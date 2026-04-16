Stellantis : l'usine de Poissy arrête l'assemblage de voitures après 2028

On en dit quoi ?



On imagine bien que Stellantis essaie de présenter les choses du bon côté, avec les 100 millions d'investissement et le mot reconversion plutôt que fermeture . Par contre, passer de l'assemblage de voitures au recyclage de pièces, c'est quand même un gros changement de statut pour une usine qui a vu passer des millions de véhicules en 90 ans. Le calendrier est aussi intéressant : cette annonce arrive un mois avant la présentation du plan de Stellantis à Detroit le 21 mai. Avec 14 marques à gérer et 248 000 salariés dans le monde, Poissy n'est probablement qu'un début.