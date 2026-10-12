DS F3VER : la remplaçante de la DS 3 arrive en citadine électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Au Mondial de l'Auto de Paris, DS expose le concept F3VER, à prononcer "Fever". Cette citadine électrique de 4,19 m préfigure la remplaçante de la DS 3 et renoue avec l'esprit du modèle de 2010, celui qui avait lancé la marque avec quelque 500 000 exemplaires vendus. La version de série, elle, n'est pas attendue avant 2028, probablement sous le nom de DS N°3.
La calandre classique disparaît au profit d'un grand totem vertical noir qui regroupe le logo lumineux et les capteurs, encadré par une signature en Y reprise aux quatre coins de la voiture. La carrosserie porte une peinture bleue dichroïque qui change de teinte selon la lumière, et l'arrière aligne seize panneaux LED montés sur une structure en magnésium, avec un effet de profondeur vraiment réussi. Le petit aileron de requin au bout du toit vient, lui, directement de la DS 3 de 2010. Le gabarit est contenu, avec 4,19 m de long pour 1,46 m de haut, un empattement de 2,70 m et un coffre de 400 litres.
Sous la carrosserie, DS inaugure STLA One, la future plateforme des petits modèles électriques de Stellantis. La marque parle aussi de "Design Intelligence", une façon de construire avec moins de pièces pour gagner du poids et de l'efficacité aérodynamique. L'autonomie devrait du coup dépasser les 450 km, alors que l'actuelle DS 3 E-Tense plafonne à 404 km. L'autre gros argument, c'est la personnalisation : le toit, les vitrages du pavillon et les ailes arrière pourront recevoir des teintes et des motifs différents, histoire de ne jamais croiser deux voitures identiques.
La première DS 3 s'écoulait à plus de 20 000 exemplaires par an rien qu'en France, alors que l'actuel SUV du même nom dépasse péniblement les 5 000 immatriculations annuelles chez nous. La version de série viserait donc un tarif nettement plus doux que les 43 000 euros et quelques demandés pour l'actuelle DS 3 électrique. Bonne nouvelle, elle garderait quand même cinq portes, plus pratiques au quotidien que les trois de l'ancêtre.
Cette F3VER est une vraie bonne surprise, et revenir à la citadine chic est probablement la décision la plus sensée prise par DS depuis des années, tant les SUV maison ont dilué ce qui rendait la marque attachante. Le problème, c'est le calendrier : trois ans à patienter, c'est une éternité pour un constructeur qui vend aussi peu. Et puis il y a un petit paradoxe à faire assembler l'héritière du chic parisien à Saragosse, en Espagne, aux côtés de la future e-208, mais c'est l'industrie automobile de 2026 qui veut ça.
Un totem à la place de la calandre
La calandre classique disparaît au profit d'un grand totem vertical noir qui regroupe le logo lumineux et les capteurs, encadré par une signature en Y reprise aux quatre coins de la voiture. La carrosserie porte une peinture bleue dichroïque qui change de teinte selon la lumière, et l'arrière aligne seize panneaux LED montés sur une structure en magnésium, avec un effet de profondeur vraiment réussi. Le petit aileron de requin au bout du toit vient, lui, directement de la DS 3 de 2010. Le gabarit est contenu, avec 4,19 m de long pour 1,46 m de haut, un empattement de 2,70 m et un coffre de 400 litres.
Une plateforme toute neuve
Sous la carrosserie, DS inaugure STLA One, la future plateforme des petits modèles électriques de Stellantis. La marque parle aussi de "Design Intelligence", une façon de construire avec moins de pièces pour gagner du poids et de l'efficacité aérodynamique. L'autonomie devrait du coup dépasser les 450 km, alors que l'actuelle DS 3 E-Tense plafonne à 404 km. L'autre gros argument, c'est la personnalisation : le toit, les vitrages du pavillon et les ailes arrière pourront recevoir des teintes et des motifs différents, histoire de ne jamais croiser deux voitures identiques.
Une marque en petite forme
La première DS 3 s'écoulait à plus de 20 000 exemplaires par an rien qu'en France, alors que l'actuel SUV du même nom dépasse péniblement les 5 000 immatriculations annuelles chez nous. La version de série viserait donc un tarif nettement plus doux que les 43 000 euros et quelques demandés pour l'actuelle DS 3 électrique. Bonne nouvelle, elle garderait quand même cinq portes, plus pratiques au quotidien que les trois de l'ancêtre.
On en dit quoi ?
Cette F3VER est une vraie bonne surprise, et revenir à la citadine chic est probablement la décision la plus sensée prise par DS depuis des années, tant les SUV maison ont dilué ce qui rendait la marque attachante. Le problème, c'est le calendrier : trois ans à patienter, c'est une éternité pour un constructeur qui vend aussi peu. Et puis il y a un petit paradoxe à faire assembler l'héritière du chic parisien à Saragosse, en Espagne, aux côtés de la future e-208, mais c'est l'industrie automobile de 2026 qui veut ça.