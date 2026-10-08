Chery Q au Mondial de Paris : 9 000 euros en Chine, combien en France ?
Par Vincent Lautier - Publié le
La petite Chery Q fait sa première apparition européenne au Mondial de l'Auto, qui ouvre ses portes le 12 octobre à Paris. Cette citadine 100 % électrique se vend moins de 9 000 euros en Chine, avec 400 km d'autonomie annoncés. Problème, Chery n'a donné ni prix ni calendrier pour la France, et les droits de douane menacent de tout gâcher.
Avec ses 4,19 mètres de long, la Q se place dans le gabarit d'une citadine polyvalente. Chery a visiblement soigné le côté pratique. La voiture embarque 38 rangements, un coffre de 375 litres et même un coffre avant de 70 litres, ce qui ne court pas les rues sur ce segment. Une prise V2L permet aussi d'alimenter un appareil externe en piochant dans la batterie, de quoi brancher une glacière ou un ordinateur en vadrouille.
Sous le plancher, une batterie de 41 kWh alimente un moteur de 121 ch, et le constructeur annonce une recharge de 30 à 80 % en moins de 17 minutes, un chiffre franchement bon pour une petite voiture de ce gabarit. L'autonomie demande par contre plus de prudence. Les 400 km mis en avant sont mesurés selon le vieux cycle NEDC, encore utilisé en Chine et beaucoup plus indulgent que le WLTP européen. Il faudra donc attendre l'homologation pour connaître le vrai chiffre, qui sera forcément plus bas.
En Chine, la voiture s'appelle QQ3 EV et la version 41 kWh se vend 68 900 yuans, soit moins de 9 000 euros. Sauf qu'entre les droits de douane européens sur les électriques chinoises, les taxes et le coût de l'homologation, ce tarif pourrait doubler, peut-être même tripler, si la Q arrive un jour en concession. Chery vend ses voitures en France depuis le 1er septembre, avec 56 points de vente au compteur et l'objectif d'en ouvrir 90 avant la fin de l'année, mais la marque se contente de dire que l'arrivée de la Q sera confirmée plus tard. Le stand parisien mise du coup sur le Tiggo 4, un SUV hybride de 224 ch affiché à partir de 23 990 euros, dont les commandes ouvrent le 12 octobre.
À moins de 9 000 euros, cette Q ferait un carnage en Europe, et c'est exactement pour cette raison que Bruxelles a sorti ses droits de douane. Avec un tarif doublé, voire triplé, elle se rapprocherait dangereusement d'une Renault 5 fabriquée en France, avec une autonomie encore floue en prime. Là, son principal argument disparaît, et on comprend que Chery prenne son temps.
Un vrai sens pratique
Avec ses 4,19 mètres de long, la Q se place dans le gabarit d'une citadine polyvalente. Chery a visiblement soigné le côté pratique. La voiture embarque 38 rangements, un coffre de 375 litres et même un coffre avant de 70 litres, ce qui ne court pas les rues sur ce segment. Une prise V2L permet aussi d'alimenter un appareil externe en piochant dans la batterie, de quoi brancher une glacière ou un ordinateur en vadrouille.
400 km, vraiment ?
Sous le plancher, une batterie de 41 kWh alimente un moteur de 121 ch, et le constructeur annonce une recharge de 30 à 80 % en moins de 17 minutes, un chiffre franchement bon pour une petite voiture de ce gabarit. L'autonomie demande par contre plus de prudence. Les 400 km mis en avant sont mesurés selon le vieux cycle NEDC, encore utilisé en Chine et beaucoup plus indulgent que le WLTP européen. Il faudra donc attendre l'homologation pour connaître le vrai chiffre, qui sera forcément plus bas.
Mais pourquoi pas chez nous ?
En Chine, la voiture s'appelle QQ3 EV et la version 41 kWh se vend 68 900 yuans, soit moins de 9 000 euros. Sauf qu'entre les droits de douane européens sur les électriques chinoises, les taxes et le coût de l'homologation, ce tarif pourrait doubler, peut-être même tripler, si la Q arrive un jour en concession. Chery vend ses voitures en France depuis le 1er septembre, avec 56 points de vente au compteur et l'objectif d'en ouvrir 90 avant la fin de l'année, mais la marque se contente de dire que l'arrivée de la Q sera confirmée plus tard. Le stand parisien mise du coup sur le Tiggo 4, un SUV hybride de 224 ch affiché à partir de 23 990 euros, dont les commandes ouvrent le 12 octobre.
On en dit quoi ?
À moins de 9 000 euros, cette Q ferait un carnage en Europe, et c'est exactement pour cette raison que Bruxelles a sorti ses droits de douane. Avec un tarif doublé, voire triplé, elle se rapprocherait dangereusement d'une Renault 5 fabriquée en France, avec une autonomie encore floue en prime. Là, son principal argument disparaît, et on comprend que Chery prenne son temps.