Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !

On en dit quoi ?



L'hommage est superbe et la réponse à Renault était attendue. Sauf que la comparaison s'arrête là : la R5 Turbo 3E aura droit, elle, à une vraie production en série limitée, alors que rien n'indique que cette E-T16 dépassera un jour le stade du show-car. C'est quand même un peu rageant de voir 816 ch condamnés à tourner sur les salons. On se consolera avec la future E-208, qui s'annonce du coup bien plus désirable que l'actuelle, et on garde un petit espoir de voir Peugeot craquer un jour pour une version route, même bridée.