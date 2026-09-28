Nouvelle Ligier JS60 : le sans permis électrique passe à 164 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Ligier renouvelle son haut de gamme avec la nouvelle JS60, une voiture sans permis aux airs de SUV, conduisible dès 14 ans et vendue à partir de 16 499 euros. Coffre de 580 litres, CarPlay sans fil, direction assistée, l'équipement est proche de ce qu'on retrouve dans une vraie voiture. Et la version électrique revendique la meilleure autonomie du marché avec ses 164 km. Le sans permis n'a jamais vu aussi grand.
La JS60 prend la suite de la JS50, et Ligier ne cache pas son ambition d'en faire sa nouvelle vitrine. La voiture garde un gabarit de quadricycle, avec moins de 3 mètres de long et 1,50 mètre de large, mais elle gagne 5 cm de hauteur et adopte une silhouette de petit SUV, arrière vertical et hayon compris. Le vrai argument se cache justement derrière ce hayon : 580 litres de coffre, soit 110 litres de plus que la JS50, avec un seuil de chargement abaissé de 15 cm. Pour un engin de cette taille, c'est énorme.
À bord, on trouve selon les versions la climatisation, une tablette tactile de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une caméra de recul, un système hi-fi qui peut grimper à six haut-parleurs et même un siège conducteur chauffant. La direction assistée, que Ligier est le seul à proposer sur ce marché, est aussi de la partie. On est très loin du pot de yaourt spartiate qui servait juste à aller au collège.
C'est la version la plus intéressante du lot. Sa batterie de 11,04 kWh à cellules prismatiques profite d'une gestion thermique active avec chauffage intégré, et une fonction baptisée COLD DRIVE préconditionne automatiquement le pack quand le véhicule est branché, histoire de ne pas s'écrouler en hiver. Ligier l'a d'ailleurs testée en Norvège par -20 °C. Le constructeur annonce du coup 164 km d'autonomie en cycle WMTC, qu'il revendique comme le record du marché. C'est plus du double d'une Citroën Ami et de ses 75 km.
La recharge accepte à peu près tout, de la prise domestique à la borne publique en passant par la Wallbox, avec un 20 à 80 % expédié en 3 h 30. La batterie est garantie 5 ans. Et pour ceux qui trouvent les 45 km/h réglementaires un peu justes, une version L7e accessible dès 16 ans avec le permis B1 monte à 75 km/h en gardant la même batterie et la même autonomie.
La gamme s'articule autour de trois finitions, Select, Elite et Ultimate, disponibles en thermique comme en électrique. Le diesel n'est pas oublié, avec un nouveau moteur REVO D+ au couple de 27 Nm qui se contente de 3,0 l/100 km, de quoi dépasser les 550 km d'autonomie avec un réservoir de 17 litres. Côté tarifs, il faudra compter 16 499 euros en diesel et 16 999 euros en électrique, la finition Ultimate et ses jantes de 16 pouces noires venant alourdir la facture. La JS60 est fabriquée en France, sur le site historique de Ligier à Abrest, dans l'Allier, comme l'ensemble de la production du groupe.
Presque 17 000 euros pour rouler à 45 km/h, sur le papier le calcul fait un peu mal. Sauf que ce marché ne raisonne pas comme ça : la voiture sans permis est devenue le scooter des lycéens, les parents paient d'abord pour la carrosserie autour de leur ado, et Ligier l'a très bien compris en soignant l'équipement comme le design. La version électrique est en plus la première à offrir une autonomie qui dépasse largement le trajet maison-collège, et ça change beaucoup de choses au quotidien. Une chose est sûre, le sans permis n'a plus rien d'une punition avec ce genre de produit.
Un SUV de poche
La JS60 prend la suite de la JS50, et Ligier ne cache pas son ambition d'en faire sa nouvelle vitrine. La voiture garde un gabarit de quadricycle, avec moins de 3 mètres de long et 1,50 mètre de large, mais elle gagne 5 cm de hauteur et adopte une silhouette de petit SUV, arrière vertical et hayon compris. Le vrai argument se cache justement derrière ce hayon : 580 litres de coffre, soit 110 litres de plus que la JS50, avec un seuil de chargement abaissé de 15 cm. Pour un engin de cette taille, c'est énorme.
À bord, on trouve selon les versions la climatisation, une tablette tactile de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une caméra de recul, un système hi-fi qui peut grimper à six haut-parleurs et même un siège conducteur chauffant. La direction assistée, que Ligier est le seul à proposer sur ce marché, est aussi de la partie. On est très loin du pot de yaourt spartiate qui servait juste à aller au collège.
Mais que vaut l'électrique ?
C'est la version la plus intéressante du lot. Sa batterie de 11,04 kWh à cellules prismatiques profite d'une gestion thermique active avec chauffage intégré, et une fonction baptisée COLD DRIVE préconditionne automatiquement le pack quand le véhicule est branché, histoire de ne pas s'écrouler en hiver. Ligier l'a d'ailleurs testée en Norvège par -20 °C. Le constructeur annonce du coup 164 km d'autonomie en cycle WMTC, qu'il revendique comme le record du marché. C'est plus du double d'une Citroën Ami et de ses 75 km.
La recharge accepte à peu près tout, de la prise domestique à la borne publique en passant par la Wallbox, avec un 20 à 80 % expédié en 3 h 30. La batterie est garantie 5 ans. Et pour ceux qui trouvent les 45 km/h réglementaires un peu justes, une version L7e accessible dès 16 ans avec le permis B1 monte à 75 km/h en gardant la même batterie et la même autonomie.
Des prix de vraie voiture
La gamme s'articule autour de trois finitions, Select, Elite et Ultimate, disponibles en thermique comme en électrique. Le diesel n'est pas oublié, avec un nouveau moteur REVO D+ au couple de 27 Nm qui se contente de 3,0 l/100 km, de quoi dépasser les 550 km d'autonomie avec un réservoir de 17 litres. Côté tarifs, il faudra compter 16 499 euros en diesel et 16 999 euros en électrique, la finition Ultimate et ses jantes de 16 pouces noires venant alourdir la facture. La JS60 est fabriquée en France, sur le site historique de Ligier à Abrest, dans l'Allier, comme l'ensemble de la production du groupe.
On en dit quoi ?
Presque 17 000 euros pour rouler à 45 km/h, sur le papier le calcul fait un peu mal. Sauf que ce marché ne raisonne pas comme ça : la voiture sans permis est devenue le scooter des lycéens, les parents paient d'abord pour la carrosserie autour de leur ado, et Ligier l'a très bien compris en soignant l'équipement comme le design. La version électrique est en plus la première à offrir une autonomie qui dépasse largement le trajet maison-collège, et ça change beaucoup de choses au quotidien. Une chose est sûre, le sans permis n'a plus rien d'une punition avec ce genre de produit.