Kilow La Bagnole : une tente de toit Decathlon pour partir camper dès 14 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
La Bagnole, le petit quadricycle électrique fabriqué en Haute-Savoie, revient au Mondial de l'Auto de Paris avec une série de nouveautés : 24 teintes de carrosserie interchangeables, une tente de toit conçue avec Decathlon, une bâche fabriquée en France et une version Pro avec benne fermée. Et Kilow offre la couleur à tous ceux qui commandent pendant le salon.
Le groupe savoyard Savoy a conçu La Bagnole comme l'exact opposé des voitures actuelles bardées d'écrans : deux places, un châssis en acier, deux moteurs logés dans les roues arrière et une batterie amovible, le tout assemblé à Cluses et vendu à partir de 10 800 euros en version sans permis avec la batterie de 6 kWh. La nouveauté du jour, c'est un catalogue de 24 teintes inspirées de la nature, en finitions unies, dégradées ou même pailletées. Et comme la carrosserie est en fait un kit interchangeable, vous pourrez changer de couleur plus tard sans changer de voiture. Pendant le salon, du 12 au 18 octobre, la couleur est offerte à la commande, et une Bagnole complète sera même tirée au sort parmi les acheteurs.
Kilow s'est associé à Decathlon pour développer une tente de toit sur mesure, vendue à partir de 800 euros, qui transforme le quadricycle en petit camp de base roulant. Un kit complet à 1 590 euros ajoute des duvets, un réchaud à gaz, deux sièges démontables, un plaid, le nécessaire de cuisine et une réserve d'eau de 10 litres qui fait aussi office de douche. Sauf que le vrai détail est ailleurs : la version L6e, limitée à 45 km/h, se conduit dès 14 ans avec le simple permis AM. Des ados peuvent donc partir camper au volant de leur propre voiture électrique.
La marque lance aussi KILOW Pro, une déclinaison pensée pour les artisans et les flottes, reconnaissable à sa benne fermée. Les entreprises pourront imprimer leur logo directement sur les panneaux de carrosserie en Dibond, de quoi transformer la voiturette en support publicitaire ambulant. Une bâche déperlante fabriquée en France, inspirée des capotes en toile d'autrefois, arrive au même moment pour mettre la benne des autres versions à l'abri. Kilow produit aujourd'hui 20 exemplaires par semaine, vise 600 livraisons d'ici la fin de l'année et compte déjà 15 concessionnaires en France.
Pendant que le reste du marché augmente ses prix en empilant les écrans et les aides à la conduite, Kilow prend le chemin inverse avec une voiture simple, réparable, dont la couleur se change en kit. C'est plutôt bien pensé. La tente de toit pour les ados de 14 ans va quand même faire discuter dans les familles, on imagine déjà les négociations au moment des vacances. On ira jeter un oeil à tout ça au Mondial, hall 7.1, stand A11.
Une carrosserie qui change de couleur
Le groupe savoyard Savoy a conçu La Bagnole comme l'exact opposé des voitures actuelles bardées d'écrans : deux places, un châssis en acier, deux moteurs logés dans les roues arrière et une batterie amovible, le tout assemblé à Cluses et vendu à partir de 10 800 euros en version sans permis avec la batterie de 6 kWh. La nouveauté du jour, c'est un catalogue de 24 teintes inspirées de la nature, en finitions unies, dégradées ou même pailletées. Et comme la carrosserie est en fait un kit interchangeable, vous pourrez changer de couleur plus tard sans changer de voiture. Pendant le salon, du 12 au 18 octobre, la couleur est offerte à la commande, et une Bagnole complète sera même tirée au sort parmi les acheteurs.
Camper sur le toit dès 14 ans
Kilow s'est associé à Decathlon pour développer une tente de toit sur mesure, vendue à partir de 800 euros, qui transforme le quadricycle en petit camp de base roulant. Un kit complet à 1 590 euros ajoute des duvets, un réchaud à gaz, deux sièges démontables, un plaid, le nécessaire de cuisine et une réserve d'eau de 10 litres qui fait aussi office de douche. Sauf que le vrai détail est ailleurs : la version L6e, limitée à 45 km/h, se conduit dès 14 ans avec le simple permis AM. Des ados peuvent donc partir camper au volant de leur propre voiture électrique.
Une benne pour les pros
La marque lance aussi KILOW Pro, une déclinaison pensée pour les artisans et les flottes, reconnaissable à sa benne fermée. Les entreprises pourront imprimer leur logo directement sur les panneaux de carrosserie en Dibond, de quoi transformer la voiturette en support publicitaire ambulant. Une bâche déperlante fabriquée en France, inspirée des capotes en toile d'autrefois, arrive au même moment pour mettre la benne des autres versions à l'abri. Kilow produit aujourd'hui 20 exemplaires par semaine, vise 600 livraisons d'ici la fin de l'année et compte déjà 15 concessionnaires en France.
On en dit quoi ?
Pendant que le reste du marché augmente ses prix en empilant les écrans et les aides à la conduite, Kilow prend le chemin inverse avec une voiture simple, réparable, dont la couleur se change en kit. C'est plutôt bien pensé. La tente de toit pour les ados de 14 ans va quand même faire discuter dans les familles, on imagine déjà les négociations au moment des vacances. On ira jeter un oeil à tout ça au Mondial, hall 7.1, stand A11.