eux, se contentent de réagir après coup. Geely annonce une température moyenne maintenue sous les 55 degrés, et des batteries qui encaissent quand même 3 500 cycles sans dégradation notable.
Plus fort que BYD
La borne de cinquième génération qui accompagne tout ça pousse la puissance 50 % plus haut que le Flash Charging 2.0 de BYD et ses 1 500 kW. Lors de la démonstration, une Lynk & Co 10 équipée de la batterie 12C a bouclé le fameux 10 à 70 % dans les temps annoncés. Il faut ensuite compter 8 minutes 40 pour monter jusqu'à 97 %, alors que BYD demande 9 minutes pour le même exercice. Geely promet aussi 100 000 pistolets compatibles en Chine d'ici fin 2027. La garantie des batteries passe au passage à 8 ans ou 200 000 km.
Et par chez nous ?
En Chine, le Galaxy E5 restylé étrenne la version 6C de cette technologie, sur une architecture 800 volts et des batteries de 61,5 et 70 kWh. Par contre, son équivalent européen, le EX5 vendu chez nous depuis le printemps à partir de 37 990 euros, est toujours sur une base 400 volts qui plafonne autour de 100 kW en charge rapide. Aucun calendrier d'arrivée en Europe n'a été donné. Et le problème dépasse d'ailleurs le constructeur, puisque nos bornes les plus puissantes, chez Ionity par exemple, culminent à 350 kW. Même avec la bonne voiture, aucun réseau européen ne pourrait suivre aujourd'hui.
On en dit quoi ?
Ces chiffres sont pour le moment des annonces, à vérifier sur la durée. La guerre de communication entre Geely, BYD et CATL pousse d'ailleurs chacun à dégainer un record tous les six mois. N'empêche qu'en Chine, recharger une électrique prend maintenant le temps d'un plein d'essence, ou presque. On peut bien sûr discuter de l'utilité réelle d'une charge en quatre minutes et des poussières au quotidien. Mais le temps qu'on en débatte, eux construisent les bornes qui vont avec, et l'écart avec l'Europe devient franchement gênant.