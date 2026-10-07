Renault investit 10 milliards dans l'électrique en France, sous une condition

On en dit quoi ?



Cette sortie est autant un message aux politiques qu'une annonce industrielle. L'État détient toujours 15 % de Renault, et voir le constructeur poser ses conditions à son propre actionnaire en pleine préparation du budget, il faut oser. Mais difficile de crier au bluff, car les 13 milliards déjà investis prouvent que le groupe ne fait pas semblant quand il parle de la France. Et quelque 40 000 salariés suspendus à la météo politique du pays, ça devrait suffire à faire réfléchir tout le monde.