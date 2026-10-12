Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !
Par Vincent Lautier - Publié le
La 205 Turbo 16, double championne du monde des rallyes, retrouve les projecteurs quarante ans après. Peugeot expose au Mondial de l'Auto de Paris un concept E-T16 électrique qui reprend la carrosserie élargie et le spoiler en oreilles de chat de son aïeule, et qui cache à peine son vrai rôle : donner un avant-goût de la future E-208. Le lion n'a pas fait les choses à moitié.
Quand Renault a fait revivre sa R5 Maxi Turbo avec la R5 Turbo 3E, Peugeot était restée silencieuse. La marque a comblé ce retard avec ce concept E-T16 qu'on vous évoquait déjà ce matin, visible sur son stand du Mondial de Paris jusqu'au 18 octobre, juste à côté du RCZ Vision. La panoplie de la bête de Groupe B est au complet : caisse ultra élargie, liseré rouge, prises d'air géantes, le tout dans un gris mat qui rappelle l'originale. Comme à l'époque, toute la partie arrière bascule pour dévoiler la mécanique, et l'ancienne prise d'air latérale loge maintenant le port de charge.
Sous la robe, trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière, développent 816 ch, un record absolu pour la marque. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 16 secondes, clin d'œil assumé au nom du modèle. La batterie de 85 kWh revendique 400 km d'autonomie WLTP et se recharge de 10 à 80 % en moins de 15 minutes grâce à une architecture 800 volts.
Peugeot ne s'en cache pas :
L'hommage est superbe et la réponse à Renault était attendue. Sauf que la comparaison s'arrête là : la R5 Turbo 3E aura droit, elle, à une vraie production en série limitée, alors que rien n'indique que cette E-T16 dépassera un jour le stade du show-car. C'est quand même un peu rageant de voir 816 ch condamnés à tourner sur les salons. On se consolera avec la future E-208, qui s'annonce du coup bien plus désirable que l'actuelle, et on garde un petit espoir de voir Peugeot craquer un jour pour une version route, même bridée.
La réponse à la R5 Turbo 3E
Quand Renault a fait revivre sa R5 Maxi Turbo avec la R5 Turbo 3E, Peugeot était restée silencieuse. La marque a comblé ce retard avec ce concept E-T16 qu'on vous évoquait déjà ce matin, visible sur son stand du Mondial de Paris jusqu'au 18 octobre, juste à côté du RCZ Vision. La panoplie de la bête de Groupe B est au complet : caisse ultra élargie, liseré rouge, prises d'air géantes, le tout dans un gris mat qui rappelle l'originale. Comme à l'époque, toute la partie arrière bascule pour dévoiler la mécanique, et l'ancienne prise d'air latérale loge maintenant le port de charge.
Du jamais vu chez Peugeot
Sous la robe, trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière, développent 816 ch, un record absolu pour la marque. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 16 secondes, clin d'œil assumé au nom du modèle. La batterie de 85 kWh revendique 400 km d'autonomie WLTP et se recharge de 10 à 80 % en moins de 15 minutes grâce à une architecture 800 volts.
Un avant-goût de la future E-208
Peugeot ne s'en cache pas :
E-T16 Concept réinterprète les lignes de la future Peugeot E-208 en poussant toutes les proportions à l'extrême. La signature lumineuse en forme de griffe, à l'avant comme à l'arrière, devrait se retrouver telle quelle sur la citadine de série, tout comme la silhouette générale. À bord, le grand écran de 21 pouces et le volant rectangulaire Hypersquare seront aussi de la partie, alors que les baquets à harnais, l'arceau et le frein à main hydraulique resteront au placard. La recharge éclair aussi, probablement : vu son segment, la prochaine 208 devrait se contenter d'une architecture 400 volts.
On en dit quoi ?
L'hommage est superbe et la réponse à Renault était attendue. Sauf que la comparaison s'arrête là : la R5 Turbo 3E aura droit, elle, à une vraie production en série limitée, alors que rien n'indique que cette E-T16 dépassera un jour le stade du show-car. C'est quand même un peu rageant de voir 816 ch condamnés à tourner sur les salons. On se consolera avec la future E-208, qui s'annonce du coup bien plus désirable que l'actuelle, et on garde un petit espoir de voir Peugeot craquer un jour pour une version route, même bridée.