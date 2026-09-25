Recharge électrique : Geely passe de 10 à 70 % en 4 minutes 30 et double BYD

On en dit quoi ?



Ces chiffres sont pour le moment des annonces, à vérifier sur la durée. La guerre de communication entre Geely, BYD et CATL pousse d'ailleurs chacun à dégainer un record tous les six mois. N'empêche qu'en Chine, recharger une électrique prend maintenant le temps d'un plein d'essence, ou presque. On peut bien sûr discuter de l'utilité réelle d'une charge en quatre minutes et des poussières au quotidien. Mais le temps qu'on en débatte, eux construisent les bornes qui vont avec, et l'écart avec l'Europe devient franchement gênant.