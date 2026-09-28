Nouvelle Ligier JS60 : le sans permis électrique passe à 164 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Presque 17 000 euros pour rouler à 45 km/h, sur le papier le calcul fait un peu mal. Sauf que ce marché ne raisonne pas comme ça : la voiture sans permis est devenue le scooter des lycéens, les parents paient d'abord pour la carrosserie autour de leur ado, et Ligier l'a très bien compris en soignant l'équipement comme le design. La version électrique est en plus la première à offrir une autonomie qui dépasse largement le trajet maison-collège, et ça change beaucoup de choses au quotidien. Une chose est sûre, le sans permis n'a plus rien d'une punition avec ce genre de produit.