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Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !

Par Vincent Lautier - Publié le

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La 205 Turbo 16, double championne du monde des rallyes, retrouve les projecteurs quarante ans après. Peugeot expose au Mondial de l'Auto de Paris un concept E-T16 électrique qui reprend la carrosserie élargie et le spoiler en oreilles de chat de son aïeule, et qui cache à peine son vrai rôle : donner un avant-goût de la future E-208. Le lion n'a pas fait les choses à moitié.

Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !


La réponse à la R5 Turbo 3E



Quand Renault a fait revivre sa R5 Maxi Turbo avec la R5 Turbo 3E, Peugeot était restée silencieuse. La marque a comblé ce retard avec ce concept E-T16 qu'on vous évoquait déjà ce matin, visible sur son stand du Mondial de Paris jusqu'au 18 octobre, juste à côté du RCZ Vision. La panoplie de la bête de Groupe B est au complet : caisse ultra élargie, liseré rouge, prises d'air géantes, le tout dans un gris mat qui rappelle l'originale. Comme à l'époque, toute la partie arrière bascule pour dévoiler la mécanique, et l'ancienne prise d'air latérale loge maintenant le port de charge.

Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !


Du jamais vu chez Peugeot



Sous la robe, trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière, développent 816 ch, un record absolu pour la marque. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,5 secondes et le 0 à 300 km/h en 16 secondes, clin d'œil assumé au nom du modèle. La batterie de 85 kWh revendique 400 km d'autonomie WLTP et se recharge de 10 à 80 % en moins de 15 minutes grâce à une architecture 800 volts.

Peugeot E-T16 : la 205 Turbo 16 renaît en électrique avec 816 ch !


Un avant-goût de la future E-208



Peugeot ne s'en cache pas : E-T16 Concept réinterprète les lignes de la future Peugeot E-208 en poussant toutes les proportions à l'extrême. La signature lumineuse en forme de griffe, à l'avant comme à l'arrière, devrait se retrouver telle quelle sur la citadine de série, tout comme la silhouette générale. À bord, le grand écran de 21 pouces et le volant rectangulaire Hypersquare seront aussi de la partie, alors que les baquets à harnais, l'arceau et le frein à main hydraulique resteront au placard. La recharge éclair aussi, probablement : vu son segment, la prochaine 208 devrait se contenter d'une architecture 400 volts.

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On en dit quoi ?



L'hommage est superbe et la réponse à Renault était attendue. Sauf que la comparaison s'arrête là : la R5 Turbo 3E aura droit, elle, à une vraie production en série limitée, alors que rien n'indique que cette E-T16 dépassera un jour le stade du show-car. C'est quand même un peu rageant de voir 816 ch condamnés à tourner sur les salons. On se consolera avec la future E-208, qui s'annonce du coup bien plus désirable que l'actuelle, et on garde un petit espoir de voir Peugeot craquer un jour pour une version route, même bridée.